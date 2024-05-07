В Рунете ходят страшилки: если ответить на номера, начинающиеся на +380, +48 или т.д., можно потерять много денег. Потому что за входящий звонок спишут средства. Могут ли быть платными входящие звонки?

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Могут ли в России списать деньги за входящий звонок?

Для россиянина, находящегося на территории России вообще, не имеет значения, с какого номера звонят. В РФ с 2006 года действует разумный закон «О внесении изменений в статье 54 закона „О связи“»: абоненты не платят за входящее соединение. Исключение составляет только вызов через телефониста с запросом оплаты у пользователя.

Операторы подтверждают, что на всех тарифах входящие вызовы бесплатны. Звонки с номеров, которыми пользуются мошенники, быстро попадают в базу спама и блокируются. Об этом сообщают «Мегафон», Tele2 и другие российские операторы. Рост входящих звонков с украинским кодом +380 и польским +48 не фиксируется. Операторы рекомендуют не отвечать незнакомым людям, чтобы не попасться на удочку мошенников. Сами по себе звонки с кодом +380, +48 и т.д. не означают, что они осуществлены из Украины или Польши — это могут быть виртуальные или подменные номера, которыми частенько пользуются мошенники разных стран, в том числе и России.

Часто с номеров с иностранным кодом приходят не только звонки, но и сообщения через WhatsApp от интернет-магазинов или маркетологов с предложениями легкой и хорошо оплачиваемой работы. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, полиции или даже ФСБ. Поэтому не рекомендуется отвечать на такие звонки, не перезванивать, не раскрывать смс-коды, учетные записи или другие личные данные.

Если собеседник утверждает, что владеет вашими паспортными данными, то это ничего не значит. Возможно, он получил их из украденных баз данных. Не продолжайте разговор, а просо положите трубку.

В каком случае могут списать деньги за входящий звонок?

Есть вариант, при котором оператор всё же спишет деньги за входящий звонок. Речь идет о международном роуминге. Для этого нужно находиться за пределами Российской Федерации. Опасность заплатить за входящие звонки существует также у тех, кто живет на приграничных территориях.

Нужно следить, не включился ли случайно роуминг и зарубежная сеть. Чтобы не волноваться понапрасну, в настройках смартфона стоит включить ручной режим поиска сети. Интересно, что раньше деньги за входящие звонки списывались в рамках роуминга в другом регионе страны. Однако теперь такая плата не взимается.

В некоторых сетях существует опция «звонок за счет знакомого». Но в этом случае операторы предупреждают о том, что за входящее соединение будет списаны средства. От звонка можно отказаться.

В целом беспокойство людей понятно: мошенники в последние годы активизировались и донимают людей. Берут кредиты по чужим паспортным данным, выманивает деньги под разными предлогами. И чаще всего для этого используется телефон и мессенджеры. Операторы со своей стороны навязывают дополнительные услуги, которые буквально сжигают деньги на счету.

Рекламщики атакуют телефоны звонками и SMS-сообщениями. И многие россияне уверены, что за это с их счета списываются деньги. Однако входящие сообщения и звонки всегда бесплатны. Другое дело, что если случайно одобрить предлагаемую услугу, за нее будут списываться средства.

Хорошо, если за входящие звонки рубли не списываются, то за что списываются? Сейчас ответим и на этот вопрос.

За что списывают деньги с мобильного счета, если не за входящие звонки?

Слухи о том, что после входящих звонков пропадают средства со счета, родились не на пустом месте. Многие пользователи замечают, что после разговоров как будто списываются рубли. Как мы уже объяснили, само входящее соединение на 100% бесплатное, но есть нюансы.

Чтобы проверить расходы, установите приложение оператора и посмотрите выписку со счета. Там будут зафиксированы все траты. Это абсолютно бесплатная процедура и к тому же очень простая. Если нет желания устанавливать приложение, позвоните в службу поддержки. Специалист расскажет, за какие услуги списываются деньги.

По ситуации на май 2024 года служба поддержки по вопросам списания доступна по следующим телефонам:

0890 для МТС;

0611 для «Билайна»;

0500 для «Мегафона»;

8 800 700-88-22 для «Тинькофф мобайл»;

611 для Tele2.

В большинстве случаев вы быстро узнаете, за что у вас списывают лишние рубли. И сможете отключить ненужные услуги. Например, подписку на какие-либо серисы, на которую случайно подписались, когда просматривали навязчивые SMS-сообщения.

Пожалуй, подписки — это ТОП-1 причин роста расходов на оплату телефона. Рекомендуем установить приложение и следить через него за платными услугами. Проверять нужно регулярно. Операторы часто по умолчанию подключают к тарифному плану дополнительные услуги, и граждане платят сотни лишних рублей в месяц на протяжении многих лет.

Яблык в Telegram и YouTube.

Операторы грешат навязыванием дополнительных минут для звонков в другие сети и услуг интернета. Они обычно включают по умолчанию автоматическое продление пакетов интернета. Пользователь уверен, что воспользовался мобильным интернетом единожды, но оператор продолжает списывать деньги каждый месяц. Так что отключите в приложении автоматическое продление любых услуг, которые вам не нужны постоянно.

Всевозможные дополнительные опции связи также сжигают деньги на счете. Чтобы избежать лишних трат, установите приложение и проведите аудит всех подключенных услуг. Пользователь может сильно удивиться, когда увидит их список. 90% функций большинству просто не нужны, но оператор исправно требует за них деньги.

Осталось рассказать о плате за сохранение номера. Это актуально для тарифов без абонентской платы. Если долго не пользоваться услугами, например, несколько месяцев, оператор начинает списывать средства за сохранение номера. Чтобы этого не произошло, раз в месяц отправляйте SMS-сообщение.

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