Как настроить отключение будильника на iPhone кнопкой, а не слайдером

С выходом iOS 26.1 многие пользователи iPhone обнаружили, что привычный способ отключения будильника изменился. Вместо простого нажатия на кнопку Apple вернула слайдер, знакомый по первым моделям iPhone. В этой статье я расскажу, как вернуть привычную кнопку «Стоп», а также разберем плюсы и минусы каждого из способов.

Почему Apple изменила интерфейс будильника?

В iOS 26.1 компания Apple заменила кнопку «Стоп» для будильника и таймера на слайдер «Смахнуть и остановить». Этот элемент выполнен в том же стиле, что и знаменитый слайдер «Разблокируйте», который дебютировал на первом iPhone в 2007 году.

Причина изменения — сделать процесс отключения сигнала более осознанным и предотвратить случайные нажатия, особенно когда вы еще не до конца проснулись.

Интересно, что кнопка «Отложить» не претерпела изменений — она по-прежнему активируется одним касанием.

Слайдер или кнопка в Будильнике на iPhone: что выбрать?

У каждого из способов отключения будильника есть свои сильные стороны. Выбор зависит от ваших привычек.

Преимущества слайдера «Смахнуть и остановить»

Снижает риск случайного отключения : действие требует больше осознанности и точности, поэтому вы вряд ли выключите будильник, когда хотели лишь отложить его.

: действие требует больше осознанности и точности, поэтому вы вряд ли выключите будильник, когда хотели лишь отложить его. Помогает проснуться : необходимость совершить движение пальцем по экрану помогает быстрее прийти в себя и окончательно пробудиться.

: необходимость совершить движение пальцем по экрану помогает быстрее прийти в себя и окончательно пробудиться. Ностальгический дизайн: напоминает классический элемент из ранних версий iOS.

Преимущества кнопки «Стоп»

Скорость и удобство в определенных ситуациях: будильник отключается одним мгновенным касанием. Этот способ окажется полезным, когда нужно быстро отключить будильник, чтобы он не разбудил других людей.

Как вернуть кнопку «Стоп» для будильника на iPhone

Если новый слайдер вам не по душе, Apple предоставила возможность вернуть старый интерфейс. Для этого потребуется буквально минута.

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Перейдите в раздел «Универсальный доступ».

3. Выберите пункт «Касание».

4. Прокрутите меню в самый низ и установите переключатель «Предпочтение действий с одним касанием» в положение «Включено».

Готово! После этого изменения ваш будильник и таймер снова будут использовать кнопку «Стоп» вместо слайдера «Смахнуть и остановить». Изменение вступит в силу при следующем срабатывании будильника.

Напомню, что в iPhone есть два типа будильников: те, что вы устанавливаете вручную в приложении «Часы», и те, что создаются автоматически через «Расписание сна» в приложении «Здоровье». Описанная выше настройка затрагивает оба типа.

В заключение

Независимо от того, являетесь ли вы сторонником нового слайдера или предпочитаете старую добрую кнопку, настройки iPhone позволяет легко адаптировать интерфейс под свои потребности. Используйте опцию «Предпочтение действий с одним касанием» в настройках универсального доступа, чтобы создать максимально комфортное для вас пробуждение.

Какое управление будильником вам больше по душе — слайдер или кнопка? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Приятных и своевременных пробуждений.

