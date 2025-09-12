iPhone Air и iPhone 17 поддерживают только USB 2

Компания Apple снова сделала быструю загрузку через кабель особенностью дорогих моделей. Новые базовые смартфоны — iPhone Air и iPhone 17 — по-прежнему оснащаются портом USB-C с поддержкой USB 2.0.

Что это значит?

Это техническое решение означает, что максимальная скорость передачи данных через кабель для этих устройств не превышает 480 Мбит/с. Для сравнения: флагманы iPhone 17 Pro и Pro Max также оснащены портом USB-C, но уже с поддержкой стандарта USB 3, который обеспечивает пропускной способностью до 10 Гбит/с, что более чем в 20 раз быстрее.

Таким образом, несмотря на повсеместный переход с разъема Lightning на универсальный USB-C, пользователи стандартных моделей по сути не ощущают прироста скорости при синхронизации данных или резервном копировании через кабель. Изменился сам порт, но проводная скорость передачи данных осталась на уровне устройств с устаревшей технологией Lightning. Если вы будете, например, переносить на телефон или с телефона большие файлы (например, видео в высоком качестве) через кабель, разница будет очень заметна.

Подобное разделение функциональности вызывает определенные вопросы у экспертов, особенно если учитывать позиционирование iPhone Air как премиального устройства с соответствующей ценой. Очевидно, что высокая скорость передачи данных остается «фишкой» профессиональных моделей и сознательно используется Apple как один из ключевых факторов для разделения линейки продуктов.

