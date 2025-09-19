Гнется ли iPhone Air, как iPhone 6: видео

Новая линейка смартфонов Apple — iPhone 17 — позиционируется как значительный шаг вперед в вопросах долговечности. Заявления инженеров из Купертино подкрепляются серией демонстрационных видео, на которых устройства проходят серьезные испытания.

Гнется ли iPhone Air, так же как это было с iPhone 6?

Особое внимание привлек самый тонкий представитель семейства — iPhone Air. Основная проблема подобных устройств — риск деформации, хорошо известный по «бендгейту» с iPhone 6. В Apple намерены развеять эти опасения.

В ходе теста машина оказывала давление силой около 59 кг на центральную часть корпуса — наиболее уязвимое место. Результат впечатляет: после снятия нагрузки iPhone Air полностью восстановил свою форму без остаточной деформации, что подтверждается его идеально ровным прилеганием к поверхности.

Улучшенная защита от царапин и падений

Все модели новой линейки получили закаленное стекло Ceramic Shield 2. По заявлению Apple, его устойчивость к царапинам в 3 раза выше, чем у предыдущего поколения. На видео тестирование показывает, что после агрессивного воздействия минеральным наконечником на экране не остается видимых повреждений — лишь следы от самого материала наконечника, которые легко стираются. Однако для полного подтверждения заявленных характеристик необходимы независимые тесты с известными показателями твердости материалов.

Роботизированная установка сбрасывала iPhone 17 Pro на различные поверхности с разной высоты. После множественных падений на корпусе и экране устройств не было обнаружено заметных сколов, трещин или вмятин. Это указывает на явный прогресс по сравнению с предыдущими моделями. Важно понимать, что лабораторные условия не всегда точно имитируют хаотичность реального мира, где на результат падения влияет множество случайных факторов.

В заключение

Представленные Apple тесты, безусловно, впечатляют и свидетельствуют об увеличении прочности всей линейки iPhone 17. Устройства выглядят способными с легкостью переносить повседневные нагрузки и случайные падения.

Тем не менее, стоит сохранять разумный скептицизм, поскольку идеальные лабораторные условия отличаются от реальной жизни. Высокая стоимость новых iPhone делает их защиту приоритетной задачей для владельца. Наиболее практичная рекомендация — незамедлительно приобрести качественный чехол и защитную пленку (стекло) для экрана. Это обеспечит вашему гаджету максимальную сохранность и долговечность, независимо от результатов маркетинговых тестов.

