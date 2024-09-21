Русский язык для Apple Intelligence не появится в iPhone даже в 2025 году

21 сентября 2024 |

С выходом iOS 18.1 в октябре функции «Apple Intelligence» станут доступны на английском языке. В следующем году появится поддержка дополнительных языков, и эти функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и всех моделях линейки iPhone 16.

Все возможности Apple Intelligence и ChatGPT

Сколько лет Apple осуществляет поддержку каждого iPhone (таблица).

 

 

Согласно планам Apple, в 2025 году функции Apple Intelligence будут доступны в следующих странах и на следующих языках:

  • Индия (английский)
  • Сингапур (английский)
  • Германия (немецкий)
  • Италия (итальянский)
  • Южная Корея (корейский)
  • Португалия (португальский)
  • Вьетнам (вьетнамский)

Ранее Apple анонсировала поддержку функций на английском языке в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании, которая появится в декабре (предположительно, в iOS 18.2). В следующем году также планируется добавить поддержку китайского, французского, японского и испанского языков.

Как видите, поддержку русского языка не стоит ждать даже в следующем году.

iOS 18.1 уже доступна в виде бета-версии для разработчиков и включает в себя некоторые функции Apple Intelligence. Среди них — инструменты для работы с текстом, отображение самого важного в уведомлениях, рекомендованные ответы на сообщения, возможность записывать и расшифровывать звонки, а также инструмент «Clean Up» для удаления лишних объектов с фотографий.

Вот полный список стран, о которых уже известно, что они получат поддержку функций Apple Intelligence:

  • США (английский) (октябрь 2024)
  • Австралия (декабрь 2024)
  • Канада (декабрь 2024)
  • Новая Зеландия (декабрь 2024)
  • Великобритания (декабрь 2024)
  • Южная Африка (декабрь 2024)
  • Китай (2025)
  • Франция (2025)
  • Япония (2025)
  • Испания (2025)
  • Индия (2025)
  • Сингапур (2025)
  • Германия (2025)
  • Италия (2025)
  • Южная Корея (2025)
  • Португалия (2025)
  • Вьетнам (2025)

Из-за законодательства функции Apple Intelligence не будут доступны на iPhone и iPad в Европе, только на Mac с процессором M1 и более новыми моделями. Apple ведёт переговоры с Европейской Комиссией, чтобы получить разрешение на использование этих функций в регионе.

О том, как установить функции Apple Intelligence мы рассказывали на этой странице.

Появится ли вообще поддержка русского языка в будущем — всё ещё неизвестно.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.