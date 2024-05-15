Android получит распознавание звонков от мошенников в реальном времени

Google анонсировала инструменты для распознавания звонков от мошенников. Новшество появится на смартфонах Android в конце 2024 года. Новость отличная, поскольку с каждым днём мошенники становятся всё находчивее и убедительнее. Набор инструментов, представленный компанией в рамках презентации «Google I/O 2024», пока что находится на стадии тестирования, но уже показал отличные результаты.

Как всё работает? Искусственный интеллект будет прослушивать телефонные разговоры и распознавать сценарии, по которым часто действую мошенники. Как только ИИ распознает такой сценарий, пользователь сразу получит об этом уведомление и сможет завершить разговор.

В качестве примера Google использовала «представителей банков», которые пытаются выудить личную информацию, вроде PIN-кодов и паролей. Настоящие сотрудники банков так не поступают, поэтому ИИ сразу считает такой запрос как мошенничество.

Весь процесс будет происходить в рамках устройства, так что переживать о конфиденциальности не нужно. Функция не появится в Android 15 сразу, а только позже в этом году. Пользоваться ей можно будет по желанию.

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