WhatsApp в России все: Роскомнадзор подтвердил ввод поэтапных ограничений

28 ноября 2025 |

Похоже, эпоха беспрепятственного использования WhatsApp в России подходит к концу. Роскомнадзор официально подтвердил курс на последовательное ужесточение режима для популярного мессенджера. Ведомство недвусмысленно намекает: если сервис, принадлежащий запрещенной в США корпорации Meta*, не подчинится российским законам, его ждет полная блокировка.

Блокировка whatsapp в России

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

В качестве жизнеспособной альтернативы гражданам и организациям рекомендуют обратить внимание на отечественные коммуникационные сервисы. Эта рекомендация уже перестала быть просто советом для государственных структур.

Спойлер в Телеграм: как скрыть текст, фото и видео в сообщении.

 

Поэтапное вытеснение вместо точечного удара

Тактика регулятора вырисовывается четко: не мгновенный разрыв, а планомерное выдавливание. Такой подход, как отмечают в РКН, дает пользователям время и возможность без спешки перейти на другие платформы. Первые звоночки уже прозвучали — многие абоненты в Москве еще в конце ноября столкнулись с необъяснимыми сбоями при отправке сообщений.

При этом диалог между властями и мессенджером, судя по всему, зашел в тупик. После введенных летом ограничений на качество голосовых звонков, которые в РКН называют «деградацией», WhatsApp так и не пошел на выполнение остальных требований законодательства.

Как в Telegram переслать сообщение, скрыв автора.

 

Госсектор переходит на отечественные рельсы

Пока регулятор озвучивает общую стратегию, Минцифры действует более конкретно. Ведомство уже разослало официальные предписания государственным организациям. Согласно этим документам, до 1 января 2026 года всем им необходимо завершить переход на российские мессенджеры. А их сотрудники должны лично перейти на национальные сервисы до 1 февраля того же года с последующей подачей отчета.

Одновременно с этим Роскомнадзор озвучил и серьезное обоснование своих действий. По данным ведомства, злоумышленники активно используют мессенджер для организации террористических атак, вербовки новых сторонников и масштабных мошеннических схем.

Будущее WhatsApp в России все больше зависит от его готовности подчиниться местным правилам. А у пользователей, особенно в госсекторе, появляется все меньше причин откладывать поиск альтернативы.

* Организация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
Задать вопрос

Читайте «Яблык» в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: .