Благодаря приложению «Здоровье» на Apple Watch человек может получить немало полезной информации о состоянии своего организма. Правда, некоторые разделы не вполне понятны. Например, есть явно продвинутая функция, рассчитывающая вариабельность пульса. Очевидно, что это имеет отношение к сердцебиению в различных состояниях организма, но в каких именно и для чего вообще нужна такая информация? Давайте поговорим подробнее о вариабельности пульса (ВСР или HRV, от heart rate variability).

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Что такое вариабельность пульса?

И хотя сердце часто сравнивают с часами, на самом деле работает этот орган не совсем похожим образом. Да и с метрономом мало у сердца общего. Если мы говорим, что пульс человека равен 60 ударам в минуту, то нельзя подходить арифметически к этому показателю – сердце не сокращается ровно один раз каждую секунду. На самом деле пауза между ударами может составлять как 0,7 секунды, так и 1,3 секунды, даже между последующими она не обязательно совпадет.

А вариабельность пульса – важный показатель, который обозначает временную разницу между двумя последовательными сокращениями сердца. Вариабельность окажется низкой, если интервалы между ударами сердца достаточно стабильные – сердце бьется ровно через определенный интервал, например, раз в секунду. А если эти интервалы будут сильно меняться – то через 0,8 секунды, то через 1,4 секунды, то можно говорить о высокой вариабельности.

Какую информацию несет вариабельность пульса?

Подобная информации о работе важнейшего нашего органа нужна с простой целью – понять состояние организма, как физическое, так и эмоциональное. Вариабельность дает информацию о том, как нервная система влияет на работу сердечно-сосудистой. Низкий показатель вариабельности – на самом деле не очень хорошо, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, это может стать косвенным признаком неких скрытых заболеваний. В результате выше всего вариабельность пульса отмечается у молодых здоровых людей и у спортсменов. Так что стремиться надо как раз к повышенным показателям этого критерия!

Когда сердце меняет частоту своего сердечного ритма, оно реагирует на какой-либо внешний или внутренний раздражитель. Быстрый же возврат к нормальным показателям, адаптация, явно говорит о хорошей работе двух систем: сердечно-сосудистой и нервной. Именно поэтому высокий показатель вариабельности должен присутствовать у здорового человека. Но и низкий уровень не обязательно будет связан с какими-то отклонениями или проблемами. Очень часто он всего лишь свидетельствует о переносе здоровым организмом с работающими системами каких-то нагрузок из-за чего тот требует время на восстановление. А вот постоянно низкая вариабельность пульса или же ее постепенное снижение может вызывать уже и беспокойство. Но переусердствовать с волнением не стоит – оно само по себе тоже снижает вариабельность.

Есть несколько критериев, которые стоит учитывать при ее анализе:

1. Постоянное недосыпание или обилие стрессов приводят к снижению вариабельности сердечного ритма (ВСР). Понимая причины, надо уделять время отдыху и восстановлению организма.

2. Банальные вредные привычки, о которых постоянно говорят: курение или употребление алкоголя, тоже ухудшают вариабельность. Ведь такое воздействие активными веществами тоже является стрессом для организма. Не удивляйтесь, если наутро после вечеринки ваш ВСР резко снизится.

3. Лишающая вас полностью сил тренировка или активные спортивные упражнения тоже могут понизить показатель. Но здоровый организм делает все для быстрого восстановления, если ему, конечно же, не помешают другие формы стресса.

4. Интересное наблюдение – ВСР может начать снижаться еще до проявления первых симптомов гриппа или простуды. Так что снижение показателей вариабельности – «тревожный звонок», нельзя в такой ситуации перегружать организм. Пусть он сам справится с простудой и не даст ей перейти в тяжелую форму.

5. Может быть низкий показатель вариабельности пульса оказаться связанным с недостатком потребления жидкости. Так что при низких значения ВСР надо обратить внимание и на то, сколько воды вы пьете. Возможно, в этом скрывается источник проблемы.

Где смотреть информацию о вариабельности пульса, предоставляемой Apple Watch?

Теперь вы понимаете, что кроется за понятием «вариабельность пульса». Давайте же от теории перейдем к практике и посмотрим, как Apple Watch помогает нам мониторить этот параметр и динамику его изменения.

1. Откройте программу «Здоровье» и перейдите на вкладку «Обзор».

2. Выберите раздел «Сердце» и коснитесь параметра «Вариабельность пульса.

Приложение отобразит среднее значение вариабельности пульса в миллисекундах в течение выбранного временного интервала: за день, неделю, месяц, 6 месяцев или год.

Под этим графиком обратите внимание на раздел «Показ всех данных». В нем вариабельность будет показана парами значений, например, первое – вечерний замер, а второе – утренний.

Когда и как часто Apple Watch производят замер вариабельности пульса?

Все модели часов Apple обладают функцией автоматического измерения вариабельности пульса. Обычно замеры производятся автоматически утром и вечером, а также во время тренировок и в состоянии покоя. То есть часы анализируют изменения пульса в зависимости от уровня физической активности или состояния расслабления и исходя из этого делают замеры.

Как измерять вариабельность пульса на Apple Watch вручную?

Если вы, например, хотите измерять вариабельность пульса вручную в определенное время, следуйте инструкции ниже.

1. Выключите «Режим энергосбережения» на часах, если он включен.

2. Откройте приложение «Осознанность» и перейдите в раздел «Дыхание».

3. Установите длительность сессии упражнения «Дыхание» не менее 3-х минут (для этого нужно нажать на значок с изображением трех точек).

4. Начните сессию «Дыхание». Чтобы добиться высокой точности измерений, убедитесь, что часы плотно прилегают к вашей руке. При этом важно соблюдать следующие правила: не меняйте положение тела, не двигайте рукой, на которой носите часы, старайтесь не контролировать своё дыхание и не разговаривайте. Не обращайте внимания на инструкции в приложении «Дыхание» — просто дышите естественно.

5. Данные замера за определенную дату и время вы можете посмотреть в приложении «Здоровье» по пути: вкладка «Обзор» → раздел «Сердце» → «Вариабельность пульса» → «Показ всех данных».

Какое значение вариабельности пульса является нормой?

Итак, наши Apple Watch дают нам определенную информацию о вариабельности пульса. Осталось лишь понять, насколько хорошее или плохое полученное число. Но тут нельзя говорить об универсальном критерии. Вариабельность – параметр, сильно зависящий от конкретного человека, его пола, генетики, возраста, уровня физической подготовки и так далее.

Например, если вы спортсмен и регулярно тренируетесь, ваш пульс в состоянии покоя может составлять 40 ударов в минуту. А у человека с ожирением, который не занимается физическими упражнениями, пульс в состоянии покоя может достигать 80 ударов в минуту. Для обоих этих случаев норма вариабельности пульса находится в пределах от 15 до 100 миллисекунд. Иными словами, никакой конкретики.

Чтобы определить свою индивидуальную норму вариабельности пульса, вам нужно будет получить усреднённое значение с помощью Apple Watch и затем использовать его как отправную точку для анализа своего сердечного ритма.

Для этого понадобится выполнить всего несколько простых шагов:

1. Необходимо использовать часы Apple Watch непрерывно на протяжении пары недель, чтобы собрать статистику для изучения.

2. Каждый день утром надо обращать внимание на вариабельность своего пульса и оценивать при этом свое состояние – чувствуете ли вы себя бодрым и выспавшимся или уставшим и разбитым.

3. Через несколько недель на основе имеющихся данных в приложении «Здоровье» оцените средний показатель своей вариабельности и в дальнейшем отталкивайтесь от его уровня.

И чем дольше вы будете использовать свои часы, тем лучше сможете объяснять себе показатели вариабельности сердечного ритма.

Если вы заметили, что на вашем недельном или месячном графике показатель вариабельности постепенно снижается, это может быть косвенным признаком того, что вы накапливаете усталость, испытываете стресс, у вас прогрессирует инфекция или развивается болезнь. Однако если значение вариабельности начинает увеличиваться, это может указывать на то, что вы научились правильно отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Подобная информация позволяет лучше понять, что чувствует наш организм и предупредить его сбои. Вариабельность пульса – отличный показатель, позволяющий без медицинского оборудования и походов в больницу самостоятельно следить за своим здоровьем.

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