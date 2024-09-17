Как сделать NFC-метку для iPhone из старой банковской карты и использовать для любых автоматизаций

В век цифровых технологий каждый из нас стремится сделать свою жизнь более удобной и автоматизированной. Одним из инструментов для этого является технология NFC (Near Field Communication), которую можно использовать для различных задач, начиная с оплаты покупок и заканчивая автоматизацией бытовых процессов. Эта статья поможет вам понять, что такое NFC, какие бывают NFC-метки, как их применять в повседневной жизни, а также научит вас, как сделать NFC-метку из старой банковской карты для iPhone и использовать ее для автоматизации повседневных действий.

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Что такое NFC-метка и зачем она нужна?

NFC, или Near Field Communication (связь ближнего действия), — это технология беспроводной передачи данных на небольшие расстояния, до 10 см. В отличие от Bluetooth, NFC не требует сопряжения устройств, что делает ее удобной для быстрого обмена данными и выполнения различных задач.

Преимущества NFC

мгновенное соединение — происходит практически мгновенно при соприкосновении устройств или NFC-меток;

— происходит практически мгновенно при соприкосновении устройств или NFC-меток; безопасность — небольшое расстояние передачи данных делает технологию менее уязвимой для перехвата;

— небольшое расстояние передачи данных делает технологию менее уязвимой для перехвата; удобство использования — вам не нужно устанавливать соединение вручную или искать нужные устройства, все происходит автоматически при соприкосновении.

Основные применения NFC

бесконтактные платежи : оплата покупок через Apple Pay или другие системы при помощи одного касания терминала телефоном;

: оплата покупок через Apple Pay или другие системы при помощи одного касания терминала телефоном; обмен данными : быстрая передача данных между смартфонами, например, контактов, фотографий или файлов, даже без подключения к интернету;

: быстрая передача данных между смартфонами, например, контактов, фотографий или файлов, даже без подключения к интернету; автоматизация задач: запуск приложений или смена настроек телефона при соприкосновении с NFC-меткой.

Однако NFC-модули на смартфоне требуют использования специальных NFC-меток, которые содержат запрограммированные команды или информацию.

Устройство NFC-меток

NFC-метки представляют собой миниатюрные устройства, которые могут быть встроены в наклейки, карты или даже кольца. Внутри метки находится микрочип и антенна, которые отвечают за передачу данных при соприкосновении с устройством.

Виды NFC-меток

пассивные метки : это простые метки, которые передают данные устройству, когда оно находится в зоне действия. Они не имеют собственного источника питания и активируются только при считывании;

: это простые метки, которые передают данные устройству, когда оно находится в зоне действия. Они не имеют собственного источника питания и активируются только при считывании; активные метки: эти метки могут как передавать, так и считывать данные. Они используются в более сложных сценариях, например, в двухсторонней коммуникации между устройствами.

Пассивные NFC-метки чаще всего используются для простых задач, таких как передача ссылок на сайты, контактов, включение или отключение функций устройств.

Где могут применяться NFC-метки?

Использование NFC-меток постоянно расширяется благодаря их универсальности и доступности. Ниже приведем несколько примеров того, где и как можно использовать NFC-метки.

Торговля и услуги

бесконтактные платежи : через NFC можно легко оплачивать товары и услуги без необходимости доставать банковскую карту или наличные;

: через NFC можно легко оплачивать товары и услуги без необходимости доставать банковскую карту или наличные; проверка подлинности товаров: некоторые магазины внедряют NFC-метки для проверки подлинности продукции. Отсканировав метку, покупатель может узнать больше о товаре, проверить сертификацию или даже получить скидку.

Умный дом

NFC-метки можно использовать для автоматизации различных процессов в умном доме. Например, прикрепив метку к двери, можно настроить смартфон на автоматическое открытие замков или включение определенного освещения.

Безопасность автомобиля

Установив NFC-метку в салоне автомобиля, можно настроить ее для автоматической разблокировки дверей, включения навигации, музыки или даже запуска двигателя.

