Швейцарские ученые создали «живой компьютер» из 16 мини-мозгов

03 июня 2024 |

В мире, где технологический прогресс измеряется в нанометрах и терафлопсах, швейцарский стартап FinalSpark совершил революционный прорыв, который может перевернуть наше представление о вычислительных системах. Компания заявила о создании уникального процессора, состоящего из 16 миниатюрных мозгов, выращенных из человеческой нервной ткани. Этот «живой компьютер» позиционируется как инновационная альтернатива традиционным кремниевым чипам.

Биокомпьютер

Изображение: Finalspark

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Проект, получивший название Neuroplatform, открыт для удаленного доступа исследователям со всего мира. Теперь ученые, работающие в области искусственного интеллекта, могут проводить эксперименты на этой био-вычислительной системе, не требуя при этом колоссальных ресурсов, обычно необходимых для подобных исследований.

«Одно из главных преимуществ биологических вычислений заключается в энергоэффективности нейронов по сравнению с цифровыми компьютерами», — объясняет Эвелина Куртис, научный сотрудник и стратегический консультант FinalSpark. — «По нашим оценкам, живые нейроны способны использовать в миллион раз меньше энергии, чем современные цифровые процессоры».

Технология, лежащая в основе Neuroplatform, поистине уникальна. Специалисты FinalSpark используют так называемые «органоиды мозга» — крошечные образцы человеческой мозговой ткани, полученные из нейрональных стволовых клеток. Эти мини-мозги помещаются в особую среду, обеспечивающую их жизнеспособность. Затем они подключаются к специализированным электродам, которые позволяют использовать их для вычислительных операций и цифро-аналоговых преобразований, трансформируя нейронную активность в цифровую информацию.

biocomputing neuron modernОрганоид головного мозга. Изображение: Finalspark

 

Однако идея использования биологических тканей для вычислений не нова. Еще в середине прошлого века ученые обсуждали возможность создания нейрокомпьютеров. Однако лишь сейчас, благодаря прогрессу в области нейробиологии и микроэлектроники, эта концепция стала реальностью. Так например, в прошлом году группа ученых из Токийского университета создала устройство, способное распознавать речь, подключив нейроны к электрическим схемам. Тем не менее эксперимент FinalSpark поднимает эту концепцию на качественно новый уровень, объединяя 16 мини-мозгов в единую вычислительную сеть.

biocomputing neuron modernОбзор схемы биокомпьютера, где видны 4 набора по 8 электродов в каждом. Над каждым набором расположен органоид мозга (более темная область). Изображение: Finalspark

 

Помимо впечатляющих вычислительных возможностей, биологические компьютеры обладают еще одним неоспоримым преимуществом — они гораздо экологичнее своих кремниевых собратьев. В эпоху, когда человечество отчаянно ищет пути сокращения углеродного следа, это качество может оказаться решающим.

«Использование живых нейронов для вычислений — это не просто технологический трюк, а многообещающая возможность», — утверждает Эвелина Куртис. — «Помимо потенциального улучшения обобщающей способности моделей искусственного интеллекта, мы можем существенно сократить выбросы парниковых газов, не жертвуя при этом технологическим прогрессом».

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Действительно, в то время как крупные IT-гиганты вкладывают миллиарды в строительство огромных дата-центров, экологи бьют тревогу. По некоторым оценкам, к 2025 году на долю центров обработки данных будет приходиться около 3,2% всех мировых выбросов CO2 — больше, чем у авиационной индустрии. Кроме того, эти цифровые «монстры» потребляют колоссальные объемы воды для охлаждения серверов, что особенно проблематично в регионах, страдающих от засухи.

В общем FinalSpark позиционирует свою разработку как следующий логический шаг в эволюции искусственного интеллекта. По мнению компании, будущее AI — это не просто более мощные процессоры или более сложные алгоритмы. Это симбиоз между технологиями и живой материей, между кодом и нейронами. «Посмотрите на развитие человеческой цивилизации», — размышляет Куртис. — «Мы начали с камня и бронзы, перешли к стали и кремнию. Теперь настало время вернуться к истокам — к биологии. Но на этот раз мы не просто используем живое, мы интегрируем его в нашу технологическую среду».

Эта идея интригует и пугает одновременно. С одной стороны, перспектива создания супер-эффективных, экологичных вычислительных систем захватывает дух. С другой — возникает вопрос: не заходим ли мы слишком далеко, пытаясь сблизить мир машин и мир живых существ?

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