В шестой бета-версии iOS 26 для разработчиков компания Apple добавила семь новых мелодий, шесть из которых являются ремиксами классического рингтона «Reflection» («Отражение»). Эта мелодия долгое время использовалась Apple в качестве стандартной на iPhone.

Новые рингтоны можно выбрать по пути: приложение «Настройки» → «Звуки и вибрация» → «Рингтон» в выпадающем списке «Рефлексия», и на русском языке они носят следующие названия: «Бодрость», «Всплеск», «Заводь», «Мерцание», «Мечты» и «Пузырьки». Стоит отметить, что ранее в русскоязычной версии iOS рингтон «Reflection» имел перевод «Отражение», а не «Рефлексия». Возможно, прежнее название вернется в одном из следующих обновлений ПО.

Классический рингтон «Reflection» («Отражение», «Рефлексия») по-прежнему используется по умолчанию. Если вы предпочитаете один из новых звуков, его нужно установить вручную.

Кроме того, в iOS 26 появился и совершенно новый рингтон под названием «Little Bird» («Птичка»).

Ранее мы рассказывали, как установить бета-версию iOS 26.

