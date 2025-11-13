С выходом iOS 26 экран блокировки iPhone получил одну из самых заметных визуальных новинок за последние годы — возможность делать часы по-настоящему большими.

Крупные цифры не просто дань моде — это новый уровень удобства, когда время видно с первого взгляда, без лишнего разглядывания. Кроме того, благодаря возможности увеличить часы стало проще получить «эффект глубины».

Что изменилось в iOS 26?

Apple продолжает развивать философию кастомизации, и в iOS 26 компания сделала ставку на адаптивность и выразительность. Часы перестали быть статичным элементом. Теперь они — динамичная часть интерфейса, которая может трансформироваться, не перекрывая ключевые объекты, например, лица на фотографиях. Новый визуальный язык, который получил название Liquid Glass (Жидкое стекло), основан на полупрозрачности и глубине, что особенно заметно во внешнем виде часов на экране блокировки.

Как увеличить часы на экране блокировки iPhone?

Процесс настройки прост и интуитивен. Вам не нужно копаться в настройках — все управление происходит прямо на экране блокировки.

1. Разблокируйте iPhone.

2. Нажмите и удерживайте палец на экране блокировки, чтобы войти в режим редактирования.

3. Экран «отъедет», и внизу появится знакомая кнопка «Настроить». Нажмите на нее.

4. Чтобы увеличить (уменьшить) размер часов потяните за правый нижний угол рамки часов, в месте, где есть утолщение.

Вы можете сделать их действительно большими, заняв добрую половину экрана. Не пугайтесь, когда используемые виджеты (погода, календарь и т.д.) переедут вниз, освобождая место для главного элемента — времени. Это логичное изменение, появившееся с выходом iOS 26.

Важно! Функция увеличения работает только со стандартным, системным шрифтом (Арабские (запад)), причем только определенного начертания — крайнее слева.

5. Коснитесь часов, чтобы настроить их:

Цвет: Вы можете выбрать один из 15 готовых цветовых пресетов или воспользоваться полным цветовым кругом, чтобы подобрать наиболее подходящий оттенок под ваши обои.

Толщину шрифта: измените толщину цифр с помощью специального ползунка, от тонких и элегантных до ультра-читаемых.

Эффект прозрачности:

Стекло : Прозрачный эффект в стиле Liquid Glass. Полностью прозрачные часы смотрятся очень современно, но на пестрых обоях читаемость может немного страдать.

: Прозрачный эффект в стиле Liquid Glass. Полностью прозрачные часы смотрятся очень современно, но на пестрых обоях читаемость может немного страдать. Монолит: Классический непрозрачный фон. Этот вариант обеспечивает максимальный контраст и читаемость с любыми обоями.

6. Дополнительные возможности кастомизации экрана блокировки iPhone:

нажмите на дату в верхней части экрана или на кнопку « Добавить виджеты » и добавьте виджеты.

» и добавьте виджеты. коснитесь кнопки « Пространственная сцена » для добавления парящего 3D-эффекта к обоям при движении телефона.

» для добавления парящего 3D-эффекта к обоям при движении телефона. через меню « Еще » (…) расширьте обои по высоте или активируйте умный эффект глубины, который «помещает» время перед фоном.

» (…) расширьте обои по высоте или активируйте умный эффект глубины, который «помещает» время перед фоном. удалите ненужные иконки (фонарик, камера и т.д.) внизу экрана кнопкой «-» и добавьте нужные.

7. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу для сохранения изменений. Выйдите из режима редактирования, заблокируйте iPhone и наслаждайтесь новым видом ваших часов.

Примеры больших часов на Айфоне

Почему у меня не получается сделать часы большими на iPhone?

Приведу несколько основных причин, из-за которых у вас может не получится установить большие часы на экране блокировки iPhone.

Установлен другой шрифт

Зайдите в настройки часов и убедитесь, что активирован стандартный стиль цифр и шрифт «Арабские (Запад)».

Не установлена iOS 26 (или более новая версия ПО)

Функция, позволяющая увеличивать часы, работает только на iPhone с установленной iOS 26 или более новой версией прошивки.

