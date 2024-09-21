С выходом iOS 18.1 в октябре функции «Apple Intelligence» станут доступны на английском языке. В следующем году появится поддержка дополнительных языков, и эти функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и всех моделях линейки iPhone 16.

Согласно планам Apple, в 2025 году функции Apple Intelligence будут доступны в следующих странах и на следующих языках:

Индия (английский)

Сингапур (английский)

Германия (немецкий)

Италия (итальянский)

Южная Корея (корейский)

Португалия (португальский)

Вьетнам (вьетнамский)

Ранее Apple анонсировала поддержку функций на английском языке в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании, которая появится в декабре (предположительно, в iOS 18.2). В следующем году также планируется добавить поддержку китайского, французского, японского и испанского языков.

Как видите, поддержку русского языка не стоит ждать даже в следующем году.

iOS 18.1 уже доступна в виде бета-версии для разработчиков и включает в себя некоторые функции Apple Intelligence. Среди них — инструменты для работы с текстом, отображение самого важного в уведомлениях, рекомендованные ответы на сообщения, возможность записывать и расшифровывать звонки, а также инструмент «Clean Up» для удаления лишних объектов с фотографий.

Вот полный список стран, о которых уже известно, что они получат поддержку функций Apple Intelligence:

США (английский) (октябрь 2024)

Австралия (декабрь 2024)

Канада (декабрь 2024)

Новая Зеландия (декабрь 2024)

Великобритания (декабрь 2024)

Южная Африка (декабрь 2024)

Китай (2025)

Франция (2025)

Япония (2025)

Испания (2025)

Индия (2025)

Сингапур (2025)

Германия (2025)

Италия (2025)

Южная Корея (2025)

Португалия (2025)

Вьетнам (2025)

Из-за законодательства функции Apple Intelligence не будут доступны на iPhone и iPad в Европе, только на Mac с процессором M1 и более новыми моделями. Apple ведёт переговоры с Европейской Комиссией, чтобы получить разрешение на использование этих функций в регионе.

О том, как установить функции Apple Intelligence мы рассказывали на этой странице.

Появится ли вообще поддержка русского языка в будущем — всё ещё неизвестно.

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