Как измерять температуру тела при помощи Apple Watch

Современные умные часы, такие как Apple Watch, предлагают множество возможностей для отслеживания состояния здоровья. Одной из таких функций является измерение температуры запястья. Эта функция особенно полезна для тех, кто хочет получить дополнительные данные о состоянии своего организма во время сна. В этой статье мы расскажем, как правильно измерять температуру на Apple Watch, что нужно учитывать, и как использовать эту информацию для улучшения здоровья.

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Зачем измерять температуру на Apple Watch?

Функция измерения температуры запястья предназначена для ночного мониторинга температуры тела. Она помогает пользователю отслеживать колебания температуры, которые могут изменяться из-за многих факторов, таких как питание, физическая активность, потребление алкоголя, условия сна и физиологические изменения, например, менструальный цикл или болезни.

Для корректной работы этой функции Apple Watch требуется несколько ночей, чтобы определить вашу базовую температуру запястья. После этого устройство сможет отслеживать любые отклонения от этой нормы. Это особенно полезно для выявления долгосрочных изменений или кратковременных отклонений, которые могут указывать на возможные проблемы в организме.

Также данные о температуре могут помочь улучшить прогнозирование менструального цикла у женщин с помощью приложения «Дневник цикла», что делает функцию полезной не только для общего здоровья, но и для репродуктивного планирования.

Кроме того, с выходом watchOS 11 на Apple Watch стало доступно приложение Vitals («Основные показатели»), которое позволяет контролировать ключевые показатели вашего самочувствия, что позволяет вам лучше осознавать свое состояние в режиме реального времени.

Например, эта программа может обнаружить признаки простуды за несколько дней до того, как человек почувствовал себя плохо. Приложение «Основные показатели» оповестит владельца Apple Watch в случае, если важные отслеживаемые показатели здоровья выйдут за пределы нормы. Один из них — температура запястья во время сна.

Какие модели Apple Watch позволяют измерять температуру тела?

Определить температуру тела позволяют следующие модели часов Apple:

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

На часах должна быть установлена watchOS 10 или более новая версия операционной системы.

Как Apple Watch измеряют температуру запястья?

В совместимых моделях Apple Watch используются два температурных датчика: один расположен на задней поверхности, прилегающей к коже, а второй — прямо под дисплеем. Такое расположение позволяет минимизировать влияние температуры окружающей среды, что повышает точность измерений.

Температура запястья измеряется каждые пять секунд во время сна, что позволяет собрать достаточное количество данных для точного расчета средней температуры за ночь. После первых пяти ночей использования устройство определяет вашу базовую температуру запястья. На основе этих данных можно отслеживать любые отклонения, которые фиксируются в приложении «Здоровье» на iPhone, а также в приложении «Основные показатели» (Vitals) на Apple Watch.

Как настроить функцию измерения температуры на запястье при помощи Apple Watch?

Для того чтобы начать отслеживать ночные изменения температуры с помощью Apple Watch, необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Включите функцию «Температура запястья»

Это можно сделать как на Apple Watch, так и на iPhone.

На Apple Watch: Перейдите в приложение «Настройки», выберите раздел «Конфиденциальность и безопасность», а затем меню «Здоровье» и установите переключатель «Температура запястья» в положение «Включено».

На iPhone: Откройте приложение «Watch», выберите вкладку «Мои часы», затем перейдите в раздел «Конфиденциальность» и установите переключатель «Температура запястья» в положение «Включено».

2. Включите отслеживание сна

Перейдите в приложение «Здоровье» на iPhone, выберите вкладку «Обзор», а затем в меню «Сон» произведите настройку отслеживания сна. Это необходимо, так как данные о температуре собираются только во время сна.

Включить отслеживание сна можно и на Apple Watch в приложении «Сон».

3. Настройте фокусирование «Сон»

Функция «Сон» активирует режим, при котором часы работают в особом тихом режиме, уменьшая отвлекающие уведомления, что позволяет сосредоточиться на отслеживании здоровья.

Чтобы настроить фокусирование «Сон», откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Фокусирование», а затем в меню «Сон».

Для быстрого включения / выключения фокусирования «Сон» можно воспользоваться «Пунктом управления» на iPhone.

О включенном режиме фокусирования «Сон» будет свидетельствовать значок с изображением кровати.

4. Наденьте часы перед сном

Для получения точных данных Apple Watch должны быть на запястье не менее четырех часов в течение ночи.

5. Наблюдайте за изменениями в течение нескольких дней

Часы начинают собирать и анализировать данные не сразу. Для получения достоверной информации потребуется носить их в течение пяти ночей.

Где смотреть данные о температуре запястья?

На iPhone

1. Откройте приложение «Здоровье».

2. Перейдите в раздел «Обзор».

3. Выберите категорию «Измерения тела» и нажмите на меню «Температура запястья», чтобы просмотреть график изменений температуры.

3. Для детального анализа выберите интересующую точку на графике и изучите дополнительные данные.

Когда вы только начнете использовать функцию измерения температуры, на верхней части диаграммы в приложении «Здоровье» будет отображается сообщение «Требуются дополнительные данные».

Это означает, что устройству требуется больше ночей для определения вашей нормальной температуры. Под графиком также отображается количество оставшихся ночей до завершения начального этапа сбора данных. Чтобы определить базовую температуру тела, обычно требуется использовать Apple Watch в течение не менее четырех часов в течение пяти ночей подряд.

На Apple Watch

На Apple Watch отклонение температуры тела от нормальной можно контролировать в приложении «Основные показатели» (Vitals), которое доступно на часах Apple с установленной watchOS 11.0 или более новой версией ПО.

Данные о температуре начнут отображаться через семь дней после ежедневного ночного использования часов. Когда Apple Watch накопят достаточное количество данных, вы сможете увидеть ежедневный отчет в приложении «Основные показатели» в разделе «Температура»

Примечание. Если вы приобретаете новые Apple Watch, процесс адаптации к вашей нормальной температуре начнется заново, и устройству снова потребуется примерно пять ночей для настройки.

Как отключить отслеживание температуры запястья на Apple Watch?

Если вы больше не хотите использовать функцию отслеживания температуры запястья, ее можно легко отключить. Для этого выполните один из следующих способов:

На Apple Watch: Перейдите в «Настройки», выберите «Конфиденциальность и безопасность», затем «Здоровье» и выключите параметр «Температура запястья».

На iPhone: Откройте приложение Apple Watch, выберите раздел «Мои часы», затем перейдите в «Конфиденциальность» и выключите опцию «Температура запястья».

Важные сведения

Функция измерения температуры на Apple Watch не является медицинским прибором. Она не предназначена для диагностики заболеваний или лечения. Это скорее вспомогательный инструмент для анализа и понимания состояния организма, особенно в ночное время. Важно понимать, что:

Apple Watch не является термометром . Устройство не может измерять температуру по требованию и фиксирует ее исключительно ночью, когда вы спите;

. Устройство не может измерять температуру по требованию и фиксирует ее исключительно ночью, когда вы спите; Функция предназначена для пользователей старше 14 лет , так как температура тела и ее колебания у детей отличаются от взрослых, что может повлиять на точность данных;

, так как температура тела и ее колебания у детей отличаются от взрослых, что может повлиять на точность данных; На точность измерения могут влиять различные факторы , такие как свободное или слишком плотное прилегание устройства, интенсивная физическая активность перед сном, окружающая температура и индивидуальные особенности организма;

, такие как свободное или слишком плотное прилегание устройства, интенсивная физическая активность перед сном, окружающая температура и индивидуальные особенности организма; Регулярное использование режима сна . Для достижения точных результатов следует активировать функцию «Сон» на Apple Watch и носить устройство минимум 4 часа каждую ночь. Это обеспечит необходимую периодичность для качественного сбора данных;

. Для достижения точных результатов следует активировать функцию «Сон» на Apple Watch и носить устройство минимум 4 часа каждую ночь. Это обеспечит необходимую периодичность для качественного сбора данных; Мониторинг изменений. Отслеживание ночных колебаний температуры может быть полезным индикатором для обнаружения изменений состояния здоровья, таких как стресс, усталость или возможные заболевания. Если показатели температуры отличаются от нормального уровня, это может свидетельствовать о необходимости уделить внимание состоянию организма.

Таким образом, функция измерения температуры запястья на Apple Watch предоставляет удобный способ следить за ночными колебаниями температуры тела. Используйте эту возможность для лучшего понимания вашего здоровья, но не забывайте, что для медицинских целей рекомендуется обращаться к профессиональным термометрам и медицинским приборам.

Часто задаваемые вопросы

Почему на моих часах Apple Watch не работает измерение температуры? Не все модели часов Apple поддерживают измерение температуры запястья. На Apple Watch должна быть установлена watchOS 11 или более новая версия ОС. Кроме того, необходимо предварительно настроить функцию (см. выше на этой странице) Можно ли измерить температуру запястья в любое время? Нет. Замер производится в соответствии с вашим режимом сна, который вы указали в приложении «Здоровье». Часы должны быть надеты во время сна не менее 4 часов. Можно ли получить конкретное значение температуры тела? Нет. Apple Watch нельзя использовать в качестве термометра. Часы лишь показывают отклонения от вашей базовой температуры запястья. Что означает надпись в приложении Vitals на Apple Watch «N сеанса сна до результата»?



Это уведомление показывает, сколько сеансов сна (ночей) необходимо часам Apple Watch до определения базового уровня температуры запястья

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос