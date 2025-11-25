Как настроить напоминание с будильником на iPhone

25 ноября 2025 |

Вечно ставите напоминания, а потом не обращаете на них внимания? Проблема знакомая многим. Кажется, Apple наконец-то нашла решение: начиная с iOS 26.2 приложение «Напоминания» научилось по-настоящему «будить» вас для важных дел. Функция «Срочные напоминания» работает как полноценный будильник — со звуком, ползунком для отключения и кнопкой «Отложить». И да, его не заглушит даже включенный режим «Не беспокоить» или другой режим «Фокусирования».

Как настроить напоминание с будильником на iPhone

«Срочные напоминания» идеально подойдут для приема лекарств, срочных звонков или задач, которые категорически нельзя забыть. Рассказываю, как все настроить.

 

Содержание статьи

  1. Предоставьте «Напоминаниям» права на «Будильник»
  2. Создайте напоминание-будильник
  3. Дополнительная настройка: измените «Отложить» на «Завершено»
  4. Что важно знать

 

Предоставьте «Напоминаниям» права на «Будильник»

Без этого ничего работать не будет. Сначала нужно разрешить приложению использовать систему сигналов.

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Пролистайте вниз до раздела «Приложения» и тапните по нему.

3. В списке найдите и выберите пункт меню «Напоминания».

Настройки приложения Напоминания на iPhone

4. В секции «Доступ для приложения «Напоминания»» установите переключатель напротив пункта «Будильники» в положение «Включено».

Предоставление «Напоминаниям» права на «Будильник» в iPhone

 

Создайте напоминание-будильник

Теперь любое напоминание можно превратить в навязчивый сигнал будильника.

1. Зайдите в стандартное приложение «Напоминания».

2. Создайте новую задачу нажатием кнопки «+» или откройте существующую.

3. Нажмите на кнопку (буква i в кружочке), чтобы открыть настройки напоминания.

Создание напоминания-будильника на iPhone

 

4. Установите переключатель «Срочное» в положение «Включено».

5. Установите желаемую дату и время срабатывания напоминания с будильником.

Создание напоминания-будильника на iPhone

Готово! В списке напоминаний такая запись будет помечена значком с изображением будильника.

В заданное время ваш iPhone подаст звуковой сигнал и выведет на весь экран интерфейс с кнопкой «Отложить» и ползунком «Смахнуть и остановить». Отличить его от обычного будильника легко по синему цвету кнопки.

Настройки приложения Напоминания в iPhone

 

При желании, вы можете заменить слайдер «Смахнуть и остановить» обычной кнопкой «Стоп».

Настройки приложения Напоминания в iPhone

 

Дополнительная настройка: измените «Отложить» на «Завершено»

Если вы не любите откладывать дела, кнопку «Отложить» можно заменить на мгновенное завершение задачи. Это особенно удобно для быстрых поручений, которые вы выполняете сразу.

1. Снова перейдите по пути «Настройки» → «Приложения» → «Напоминания».

Настройки приложения Напоминания на iPhone

 

2. Найдите раздел «Срочные напоминания» и активируйте переключатель напротив опции «Завершение при срочном оповещении».

Настройки приложения Напоминания в iPhone

 

Теперь при срабатывании будильника вы увидите кнопку «Завершено». Одно нажатие — и задача моментально отмечается как выполненная, без лишних переходов в приложение.

Настройки приложения Напоминания в iPhone

 

Что важно знать

  • Сигнал будет звучать даже в беззвучном режиме и при активном «Фокусировании».
  • Если вы все же отложили напоминание, система покажет обычное уведомление с вариантами действий.
