iOS 26.1 — это не просто минорное обновление, а логичный шаг в развитии «айфонной» прошивки. Основной фокус разработчиков смещен в сторону гибкости настроек и устранения проблем, на которые жаловались многочисленные пользователи. Что же нового появилось в iOS 26.1?
Liquid Glass
iOS 26 (подробный обзор) получила долгожданное обновление эффекта Liquid Glass. Учитывая критику пользователей о снижении читаемости, инженеры Apple предложили два режима отображения. Перейдите по пути: «Настройки» → «Экран и яркость» → «Liquid Glass» и выберите режим, который больше подходит вам:
- «Прозрачный» — сохраняет оригинальный стеклянный эффект с искажениями фона.
- «Однотонный» — добавляет легкую подложку, повышая контраст без потери динамичности интерфейса
Такой подход идеально сочетает красоту и практичность.
Для максимального комфорта рекомендую дополнительно активировать опцию «Уменьшение прозрачности» по пути: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста».
В iOS 26.1 появились и другие изменения в Liquid Glass:
- Динамичная анимация в Пункте управления: откройте Пункт управления привычным движением — проведите пальцем вниз от верхней части экрана. Все элементы управления теперь стали более динамичными, словно подпрыгивающие, как желе.
- Новые элементы управления воспроизведением видео в приложении «Фото»: в iOS 26.1 элементы управления воспроизведением стали более заметными.
iOS 26.1 вводит ряд изменений, направленных на предотвращение ошибок при взаимодействии с устройством.
Будильник
Теперь для полного выключения будильника требуется свайп по кнопке, а не простое нажатие. Это нововведение предотвратит случайное отключение.
Однако, если вы хотите вернуть выключение будильника нажатием кнопки, то это можно сделать по пути: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» и установите переключатель «Предпочтение действий с одним касанием» в положение «Включено».
Камера
Наконец-то появилась возможность отключить свайп для запуска камеры с экрана блокировки. Для этого откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Камера» и установите переключатель «Запуск Камеры смахиванием по экрану блокировки» в положение «Выключено».
Эта опция решает проблему случайных срабатываний в кармане.
Музыка
Чтобы перейти к следующему треку теперь можно просто провести пальцем слева направо, влево по мини-плееру или названию композиции на полноэкранном режиме. Жест справа налево вернет вас к предыдущему треку.
Фото
Если нажать и удерживать фотографию, то в верху всплывающего меню появятся три заметные кнопки «Поделиться», «Добавить в Избранное» и «Удалить».
Если же выбрать группу фотографий и нажать кнопку «⋯» в правом верхнем углу, то вы увидите опции для воспроизведения в виде слайд-шоу, добавления в избранное и скрытия.
Фитнес
В приложении появилась расширенная возможность для ручного добавления тренировок с указанием типа, продолжительности, расхода калорий и уровня усилий.
Другие нововведения
Контроль звука: Для внешних микрофонов в Пункте управления теперь можно напрямую регулировать уровень усиления, предотвращая искажения.
Настройка сохранения локальных записей: новые параметры локального захвата дают вам возможность выбрать, где сохранять ваши записи и включать ли в них видео и аудио. Эти настройки можно найти по пути: «Настройки» → «Основные» → «Локальная запись».
Отключение вибрации в телефонных звонках: на мой взгляд, вибрация при ответе на звонок или его сбросе — одна из полезнейших функций в iOS 26. Однако, если вы все же хотите ее отключить, то вы можете это сделать по пути: «Настройки» → «Приложения» → «Телефон», где необходимо установить переключатель «Тактильные сигналы» в положение «Выключено».
Фоновая установка обновлений безопасности: в iOS 26.1 появилась функция, которая позволяет автоматически в фоновом режиме устанавливать улучшения безопасности. Чтобы активировать эту функцию перейдите по пути: «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Улучшения безопасности в фоновом режиме» и установите переключатель «Устанавливать автоматически» в положение «Включено».
Расширение языковой поддержки Apple Intelligence: Добавлена поддержка китайского (традиционного), датского, голландского, норвежского, шведского, португальского, вьетнамского и турецкого языков. К сожалению, про внедрение русского языка в Apple Intelligence пока новостей нет.
Заключение
iOS 26.1 демонстрирует переход Apple от радикальных визуальных экспериментов к сбалансированной эволюции. Компания прислушивается к обращениям пользователей, предлагая соответствующие настройки вместо навязанных решений.