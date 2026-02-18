Apple выпустила первую тестовую публичную версию iOS 26.4, а также версию для разработчиков, и обновление получилось куда интереснее, чем обычные промежуточные апдейты. Тут и видео в Подкастах, и генератор плейлистов с помощью ИИ, новый дизайн в Apple Music и зашифрованные RCS-сообщения.

Правда, сразу стоит оговориться, некоторые функции работают только на английском языке и только за пределами Беларуси, России, Украины и Казахстана. Итак.

Apple Music

В приложении «Музыка» обновили дизайн плейлистов и альбомов. Теперь нижняя часть экрана, где отображается список композиций, окрашивается в тон обложки.

Также появилась функция «Playlist Playground». Работает просто: пишешь текстом настроение или активность («музыка для утреннего кофе», «хип-хоп для вечеринки»), и нейросеть генерирует плейлист на 25 треков. Можно дорабатывать промптами и менять обложку.

Добавлена возможность сразу добавлять одну и ту же песню в несколько плейлистов.

Еще добавили раздел «Концерты поблизости» — показывает выступления в твоем городе и туры любимых артистов. Альбомы и плейлисты теперь открываются на весь экран с анимированными обоями и фоном под цвет обложки.

Подкасты теперь с видео

Главное изменение — в приложении «Подкасты» появились видеоэпизоды. Раньше видео в подкастах уже было, но теперь его встроили нативно с поддержкой HLS (адаптивная потоковая передача). Это значит, что картинка сама подстраивается под качество сети, а выпуски можно скачивать и смотреть офлайн. Переключаться между аудио и видео можно прямо по ходу воспроизведения, без танцев с бубном.

Для создателей подкастов тоже плюс: Apple обещает динамическую вставку рекламы прямо в видео.

RCS-шифрование: пока только для своих

В приложении «Сообщения» добавили поддержку сквозного шифрования для RCS-сообщений. Но есть подвох. Во-первых, работает она только между Айфонами, а во-вторых, доступна только у некоторых зарубежных операторов связи.

Включенная защита украденного устройства по умолчанию

Вот тут как-то не совсем понятно. Все профильные зарубежные СМИ вовсю трубят, что функцию «Защита украденного устройства», которая появилась еще в 2023 году, наконец-то сделали включенной по умолчанию сразу после обновления. Раньше ее надо было активировать руками, а теперь она включается автоматически. Однако в моем случае, после обновления на iOS 26.4 эта опция осталась выключенной. Возможно, это как-то завязано регионально.

Напомню суть: если телефон украли, а вор узнал пароль, то чтобы сменить важные настройки (пароль от аккаунта Apple, отключить функцию «Найти iPhone»), потребуется биометрия, а в некоторых случаях — часовая задержка.

Обои

Теперь сами стандартные обои в категориях изначально не сохранены в iOS, а при необходимости могут быть загружены пользователем.

Напоминания

Появился умный список для срочных задач. Если пометить дело как «Срочное», оно само добавится в отдельную папку на главном экране и заведет будильник.

App Store

В App Store панель поиска снова находится в верхней части вкладки «Поиск». Сама вкладка «Поиск» теперь интегрирована в нижнюю панель навигации, а не вынесена в отдельную плавающую кнопку.

Также был изменен дизайн страницы аккаунта App Store. Выйти из аккаунта теперь можно нажав на пункт «Контент и покупки» в разделе «Аккаунт Apple».

Режим модема

В iOS 26.4 появилась возможность отслеживать, сколько мобильного трафика расходуют устройства, подключенные через режим модема.

Новая функция находится в меню «Использование данных» в настройках Режима модема, под переключателем «Максимальная совместимость». Она показывает общий расход данных и детализацию по каждому устройству. Гаджеты сторонних производителей при этом объединяются в группу «Другие устройства».

Раньше такой статистики не было. Теперь она особенно пригодится пользователям с лимитированным тарифным планом.

Другие изменения

По пути «Настройки» → «Камера» → «Запись звука» появилась новая опция «Аудиозум». Эта функция позволяет фокусировать записанный звук на объекте, когда камера приближается во время записи видео. Ее можно включить или выключить в зависимости от ваших предпочтений в настройках звука.

В настройках аккаунта раздел iCloud пополнился пунктом iCloud.com. Это просто новое имя для функции «Доступ к данным iCloud в Интернете», которая существовала и ранее.

В приложении «Здоровье» появилась новая метрика «Среднее время отхода ко сну» в разделе «Сон», которая позволяет лучше понять, как время отхода ко сну влияет на его качество.

iPadOS 26.4 — вернули компактную вкладку в Safari, которую почему-то убрали.

Чего нет

Той самой умной Siri с контекстом, который показывали на WWDC 2024. По слухам, у Apple проблемы с тестированием, и дебют ассистента перенесли на iOS 26.5.

Когда выйдет официальная iOS 26.4 для всех?

Финальный релиз, скорее всего, выйдет в апреле. При желании, вы можете установить бета-версию iOS 26.4 прямо сейчас.

