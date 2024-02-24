Что такое фиджитал-спорт и какие бывают фиджитал игры?

На фоне сотрясающих спорт скандалов, связанных с политическими ограничениями и допингом, в России стремительную популярность набирает фиджитал-спорт. Неслучайно в 2024 году в Казани проводилось масштабное мероприятие «Игры Будущего», которое объединило спорт, науку и технологии. Вполне возможно, что традиционный спорт и его соревнования со временем трансформируются, а фиджитал-игры – пример того, каким может быть этот путь.

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Что такое фиджитал-спорт?

Новое слово в нашем языке – фиджитал, оно все чаще слышится с экранов телевизора и мелькает в новостях. Сам этот термин возник в результате сложения двух английских слов – physical и digital. Дословно термин можно перевести, как функционально-цифровой спорт. Фиджитал является сочетанием элементов классической физической активности с современной виртуальной средой.

Фиджитал-спорт базируется на технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). Участники погружаются в виртуальную среду, в которой пытаются использовать собственное тело для взаимодействия с цифровыми элементами реальности. Но помимо виртуальной составляющей есть еще и физическая, то есть реализуется своеобразное двоеборье. Например, классический шутер Counter-Strike удачно совмещается с вполне реальными страйкболом или лазертагом. Успех только в одной части вида спорта вовсе не подразумевает общей победы.

Фиджитал позволяет взять самое лучшее как от виртуального спорта, так и от физического. Малоподвижные геймеры успеха не добьются – высокие результаты в фиджитале невозможны без хорошей физической подготовки. А пока топовые профессиональные спортсмены не участвуют в этом новом направлении, оно обращает на себя внимание обычных геймеров и подростков. Неактуальность фиджитала для профи может сослужить ему хорошую службу – он способен стать массовым ввиду своей доступности. Популярность той же FIFA никто не будет отрицать, да и традиции дворового футбола у нас еще живы. Игры Будущего – способ рассказать всему миру о новом направлении в развитии спорта, о его вероятном будущем.

Фиджитал-спорт – это официальный вид спорта?

В начале 2023 года официальным приказом Министерства спорта фиджитал-спорт был внесен во Всероссийский реестр видов спорта. Он попал в раздел с другим видами спорта, не являющимися национальными, военно-прикладными и теми, которые не развиваются на государственном уровне.

Тем не менее фиджитал-спорт, который и зародился в России, активно поддерживается на государственном уровне. Этот вид спорта набирает обороты, чему доказательством проведение масштабных Игр Будущего в Казани в 2024 году. В них в 21 дисциплине примет участие более 2000 участников из сотни стран с общим призовым фондом в 10 миллионов долларов. Представительства движения открыты в 63 странах.

Государство начинает строить фиджитал-центры, спортивные площадки нового формата. На них как раз можно совершенствовать свои навыки как в классическом спорте, так и в цифровом.

Какие бывают фиджитал игры?

В рамках подготовки к Играм будущего еще в сентябре 2022 года прошли Первые фиджитал-игры. Тогда участники соревновались в четырех дисциплинах. Фиджитал-футбол соединил в себе компьютерную FIFA и мини-футбол, фиджитал-баскетбол – NBA + баскетбол 3 на 3, Beat Saber предусматривал разбиение геометрических фигур под музыку, была еще и гонка на дронах. А через три месяца состоялись и вторые игры, в которых можно отметить появление фиджитал-хоккея, фиджитал-единоборств (Mortal Combat + MMA). Со временем в фиджитал пришли Dota 2, Counter Strike и соревнования по скоростному прохождению игр.

Причем не всегда соревнования подпадают под классическую формулу: в Dota 2 пока нет физической составляющей, а в гонках дронов нет виртуальной части. Зато Counter Strike отлично сочетается с похожим на него лазертагом.

В Играх Будущего представлена уже 21 дисциплина – верный признак того, что фиджитал развивается и ищет для себя новые направления. Конечно, не все виды спорта «выстрелят» в итоге, но зато они покажут возможности физическо-компьютерного спорта, привлекая и новые дисциплины, и новых игроков.

Как играть в фиджитал?

Тот же фиджитал-футбол видится доступным, в него несложно включиться из-за доступности площадок, которых явно больше, чем хоккейных или гоночных. Команды фиджитал-футболистов сперва садятся за компьютеры с FIFA, в которых проводят первый этап матча. С установленным счетом они начинают уже второй этап, на реальном поле. Итоговый счет матча устанавливается по сумме забитых на виртуальном и на реальном поле голов. Фиджитал-футбол молодой вид спорта, нюансы еще предстоит находить и корректировать. Например, побеждающая в виртуальной половине матча команда обычно не уступает уже свое преимущество на футбольном поле. Это не совсем соответствует идеологии двух равных половин поединка.

В фиджитал-единоборствах первая часть – бой в Mortal Combat, где надо одержать победу в 5 раундах, каждый из которых длится полторы минуты. Победа в раунде – одно очко, использование Fatality – минус одно очко. Второй этап – тот самый Physical. В трех раундах по 3 минуты происходит MMA-бой.

Досрочная победа приносит 6 очков, а победа по очкам – всего 3 очкам, в случае ничьей спортсмены получают по одному очку. При этом еще и результаты онлайн-голосований дают частникам дополнительные баллы. Такой сложный формат позволяет варьировать тактику и подготовку спортсмена. Можно делать ставку на зрелищность, на компьютерную часть, а можно постараться быстро закончить бой в ринге, пожертвовав достижениями в Mortal Combat. Одной лишь силы, как и одного лишь ума, для победы не хватит.

Есть ли у фиджитал-спорта будущее?

Спорт может и должен меняться, отвечая на возможности и потребности общества. Фиджитал-спорт – смелая попытка, с одной стороны, сделать более массовыми передовые компьютерные технологии, с другой же – приобщить к физической активности молодежь, обогащая их жизнь. Приятно, что новое направление зародилось в России и активно продвигается на государственном уровне. Игры Будущего – доказательство того, что новый формат может и должен существовать. Он привлекает спонсоров, участников из разных стран мира, а число просмотров поединков в новых форматах исчисляется сотнями миллионов.