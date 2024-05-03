Почему Apple Watch горят сзади то зеленым, то красным?

Не секрет, что в Apple Watch показ времени является далеко не единственной функцией. Умное устройство следит за здоровьем человека, анализируя его ежедневную деятельность. Часы помогают и стимулируют прогресс в тренировках, с заданной периодичностью замеряют частоту пульса. Но сам механизм замера частоты биений сердца не до конца понятен. Между тем в этом непосредственное участие принимают те самые мигающие зеленые огоньки, которые размещены на задней панели Apple Watch. Но действительно ли нужны эти огоньки для работы, или же они выступают световым украшением работы модного устройства?

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Для чего Apple Watch мигают зеленым светом?

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В умных часах Apple сердечный ритм замеряется с помощью оптического датчика. Он задействует метод фотоизображения. В его основе лежит известный факт о том, что кровь красного цвета. Другими словами, она отражает красный свет, а вот зеленый – поглощает. Чем выше частота сердцебиений, тем интенсивнее кровоток в венах. Это позволяет крови лучше поглощать зеленый свет, излучаемый часами. Соответственно между ударами поглощения меньше.

Именно поэтому Apple Watch обладает массивом из зеленых светодиодов и несколькими светочувствительными датчиками, с помощью которых и определяется объем протекающей по венам запястья крови.

При измерениии частоты пульса, часы Apple Watch мигают светодиодами сотни раз в секунду, улавливая отраженный свет. На основе полученной информации точно рассчитывается частота сердечных сокращений.

Почему зеленые светодиоды на Apple Watch горят даже тогда, когда часы не на запястье?

Обычно светодиоды датчиков Apple Watch не должны быть видны. Чтобы обеспечить оптимальную работу функций измерения показателей, необходимо носить часы плотно прилегающими к запястью.

Если часы Apple Watch постоянно горят зеленым, даже когда они не находятся на руке, удостоверьтесь, что на часах не активирована какая-либо тренировка (бег, велосипед и т.д.). При этом на циферблате может отображаться соответствующий анимационный значок с изображением бегуна. Завершите активную тренировку в приложении «Тренировка» или в другом стороннем фитнес-приложении, если оно используется.

Если же горящие светодиоды остаются даже после завершения активной тренировки, перезагрузите часы.

Как на Apple Watch отключить зеленый свет?

Если вы решили избавиться от мигания зеленым светом, то подумайте, стоит ли это делать, ведь в противном случае умные часы просто не смогут должным образом выполнять свои функции. Тем не менее подобное желание может появиться и его можно исполнить. Но пользователь должен знать, что из-за этого перестанет работать в часах функция замера пульса.

Как отключить измерение пульса на Apple Watch?

1. Для начала от вас потребуется нажать на колесико Digital Crown.

2. Теперь перейдите в приложение «Настройки».

3. Пролистайте по списку вниз, найдите и нажмите на пункт «Конфиденциальность».

4. Там тоже будет свой список, прокрутите в нем до низу, нажав на этот раз на «Здоровье».

5. Потребуется выбрать пункт «Пульс», а потом в нем установить одноименный переключатель в положение «Выключено».

Как отключить измерение пульса на iPhone?

1. На смартфоне Apple откройте приложение «Watch» и перейдите во вкладку «Мои часы».

2. Прокрутите по списку вниз, найдите пункт «Конфиденциальность» и нажмите на него.

3. Теперь в списке опций найдите ползунок «Пульс» и деактивируйте его.

Но в данной ситуации пользователь должен понимать, что даже с отключением этой функции на смартфоне замеры частоты биения сердца можно будет делать вручную. В этой ситуации требуется зайти в раздел «Пульс» на своих часах, после чего Apple Watch начнут измерять частоту биений сердца.

Зачем на Apple Watch красные индикаторы?

С зелеными индикаторами мы разобрались, но владельцы Apple Watch (6-й серии и новее) наверняка могли обратить внимание, что устройство светит еще и красными огоньками на тыльной своей стороне.

Дело в том, что умные часы работают с целой комбинацией зеленых, красных и инфракрасных светодиодов. Все они просвечивают запястье, а потом группа датчиков улавливает отраженный обратно свет.

На основе полученных данных Apple Watch проводят расчеты по определению цвета крови. Этот параметр напрямую относится к содержанию в ней кислорода. Если кровь светло-красная, то значит кислорода в ней больше, а в темно-красной жидкости, что очевидно, кислорода будет меньше. Часы выводят численную оценку уровня насыщения крови кислородом (SpO2).

Как на Apple Watch отключить мигание красного света?

Тут ситуация похожая на индикацию для определения сердечного ритма. На самом деле нет явной причины отключать функцию замера уровня кислорода в крови. Впрочем, если эти индикаторы все же мешают вам или раздражают, их несложно будет отключить.

Как на Apple Watch можно отключить измерение кислорода в крови?

1. Начать действия надо, как и прежде, с нажатия на колесико Digital Crown.

2. Снова перейдите в приложение «Настройки».

3. Пролистайте список вниз, найдите там раздел «Кислород в крови» или же «Измерение кислорода в крови». В нем будет одноименный ползунок, который и надо деактивировать.

4. Также в этом меню можно прокрутить по списку еще ниже и отключить фоновые измерения во время режима фокусирования «Сон» или в режиме театра.

Как на iPhone можно отключить измерение кислорода в крови?

1. На своем смартфоне запустите приложение Watch.

2. Прокрутите по списку вниз. Найдите и выберите пункт «Измерение кислорода в крови».

3. В нем деактивируйте одноименный переключатель.

Стоит понимать, что с этими настройками вы вообще не сможете замерять уровень кислорода в крови. Для возобновления замеров функцию придется заново активировать.

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