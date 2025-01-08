В 2025 году Apple выпустит новую версию программного обеспечения для iPhone — iOS 19. Традиционно задолго до официального релиза начинают появляться слухи относительно новых функций, которые появятся в обновлении, а также о поддерживаемых устройствах.
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Какие iPhone будут поддерживать iOS 19?
По данным издания французского издания iPhoneSoft, которое ссылается на источники в Apple, обновление iOS 19 получат все устройства, которые обладают поддержкой iOS 18. Это отличная новость для пользователей относительно старых устройств, таких как iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Вот, какие смартфоны получат обновление iOS 19:
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone SE (4-го поколения) (2025)
- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max (2024)
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (2023)
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3-го поколения) (2022)
- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max (2021)
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения) (2020)
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (2019)
- iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR (2018)
К сожалению, далеко не все возможности новой прошивки будут доступны на совместимых с обновлением iPhone. Например, доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence будет возможен только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.
Что нового будет в iOS 19?
По информации издания Bloomberg, основным новшеством обновления под индексом 19 станет переработанная версия персонального ассистента Siri, который будет работать на основе усовершенствованных больших языковых моделей (LLM).
Взаимодействие с Siri станет более естественным, как разговор двух людей, подобно тому, как это происходит на платформах ChatGPT и Google Gemini. Кроме того, голосовой помощник получит больше возможностей для управления сторонними приложениями.
Текущая версия Siri, дополненная интеграцией с ChatGPT, доступна только в рамках Apple Intelligence, причем только на последних моделях iPhone и только на английском языке. С выходом iOS 19 Apple планирует оснастить Siri чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом собственной разработки вместо использования продукта от OpenAI.
Здесь же необходимо отметить, что хоть Apple и анонсирует появление переработанной Siri в рамках iOS 19, фактически это новшество, как и другие функции обновления, появится на устройствах пользователей лишь в 2026 году в составе промежуточных апдейтов, например iOS 19.3. К сожалению, подобная практика у Apple наблюдается очень часто в последние годы. В частности, некоторые анонсированные в июне 2023 года функции Apple Intelligence для iOS 18, появятся только в весеннем обновлении iOS 18.4.
Когда выйдет iOS 19?
iOS 19 будет анонсирована в рамках первого дня Всемирной международной конференции разработчиков Apple (WWDC) 2025 в первой половине июня. В этот же день обновление начнет распространяться в качестве бета-версии для разработчиков. Публичная бета-версия iOS 19 появится в июле, а официальный релиз состоится в сентябре ориентировочно с выходом iPhone 17.
Даты выпуска первых бета-версий iOS для разработчиков в предыдущие годы:
- iOS 18: 10 июня 2024 г.
- iOS 17: 5 июня 2023 г.
- iOS 16: 6 июня 2022 г.
- iOS 15: 7 июня 2021 г.
- iOS 14: 22 июня 2020 г.
Даты выхода публичных бета-версий iOS в предыдущие годы:
- iOS 18: 15 июля 2024 г.
- iOS 17: 12 июля 2023 г.
- iOS 16: 11 июля 2022 г.
- iOS 15: 30 июня 2021 г.
- iOS 14: 9 июля 2020 г.
Даты выхода официальных версий iOS в предыдущие годы:
- iOS 18: 16 сентября 2024 г.
- iOS 17: 18 сентября 2023 г.
- iOS 16: 16 сентября 2022 г.
- iOS 15: 20 сентября 2021 г.
- iOS 14: 16 сентября 2020 г.
Эта страница будет обновляться по мере появления новой информации об iOS 19.
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