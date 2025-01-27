Как-то подготавливая скриншоты для статьи о функции «Контроль апноэ во сне» на Apple Watch мне пришлось настроить отслеживание сна, которым я не пользовался ранее. Текст был написан, а функция так и осталась в рабочем состоянии. Спустя какое-то время я заметил на iPhone и часах появление ненужного уведомления с сигналом от функции «Отход ко сну». В этом материале я расскажу, как его отключить.

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Для чего нужна функция «Отход ко сну»?

«Отход ко сну» — это параметр раздела «Сон» в приложении «Здоровье» на iPhone или в приложении «Сон» на Apple Watch. Он позволяет настроить расписание сна, указав время, когда вы будете готовиться ко сну. Это может быть полезно, если вы хотите наладить режим сна. Однако при это необязательно получать уведомления об «отходе ко сну» — их можно при желании отключить.

Как отключить уведомления и сигналы «Отход ко сну» на iPhone?

1. Откройте приложение «Здоровье» и перейдите на вкладку «Обзор».

2. Выберите раздел «Сон».

3. Пролистайте экран до раздела «Ваше расписание» и коснитесь меню «Полное расписание и параметры».

4. Установите переключатель «Напоминания о режиме сна» в положение «Выключено». Этим действием вы отключите получение уведомлений «Отход ко сну».

Кроме того, здесь же вы можете отключить параметр «Результаты сна» — уведомление от приложения «Здоровье» о превышении или достижении цели сна.

Если вы не спите в часах Apple Watch и не отслеживаете сон, вы можете вообще отключить эту функцию. Для этого вверху этой же страницы «Полное расписание и параметры» деактивируйте переключатель «Расписание сна».

Как отключить расписание сна на Apple Watch?

В приложении «Сон» на Apple Watch не предусмотрена возможность отключения уведомлений. Однако, если вы хотите избежать их появления — вы можете отключить расписание сна. Это остановит функцию отслеживания сна и связанные с ним уведомления. Для этого:

1. Откройте приложение «Сон» на Apple Watch.

2. Пролистайте экран вниз и коснитесь меню «Отход ко сну».

3. Установите переключатель «Расписание сна» в положение «Выключено».

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто