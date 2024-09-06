Дети младше двух лет не должны каким-либо образом контактировать с любыми экранами, а подростки должны проводить перед экранами не более трёх часов в день. Так говорится в новых правилах, которые опубликовали органы здравоохранения Швеции.

Родители и опекуны должны пересмотреть использование гаджетов перед детьми и всегда сообщать им, чем они занимаются в своих смартфонах в их присутствии. Такой совет тоже есть в правилах.

Шведская здравоохранительная организация Folkhälsomyndigheten впервые высказалась о том, что родители должны следить за экранным временем своих детей.

Дети от двух до пяти лет должны «играть в телефон» максимум один час в день, а дети от шести до двенадцати – до двух часов в день. Для подростков от тринадцати до восемнадцати лет лимит составляет три часа в день.

Эти показатели намного ниже реальной статистики Швеции по детям и молодым людям. Дети возраста от девяти до двенадцати лет проводят перед экранами четыре часа в день. Для подростков семнадцати и восемнадцати лет это число составляет более семи часов в день, не считая учебное время.

«Слишком долгое время мы позволяли экранам и приложениям красть наше время внимание, жертвуя тем, что действительно нужно для хорошего самочувствия. Мы знаем, что цифровые устройства могут негативно влиять на здоровье, ухудшать сон и даже приводить к симптомам депрессии», – говорит министр социальных дел Швеции Якоб Форссмед. «Новые рекомендации с распределением по возрасту помогут детям и молодым людям, родителям и опекунам более осознанно и ответственно пользоваться гаджетами и цифровыми медиа».

Здравоохранительная организация также советует детям не пользоваться гаджетами перед сном, а ночью они вообще не должны находиться в комнате.

«Мы платим здоровьем детей цену за прибыль технических компаний», – говорит Форссмед.

Правила касаются как родителей, так и детей, а также содержат мотивацию и советы о том, как можно решить проблему.

Согласно Фроссмеду, теперь есть «конкретные и понятные рекомендации» о том, как начать разговор на данную тему. Нужно обсудить с детьми, сколько времени они проводят онлайн, и с чем они могут столкнуться в сети. Такие разговоры необходимо проводить.

Хелена Фрилингсдорф, сотрудник органов здравоохранения, считает, что родители должны подавать пример детям, когда дело касается использования гаджетов. «Будучи родителем, вы являетесь ролевой моделью».

Однако, не все медики придерживаются мнения об ограничении времени использования гаджетов детьми. Например, специалист-офтальмолог Скотт Рид считает, что причиной развития близорукости у детей является не продолжительность нахождения детей перед экранами мобильных устройств, а отсутствие при этом естественного освещения.

Ранее в этом году опубликовали результаты трёхмесячного исследования во Франции, которое проводилось по заказу президента Эммануэля Макрона. Согласно исследованию, дети до трёх лет не должны контактировать с экранами, включая телевизоры. Смартфоны детям не следует иметь до одиннадцати лет.

В школах Франции тестируют запрет на смартфоны для учеников до пятнадцати лет. Если эксперимент пройдёт удачно, с января правила будут действовать по всей стране.

Правительство Швеции тоже изъявляло желание запретить смартфоны в начальной школе.

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