С выходом iOS 18.2 (в настоящее время доступна в бета-версии) компания Apple представила новую функцию для создания изображений с помощью искусственного интеллекта под названием Image Playground. Эта функция позволяет владельцам iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max генерировать уникальные изображения, используя текстовые подсказки и готовые стили. В этой статье мы рассмотрим, как настроить и использовать Image Playground на вашем iPhone, а также обсудим доступные возможности и ограничения.

Необходимые требования для создания изображений при помощи Image Playground

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или любой из моделей iPhone 16;

Установленная бета-версия iOS 18.2;

Английский язык в качестве системного языка в iOS;

Запрос на ранний доступ к функциям Apple Intelligence.

После установки iOS 18.2 вы увидите начальный экран с предложением запросить ранний доступ к функциям Image Playground. Нажмите на синюю кнопку «Request Early Access» и следуйте инструкциям. Возможно, вашему устройству потребуется некоторое время для загрузки необходимых ресурсов для Image Playground и Genmoji — другой функции, которая позволяет создавать персонализированные эмодзи.

Можно ли отправлять изображения Image Playground на старые iPhone?

И хотя функция Image Playground доступна только для новейших моделей iPhone с поддержкой iOS 18.2, готовые изображения можно отправлять и сохранять на любых iPhone и других устройствах.

Где на iPhone находится функция Image Playground?

Функцию можно запустить как через приложение «Сообщения», так и через отдельное приложение.

В приложении «Сообщения» нажмите на «+» рядом с полем ввода текста, затем пролистайте вниз, чтобы увидеть значок «Image Playground»;

Откройте отдельное приложение «Playground» с изображением белого щенка на иконке.

Как создавать изображения при помощи Image Playground?

После открытия Image Playground вы можете выбрать один из вариантов создания изображения:

Текстовый запрос

Введите текстовое описание на английском языке того, что хотите видеть на изображении. Например, «Dog with glasses on the beach».

Шаблоны и темы

Выберите из предложенных иконок быстрых тем. Нажмите «Show More», чтобы просмотреть все доступные темы и стили, которые помогут быстро создать изображение.

В дополнение к этому, вы можете изменить стиль изображения с помощью иконки «+» внизу экрана. Это позволяет переключиться с анимации на иллюстрацию, использовать уже существующую фотографию или сделать новую, чтобы на ее основе создать новое изображение.

Также в Image Playground доступна персонализация персонажей. Нажав на иконку с изображением человека, вы сможете изменить внешний вид персонажа на изображении или выбрать другого человека.

Когда вы завершите создание изображения, нажмите «Done» в правом верхнем углу экрана. Появится возможность сохранить или отправить изображение, а также отредактировать его, если хотите внести изменения. Кроме того, вы можете вернуться в вашу библиотеку Image Playground, чтобы просмотреть ранее созданные изображения.

Apple Intelligence и функции, такие как Image Playground и Genmoji, указывают на стремление Apple к интеграции искусственного интеллекта в повседневное использование смартфонов. Эти инструменты открывают огромный потенциал для творчества: от создания персонализированных изображений для сообщений до полноценного редактирования фотографий. Возможно, в будущих обновлениях мы увидим расширенные возможности персонализации, улучшенную обработку многоперсонажных сцен и еще более разнообразные стили.

В целом же Image Playground — это уникальная и интересная функция для пользователей, желающих добавить немного творчества и персонализации в повседневные фотографии и изображения. Благодаря удобному интерфейсу и встроенным шаблонам, даже новички смогут создать красивые изображения всего за несколько минут.

К сожалению, на данный момент не известно, когда Apple планирует внедрить поддержку русского языка для функций Apple Intelligence.

