В мире, где технологический прогресс измеряется в нанометрах и терафлопсах, швейцарский стартап FinalSpark совершил революционный прорыв, который может перевернуть наше представление о вычислительных системах. Компания заявила о создании уникального процессора, состоящего из 16 миниатюрных мозгов, выращенных из человеческой нервной ткани. Этот «живой компьютер» позиционируется как инновационная альтернатива традиционным кремниевым чипам.

Проект, получивший название Neuroplatform, открыт для удаленного доступа исследователям со всего мира. Теперь ученые, работающие в области искусственного интеллекта, могут проводить эксперименты на этой био-вычислительной системе, не требуя при этом колоссальных ресурсов, обычно необходимых для подобных исследований.

«Одно из главных преимуществ биологических вычислений заключается в энергоэффективности нейронов по сравнению с цифровыми компьютерами», — объясняет Эвелина Куртис, научный сотрудник и стратегический консультант FinalSpark. — «По нашим оценкам, живые нейроны способны использовать в миллион раз меньше энергии, чем современные цифровые процессоры».

Технология, лежащая в основе Neuroplatform, поистине уникальна. Специалисты FinalSpark используют так называемые «органоиды мозга» — крошечные образцы человеческой мозговой ткани, полученные из нейрональных стволовых клеток. Эти мини-мозги помещаются в особую среду, обеспечивающую их жизнеспособность. Затем они подключаются к специализированным электродам, которые позволяют использовать их для вычислительных операций и цифро-аналоговых преобразований, трансформируя нейронную активность в цифровую информацию.

Однако идея использования биологических тканей для вычислений не нова. Еще в середине прошлого века ученые обсуждали возможность создания нейрокомпьютеров. Однако лишь сейчас, благодаря прогрессу в области нейробиологии и микроэлектроники, эта концепция стала реальностью. Так например, в прошлом году группа ученых из Токийского университета создала устройство, способное распознавать речь, подключив нейроны к электрическим схемам. Тем не менее эксперимент FinalSpark поднимает эту концепцию на качественно новый уровень, объединяя 16 мини-мозгов в единую вычислительную сеть.

Помимо впечатляющих вычислительных возможностей, биологические компьютеры обладают еще одним неоспоримым преимуществом — они гораздо экологичнее своих кремниевых собратьев. В эпоху, когда человечество отчаянно ищет пути сокращения углеродного следа, это качество может оказаться решающим.

«Использование живых нейронов для вычислений — это не просто технологический трюк, а многообещающая возможность», — утверждает Эвелина Куртис. — «Помимо потенциального улучшения обобщающей способности моделей искусственного интеллекта, мы можем существенно сократить выбросы парниковых газов, не жертвуя при этом технологическим прогрессом».

Действительно, в то время как крупные IT-гиганты вкладывают миллиарды в строительство огромных дата-центров, экологи бьют тревогу. По некоторым оценкам, к 2025 году на долю центров обработки данных будет приходиться около 3,2% всех мировых выбросов CO2 — больше, чем у авиационной индустрии. Кроме того, эти цифровые «монстры» потребляют колоссальные объемы воды для охлаждения серверов, что особенно проблематично в регионах, страдающих от засухи.

В общем FinalSpark позиционирует свою разработку как следующий логический шаг в эволюции искусственного интеллекта. По мнению компании, будущее AI — это не просто более мощные процессоры или более сложные алгоритмы. Это симбиоз между технологиями и живой материей, между кодом и нейронами. «Посмотрите на развитие человеческой цивилизации», — размышляет Куртис. — «Мы начали с камня и бронзы, перешли к стали и кремнию. Теперь настало время вернуться к истокам — к биологии. Но на этот раз мы не просто используем живое, мы интегрируем его в нашу технологическую среду».

Эта идея интригует и пугает одновременно. С одной стороны, перспектива создания супер-эффективных, экологичных вычислительных систем захватывает дух. С другой — возникает вопрос: не заходим ли мы слишком далеко, пытаясь сблизить мир машин и мир живых существ?

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