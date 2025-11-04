iOS 26.1 — это не просто минорное обновление, а логичный шаг в развитии «айфонной» прошивки. Основной фокус разработчиков смещен в сторону гибкости настроек и устранения проблем, на которые жаловались многочисленные пользователи. Что же нового появилось в iOS 26.1?

Liquid Glass

iOS 26 (подробный обзор) получила долгожданное обновление эффекта Liquid Glass. Учитывая критику пользователей о снижении читаемости, инженеры Apple предложили два режима отображения. Перейдите по пути: «Настройки» → «Экран и яркость» → «Liquid Glass» и выберите режим, который больше подходит вам:

« Прозрачный » — сохраняет оригинальный стеклянный эффект с искажениями фона.

» — сохраняет оригинальный стеклянный эффект с искажениями фона. «Однотонный» — добавляет легкую подложку, повышая контраст без потери динамичности интерфейса

Такой подход идеально сочетает красоту и практичность.

Для максимального комфорта рекомендую дополнительно активировать опцию «Уменьшение прозрачности» по пути: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста».

В iOS 26.1 появились и другие изменения в Liquid Glass:

Динамичная анимация в Пункте управления : откройте Пункт управления привычным движением — проведите пальцем вниз от верхней части экрана. Все элементы управления теперь стали более динамичными, словно подпрыгивающие, как желе.

: откройте Пункт управления привычным движением — проведите пальцем вниз от верхней части экрана. Все элементы управления теперь стали более динамичными, словно подпрыгивающие, как желе. Новые элементы управления воспроизведением видео в приложении «Фото»: в iOS 26.1 элементы управления воспроизведением стали более заметными.

iOS 26.1 вводит ряд изменений, направленных на предотвращение ошибок при взаимодействии с устройством.

Будильник

Теперь для полного выключения будильника требуется свайп по кнопке, а не простое нажатие. Это нововведение предотвратит случайное отключение.

Однако, если вы хотите вернуть выключение будильника нажатием кнопки, то это можно сделать по пути: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» и установите переключатель «Предпочтение действий с одним касанием» в положение «Включено».

Камера

Наконец-то появилась возможность отключить свайп для запуска камеры с экрана блокировки. Для этого откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Камера» и установите переключатель «Запуск Камеры смахиванием по экрану блокировки» в положение «Выключено».

Эта опция решает проблему случайных срабатываний в кармане.

Музыка

Чтобы перейти к следующему треку теперь можно просто провести пальцем слева направо, влево по мини-плееру или названию композиции на полноэкранном режиме. Жест справа налево вернет вас к предыдущему треку.

Фото

Если нажать и удерживать фотографию, то в верху всплывающего меню появятся три заметные кнопки «Поделиться», «Добавить в Избранное» и «Удалить».

Если же выбрать группу фотографий и нажать кнопку «⋯» в правом верхнем углу, то вы увидите опции для воспроизведения в виде слайд-шоу, добавления в избранное и скрытия.

Фитнес

В приложении появилась расширенная возможность для ручного добавления тренировок с указанием типа, продолжительности, расхода калорий и уровня усилий.

Другие нововведения

Контроль звука: Для внешних микрофонов в Пункте управления теперь можно напрямую регулировать уровень усиления, предотвращая искажения.

Настройка сохранения локальных записей: новые параметры локального захвата дают вам возможность выбрать, где сохранять ваши записи и включать ли в них видео и аудио. Эти настройки можно найти по пути: «Настройки» → «Основные» → «Локальная запись».

Отключение вибрации в телефонных звонках: на мой взгляд, вибрация при ответе на звонок или его сбросе — одна из полезнейших функций в iOS 26. Однако, если вы все же хотите ее отключить, то вы можете это сделать по пути: «Настройки» → «Приложения» → «Телефон», где необходимо установить переключатель «Тактильные сигналы» в положение «Выключено».

Фоновая установка обновлений безопасности: в iOS 26.1 появилась функция, которая позволяет автоматически в фоновом режиме устанавливать улучшения безопасности. Чтобы активировать эту функцию перейдите по пути: «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Улучшения безопасности в фоновом режиме» и установите переключатель «Устанавливать автоматически» в положение «Включено».

Расширение языковой поддержки Apple Intelligence: Добавлена поддержка китайского (традиционного), датского, голландского, норвежского, шведского, португальского, вьетнамского и турецкого языков. К сожалению, про внедрение русского языка в Apple Intelligence пока новостей нет.

Заключение

iOS 26.1 демонстрирует переход Apple от радикальных визуальных экспериментов к сбалансированной эволюции. Компания прислушивается к обращениям пользователей, предлагая соответствующие настройки вместо навязанных решений.

