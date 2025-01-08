В 2025 году Apple выпустит новую версию программного обеспечения для iPhone — iOS 19. Традиционно задолго до официального релиза начинают появляться слухи относительно новых функций, которые появятся в обновлении, а также о поддерживаемых устройствах.

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Какие iPhone будут поддерживать iOS 19?

По данным издания французского издания iPhoneSoft, которое ссылается на источники в Apple, обновление iOS 19 получат все устройства, которые обладают поддержкой iOS 18. Это отличная новость для пользователей относительно старых устройств, таких как iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Вот, какие смартфоны получат обновление iOS 19:

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone SE (4-го поколения) (2025)

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3-го поколения) (2022)

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения) (2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR (2018)

К сожалению, далеко не все возможности новой прошивки будут доступны на совместимых с обновлением iPhone. Например, доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence будет возможен только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Что нового будет в iOS 19?

По информации издания Bloomberg, основным новшеством обновления под индексом 19 станет переработанная версия персонального ассистента Siri, который будет работать на основе усовершенствованных больших языковых моделей (LLM).

Взаимодействие с Siri станет более естественным, как разговор двух людей, подобно тому, как это происходит на платформах ChatGPT и Google Gemini. Кроме того, голосовой помощник получит больше возможностей для управления сторонними приложениями.

Текущая версия Siri, дополненная интеграцией с ChatGPT, доступна только в рамках Apple Intelligence, причем только на последних моделях iPhone и только на английском языке. С выходом iOS 19 Apple планирует оснастить Siri чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом собственной разработки вместо использования продукта от OpenAI.

Здесь же необходимо отметить, что хоть Apple и анонсирует появление переработанной Siri в рамках iOS 19, фактически это новшество, как и другие функции обновления, появится на устройствах пользователей лишь в 2026 году в составе промежуточных апдейтов, например iOS 19.3. К сожалению, подобная практика у Apple наблюдается очень часто в последние годы. В частности, некоторые анонсированные в июне 2023 года функции Apple Intelligence для iOS 18, появятся только в весеннем обновлении iOS 18.4.

Когда выйдет iOS 19?

iOS 19 будет анонсирована в рамках первого дня Всемирной международной конференции разработчиков Apple (WWDC) 2025 в первой половине июня. В этот же день обновление начнет распространяться в качестве бета-версии для разработчиков. Публичная бета-версия iOS 19 появится в июле, а официальный релиз состоится в сентябре ориентировочно с выходом iPhone 17.

Даты выпуска первых бета-версий iOS для разработчиков в предыдущие годы:

iOS 18: 10 июня 2024 г.

iOS 17: 5 июня 2023 г.

iOS 16: 6 июня 2022 г.

iOS 15: 7 июня 2021 г.

iOS 14: 22 июня 2020 г.

Даты выхода публичных бета-версий iOS в предыдущие годы:

iOS 18: 15 июля 2024 г.

iOS 17: 12 июля 2023 г.

iOS 16: 11 июля 2022 г.

iOS 15: 30 июня 2021 г.

iOS 14: 9 июля 2020 г.

Даты выхода официальных версий iOS в предыдущие годы:

iOS 18: 16 сентября 2024 г.

iOS 17: 18 сентября 2023 г.

iOS 16: 16 сентября 2022 г.

iOS 15: 20 сентября 2021 г.

iOS 14: 16 сентября 2020 г.

Эта страница будет обновляться по мере появления новой информации об iOS 19.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто