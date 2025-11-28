WhatsApp в России все: Роскомнадзор подтвердил ввод поэтапных ограничений

Похоже, эпоха беспрепятственного использования WhatsApp в России подходит к концу. Роскомнадзор официально подтвердил курс на последовательное ужесточение режима для популярного мессенджера. Ведомство недвусмысленно намекает: если сервис, принадлежащий запрещенной в США корпорации Meta*, не подчинится российским законам, его ждет полная блокировка.

В качестве жизнеспособной альтернативы гражданам и организациям рекомендуют обратить внимание на отечественные коммуникационные сервисы. Эта рекомендация уже перестала быть просто советом для государственных структур.

Поэтапное вытеснение вместо точечного удара

Тактика регулятора вырисовывается четко: не мгновенный разрыв, а планомерное выдавливание. Такой подход, как отмечают в РКН, дает пользователям время и возможность без спешки перейти на другие платформы. Первые звоночки уже прозвучали — многие абоненты в Москве еще в конце ноября столкнулись с необъяснимыми сбоями при отправке сообщений.

При этом диалог между властями и мессенджером, судя по всему, зашел в тупик. После введенных летом ограничений на качество голосовых звонков, которые в РКН называют «деградацией», WhatsApp так и не пошел на выполнение остальных требований законодательства.

Госсектор переходит на отечественные рельсы

Пока регулятор озвучивает общую стратегию, Минцифры действует более конкретно. Ведомство уже разослало официальные предписания государственным организациям. Согласно этим документам, до 1 января 2026 года всем им необходимо завершить переход на российские мессенджеры. А их сотрудники должны лично перейти на национальные сервисы до 1 февраля того же года с последующей подачей отчета.

Одновременно с этим Роскомнадзор озвучил и серьезное обоснование своих действий. По данным ведомства, злоумышленники активно используют мессенджер для организации террористических атак, вербовки новых сторонников и масштабных мошеннических схем.

Будущее WhatsApp в России все больше зависит от его готовности подчиниться местным правилам. А у пользователей, особенно в госсекторе, появляется все меньше причин откладывать поиск альтернативы.

* Организация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос