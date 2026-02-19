В Apple наконец-то решили, что водители тоже имеют право на нормальный диалог с искусственным интеллектом. Не через кривую диктовку Siri, а по-человечески.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

В первой бете iOS 26.4 появилась поддержка голосовых AI-приложений в CarPlay. Это значит, что скоро прямо с экрана машины можно будет общаться с ChatGPT, Gemini или Claude. Полностью без рук, только голосом.

Содержание статьи

Требования Apple к ИИ в CarPlay

Раньше Apple жестко ограничивала типы приложений в CarPlay — безопасность превыше всего. Теперь в официальном гайде для разработчиков появилась новая категория: «голосовые разговорные приложения».

Правила простые:

При запуске приложение должно сразу переходить в голосовой режим;

На вопросы нужно отвечать голосом, без текстовых сообщений на экране;

Вся конструкция обязана быть безопасной для вождения.

Что важно знать

Во-первых, работу Siri никто не отменяет. Заменить ее на ChatGPT не получится — ассистент Apple остается главным. Чтобы поговорить с нейросетью, придется руками открыть нужное приложение на экране машины или попросить Siri сделать это. Голосовой активации по типу «Окей, Google» не будет.

Во-вторых, эти приложения не получат доступа к управлению машиной или iPhone. Только разговоры. Спросить у ChatGPT, куда поехать на выходные, — можно. Попросить его открыть окно — нет.

Когда ждать

Все упирается в разработчиков. OpenAI и Google должны обновить свои приложения под CarPlay. Техническая база со стороны Apple готова. Останется дождаться, захотят ли сами компании этим заниматься.

Бонус: видео в машине

Заодно в iOS 26.4 доделывают поддержку видео в CarPlay. Работать будет только на парковке, через AirPlay, и только если автопроизводитель вообще добавил такую возможность. Приложение Apple TV, судя по коду, уже готово к этому.

Релиз iOS 26.4 для всех — в апреле.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос