Компания Apple официально объявила о завершении поддержки компьютеров Mac на процессорах Intel. Текущая версия macOS 26 Tahoe станет последней, получающей обновления для этой платформы. После ее выхода «интелловские» Mac перейдут в категорию устаревших и будут получать только критические обновления безопасности в течение трех лет.

Когда Apple прекратит поддержку Mac с процессорами Intel?

Переход на собственные процессоры серии «M» уже ограничил компьютеры Mac на архитектуре Intel в доступе к важным функциям, таким как Apple Intelligence. Однако настоящий переломный момент наступит с выходом macOS 27 в 2026 году, которая полностью прекратит поддержку устройств на Intel.

Программы, созданные для Intel-систем, продолжат функционировать на компьютерах под управлением Apple Silicon в течение двух следующих версий macOS — вплоть до macOS 27. Это возможно благодаря встроенной утилите Rosetta, которая эмулирует x86-код, позволяя старым приложениям работать на новых чипах Apple.

Что такое Rosetta и как она работает?

Проще говоря, Rosetta действует как «умный переводчик» в реальном времени. Когда система видит программу, написанную только для Intel, она автоматически запускает Rosetta, чтобы та преобразовала код. Этот процесс требует времени, поэтому вы можете заметить, что некоторые программы запускаются чуть дольше.

Система всегда отдает приоритет приложениям, написанным напрямую для Apple Silicon. Если программа поддерживает обе архитектуры (помечаются как «Universal»), но вам нужно использовать старый плагин, вы можете вручную включить для нее режим Rosetta. Для этого в Finder нужно кликнуть на приложении правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства» и поставить галочку напротив опции «Открыть с помощью Rosetta».

Что это значит для разработчиков и пользователей?

Разработчикам Apple настоятельно рекомендует как можно скорее завершить переход на нативные приложения для Apple Silicon.

Для пользователей это сигнал к тому, что пора обновлять ключевое программное обеспечение. Со временем все больше разработчиков перестанут поддерживать версии для Intel, и без Rosetta такие программы просто перестанут запускаться на новых Mac.

Пока вы сможете запускать старые приложения, не обновленные под новые чипы. Однако после выхода macOS 27 Rosetta исчезнет как универсальное решение. Apple сохранит лишь часть функций Rosetta для поддержки старых игр, которые больше не обновляются и зависят от библиотек Intel.

В заключение

Пятилетний переход Apple на собственную кремниевую начинку входит в финальную стадию. macOS 27 станет рубежом, после которого экосистема Mac окончательно замкнется на архитектуре ARM, оставив платформу Intel в прошлом.

