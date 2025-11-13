35 обоев для Айфона с эффектом глубины в сочетании с большими часами

13 ноября 2025 |

Если вы следите за обновлениями Apple, то наверняка уже успели оценить новые возможности экрана блокировки в iOS 26. Но настоящая магия начинается тогда, когда последние программные наработки разработчиков из Купертино совмещаются с грамотно подобранными обоями. Речь идет об эффекте глубины, который преображает привычный локскрин на iPhone до неузнаваемости.

Обои для Айфона с эффектом глубины

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Как спрятать приложение на iPhone и iPad и защитить его при помощи Face ID.

Новый визуальный стиль Liquid Glass на экране блокировки iOS — это не просто красивое маркетинговое название. «Жидкое стекло» интеллектуально усиливает цветовое оформление часов и предлагает пользователю гибкие варианты кастомизации. Но главный козырь — это, конечно, трехмерный эффект, накладываемый на изображение. Благодаря ему создается потрясающая иллюзия: кажется, что цифры часов не просто нарисованы поверх, а существуют в собственном пространственном слое. Эффект глубины по-настоящему оживает вместе с большими часами, придавая шрифту необыкновенную визуальную глубину и объем.

Да, эффект глубины знаком нам еще со времен iOS 16, но именно сейчас, в комбинации с Liquid Glass и возможностью гибко менять размер часов, он выглядит совершенно по-новому.

Для примера я собрал подборку обоев от талантливого дизайнера Вука Андрича (Vuk Andric), который регулярно радует своих подписчиков в соцсети «X» новыми работами. Эти обои идеально обыгрывают крупные часы, мастерски скрывая часть циферблата за элементами изображения, что только усиливает ощущение объема.

Нажмите «Скачать» под понравившимся изображением, чтобы открыть его в большом разрешении. Затем сохраните его в приложение «Фото» и установите в качестве обоев.

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 4

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 5

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 6

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 7

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Загадочные «Системные данные», или куда исчезает память на iPhone?

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Сколько лет Apple осуществляет поддержку каждого iPhone (таблица).

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 16

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 17

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 18

Скачать

 

oboi dly iphone s 3d effektom i bolshimi chasami 19

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Какой iPhone лучше держит батарею? Сравнение времени автономной работы всех актуальных iPhone.

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Как скачивать книги на iPhone или iPad бесплатно и без компьютера.

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

 

Обои для iPhone c 3D эффектом в сочетании с большими часами

Скачать

Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
Задать вопрос

Читайте «Яблык» в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , , .