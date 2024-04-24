Человек пытается выделиться и показать свою индивидуальность разными способами. Одним из них являются татуировки. Прошли уже те времена, когда рисунки были одноцветными и их наличие означало принадлежность к криминальной среде. Сегодня татуировки активно наносит не только молодежь, покрывая рисунками значительную часть тела. Да и направление это активно развивается – совершенствуется техника, активно используются цветные чернила, над созданием рисунков работают художники. Другая возможность выделиться – использование техники Apple. Самый очевидный и наглядный вариант – статусные Apple Watch на запястье.

Стильный современный человек с уместными татуировками и дорогими умными часами – примета нашего времени. Но неожиданно появляется проблема, о которой многие и не догадываются – умные часы Apple плохо работают с татуировками под ними. Но почему так происходит, и можно ли с этим что-то сделать? Разбираемся в этом материале.

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Почему Apple Watch не работают на руках с татуировками?

Проблему эту подсветили пользователи с татуировками на запястье. Оказалось, что Apple Watch некорректно выполняют некоторые свои функции, главная из которых — часы, находящиеся над татуировкой постоянно блокируются. Изучив описание принципа работы датчика сердечного ритма часами Apple Watch, можно понять, что происходит.

Apple Watch используют зеленые светодиоды, работающие в паре со светочувствительными фотодиодами.

Яблык в Telegram и YouTube.

Эти элементы помогают определить количество крови, протекающее через запястье в любой момент времени. Чем чаще бьется сердце, тем сильнее кровоток в венах. Соответственно, кровь лучше поглощает посланный часами зеленый свет. Apple Watch мигают светодиодами сотни раз в секунду, улавливая отраженный свет и точно рассчитывая на основе собранной информации частоту сердечных сокращений.

Кроме того, для измерения уровня кислорода в крови в Apple Watch используются также красные и инфракрасные светодиоды. Клетки, которые насыщены кислородом, поглощают больше инфракрасного света, чем красного, в то время как клетки без кислорода ведут себя наоборот. Имея эту информацию, алгоритмы могут определять уровень насыщения крови кислородом.

Apple научилась использовать различные спектры света для максимально точного отслеживания через кожу кровотока пользователя.

И вот при работе этой технологии возникает проблема в виде татуировок. Любые помехи на пути света, которые влияют на отражательную способность кожи, как раз мешают точной работе датчиков. Чернила в коже и выступают барьером, поглощающим световые импульсы. Краска располагается в среднем слое кожи, он зовется дерма. Датчики рассчитывают, что кожа отразит сигнал. Но чернила будут лучше поглощать свет, чем обычная кожа. Именно это и порождает проблемы в виде неточных измерений и постоянной блокировки устройства. Так как чернила поглощают сигналы, часы не получают обратного отражения и считают, что они не находятся на запястье. При этом естественная пигментация кожи свет не блокирует, так что темнокожим людям нечего волноваться.

Но и влияние татуировок на работу Apple Watch имеет свои нюансы. Тестирование подтвердило отзывы пользователей – на татуированных участках показания отличались от показаний на чистой коже. При этом влияние оказывает цвет чернил и их оттенок. Больше всего проблем от темных цветов и сплошной заливки рисунка. Часы показывают пульс до 200 ударов в минуту при фактических 60 ударах. Apple Watch к тому же не обнаруживали контакта с кожей. Татуировки с более светлыми цветами, в том числе с желтым, фиолетовым и оранжевым тоже влияли на подсчет, но уже не так сильно. А вот контакт с кожей часы видели. В случае с узорами или разноцветными чернилами все еще куда более неясно, тут будет зависимость от типа и дизайна татуировки, ее цвета.

Какие функции не работают на Apple Watch у пользователя с татуировками на руках?

Помимо ошибочного определения пульса часы на руке с татуировкой плохо реализуют функцию «Распознавание запястья».

И у этого уже есть серьезные последствия. Функция работает просто и понятно – как только часы оказываются на руке, датчик это определяет. Пользователю необходимо один раз ввести на экране устройства пароль, подтвердив верное местонахождение часов. И после этого часы уже будут постоянно работать, не подвергаясь блокировке. В случае же сбоя в определении запястья устройство тут же будет блокировано. Пользователю придется снова вводить пароль, если часы обнаружат запястье. «Потеря» и «нахождение» часами своего места вынуждает снова и снова вводить комбинацию на маленькой экранной клавиатуре, что не может не раздражать.

В любом случае часы продолжат работу, но при этом считая, что уже не находятся на руке своего владельца. Apple объясняет, чем это чревато:

Каждая последующая попытка использования Apple Pay приведет к необходимости ввода код-пароля для подтверждения платежа после двойного нажатия боковой кнопки.

В приложении «Активность» станут недоступными некоторые показатели. Очевидно, что раз часы не на запястье, то и часть замеров они не осуществляют. Нет смысла измерять расстояние и общую подвижность пользователя, так что приложение оказывается попросту бесполезным, перестав оценивать активность.

Отключенным оказывается отслеживание пульса и связанные с этим уведомления.

В случае жесткого падения часы не совершат автоматический экстренный вызов.

Перестанет работать функция « Всегда включено » (Always on Display)

» (Always on Display) Главная фишка Apple Watch Series 9, «Double Tap», тоже не будет активной.

В каких моделях Apple Watch имеется проблема с татуировками?

Не стоит полагать, что в новых моделях часов эта проблема устранена. Сталкиваются с ней даже владельцы совсем уж последних Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

Умные часы и фитнес-трекеры других производителей лишены проблем с татуировками?

Дело тут вовсе не в некоей ошибке инженеров Apple, которая присутствует во всех моделях «умных» часов компании. Сам по себе принцип замера сердечного пульса и определения присутствия устройства на запястье является общим для всех устройств такого рода, как умных часов, так и фитнес-трекеров. Так что все они, оказавшись на руке с татуировкой, будут испытывать ровно те же проблемы.

Такие устройства для замера пульса все также посылают свет и анализируют отражение с помощью фотодиодов. И чернила в коже выступают поглощающим барьером, влияющим на замеры. И тут смена модели или производителя ничего поменять в корне не сможет.

Можно ли обойти проблему работы Apple Watch на руках с татуировкой?

Конечно же, пользователи придумали несколько лайфаков, которые могут помочь с этой проблемой. Обладателям татуировок не стоит паниковать раньше времени. Для начала стоит посмотреть, доходит ли вообще рисунок до того места, где будут располагаться часы. В большинстве случаев татуировки располагаются выше по руке. Можно посоветовать использовать для ношения часов запястье второй руки, если там рисунка нет.

Пользователи советуют наклеивать на сенсор на задней панели прозрачный скотч, пластырь или используют клей. Эта наклейка отражает сигнал и часы считают, что находятся на запястье.

При этом прозрачная пленка пропускает сигнал зеленых светодиодов, давая возможность работать другим функциям.

Тем не менее слой чернил в руке никуда не делся, так что на точность замеров пульса полагаться не стоит. Да и способ этот помогает выборочно, универсальным его назвать точно нельзя.

Более кардинальными методиками является полное отключение функции «Распознавание запястья» вместе со всеми связанными с ней функциями, о чем мы говорили выше, или даже удаление татуировки. Лазерное расщепление чернил приведет к их выводу из кожи и устранению самого источника проблемы.

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