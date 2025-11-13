Если вы следите за обновлениями Apple, то наверняка уже успели оценить новые возможности экрана блокировки в iOS 26. Но настоящая магия начинается тогда, когда последние программные наработки разработчиков из Купертино совмещаются с грамотно подобранными обоями. Речь идет об эффекте глубины, который преображает привычный локскрин на iPhone до неузнаваемости.
Новый визуальный стиль Liquid Glass на экране блокировки iOS — это не просто красивое маркетинговое название. «Жидкое стекло» интеллектуально усиливает цветовое оформление часов и предлагает пользователю гибкие варианты кастомизации. Но главный козырь — это, конечно, трехмерный эффект, накладываемый на изображение. Благодаря ему создается потрясающая иллюзия: кажется, что цифры часов не просто нарисованы поверх, а существуют в собственном пространственном слое. Эффект глубины по-настоящему оживает вместе с большими часами, придавая шрифту необыкновенную визуальную глубину и объем.
Да, эффект глубины знаком нам еще со времен iOS 16, но именно сейчас, в комбинации с Liquid Glass и возможностью гибко менять размер часов, он выглядит совершенно по-новому.
Для примера я собрал подборку обоев от талантливого дизайнера Вука Андрича (Vuk Andric), который регулярно радует своих подписчиков в соцсети «X» новыми работами. Эти обои идеально обыгрывают крупные часы, мастерски скрывая часть циферблата за элементами изображения, что только усиливает ощущение объема.
Нажмите «Скачать» под понравившимся изображением, чтобы открыть его в большом разрешении. Затем сохраните его в приложение «Фото» и установите в качестве обоев.