С выходом iOS 18.1 в октябре функции «Apple Intelligence» станут доступны на английском языке. В следующем году появится поддержка дополнительных языков, и эти функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и всех моделях линейки iPhone 16.
Согласно планам Apple, в 2025 году функции Apple Intelligence будут доступны в следующих странах и на следующих языках:
- Индия (английский)
- Сингапур (английский)
- Германия (немецкий)
- Италия (итальянский)
- Южная Корея (корейский)
- Португалия (португальский)
- Вьетнам (вьетнамский)
Ранее Apple анонсировала поддержку функций на английском языке в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании, которая появится в декабре (предположительно, в iOS 18.2). В следующем году также планируется добавить поддержку китайского, французского, японского и испанского языков.
Как видите, поддержку русского языка не стоит ждать даже в следующем году.
iOS 18.1 уже доступна в виде бета-версии для разработчиков и включает в себя некоторые функции Apple Intelligence. Среди них — инструменты для работы с текстом, отображение самого важного в уведомлениях, рекомендованные ответы на сообщения, возможность записывать и расшифровывать звонки, а также инструмент «Clean Up» для удаления лишних объектов с фотографий.
Вот полный список стран, о которых уже известно, что они получат поддержку функций Apple Intelligence:
- США (английский) (октябрь 2024)
- Австралия (декабрь 2024)
- Канада (декабрь 2024)
- Новая Зеландия (декабрь 2024)
- Великобритания (декабрь 2024)
- Южная Африка (декабрь 2024)
- Китай (2025)
- Франция (2025)
- Япония (2025)
- Испания (2025)
- Индия (2025)
- Сингапур (2025)
- Германия (2025)
- Италия (2025)
- Южная Корея (2025)
- Португалия (2025)
- Вьетнам (2025)
Из-за законодательства функции Apple Intelligence не будут доступны на iPhone и iPad в Европе, только на Mac с процессором M1 и более новыми моделями. Apple ведёт переговоры с Европейской Комиссией, чтобы получить разрешение на использование этих функций в регионе.
О том, как установить функции Apple Intelligence мы рассказывали на этой странице.
Появится ли вообще поддержка русского языка в будущем — всё ещё неизвестно.
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