Аутентификация сотрудников на предприятиях

На многих предприятиях используют NFC для автоматического считывания данных сотрудников при входе в офис или для отслеживания их перемещений по территории.

Гостиничный бизнес

NFC-метки могут заменить пластиковые ключи от номеров в гостиницах. Постоялец может просто использовать свой смартфон для входа в номер, что снижает риск потери карты-ключа.

Где купить NFC-метку?

NFC-метки можно найти на популярных маркетплейсах. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, типа метки и ее предназначения. При выборе метки важно учитывать ее совместимость с вашим смартфоном, так как не все метки работают с iPhone.

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Перед покупкой стоит обратить внимание на следующие параметры:

объем памяти : простые метки могут содержать только небольшие фрагменты информации, такие как URL или текст;

: простые метки могут содержать только небольшие фрагменты информации, такие как URL или текст; перезаписываемость : некоторые метки можно перепрограммировать, а другие предназначены для одноразового использования;

: некоторые метки можно перепрограммировать, а другие предназначены для одноразового использования; тип кодирования данных: метки могут поддерживать различные стандарты, такие как NDEF (NFC Data Exchange Format), который наиболее часто используется для взаимодействия с мобильными устройствами.

После покупки NFC-метки вам потребуется приложение для ее настройки. Популярные приложения для работы с NFC на iPhone включают NFC Tools (iOS, Android) и NFC TagWriter (iOS, Android). Эти приложения помогут вам запрограммировать метки под ваши задачи: включение Wi-Fi, управление умным домом или активация специальных режимов на смартфоне.

Как сделать NFC-метку из старой банковской карты?

Теперь перейдем к главной части — созданию NFC-метки из старой банковской карты. Многие современные банковские карты оснащены NFC-чипами для бесконтактной оплаты, и если срок действия карты истек, ее можно использовать для других целей, таких как создание NFC-метки для iPhone.

1. Проверьте наличие поддержки NFC на карте: убедитесь, что на карте есть символ волны (похожий на значок Wi-Fi), указывающий на поддержку бесконтактной оплаты (Mastercard Contactless, Visa payWave). Это гарантирует, что карта оснащена нужным чипом.

2. Установите приложение «Команды». Это бесплатное приложение от Apple, которое позволяет создавать автоматизации на iPhone. Если вы его случайно удалили, то скачайте по этой ссылке.

3. Откройте приложение «Команды» и перейдите на вкладку «Автоматизация».

4. Нажмите на «+» в правом верхнем углу, чтобы создать новую автоматизацию.

5. В списке триггеров выберите «NFC».

6. Нажмите «Сканировать» напротив пункта «NFC-метка» и отсканируйте банковскую карту, поднеся ее к задней поверхности iPhone (в районе камеры) и дождитесь появления синей галочки на экране.

7. Назовите вашу NFC-метку и нажмите «OK».

8. Установите галочку напротив пункта «Немедленный запуск» и нажмите «Далее».

9. Настройте автоматизацию: выберите действие, которое будет выполняться при касании метки. Это может быть управление функциями «умного дома» в приложении «Дом», включение музыки, запуск приложения, переключение режима фокусирования и многое другое.

10. Нажмите «Готово», чтобы сохранить автоматизацию.

Теперь ваша старая банковская карта превратилась в полноценную NFC-метку для iPhone. И вы можете использовать ее для автоматизации различных процессов.

Примеры использования NFC-меток на iPhone

автоматизация рабочего процесса : положите NFC-метку на рабочий стол. Когда вы начинаете рабочий день, просто поднесите iPhone к метке, и автоматически активируется режим «Не беспокоить» или любой другой режим «Фокусирования»;

: положите NFC-метку на рабочий стол. Когда вы начинаете рабочий день, просто поднесите iPhone к метке, и автоматически активируется режим «Не беспокоить» или любой другой режим «Фокусирования»; управление мультимедийными устройствами : установите NFC-метку в машине или дома, и при касании iPhone к метке автоматически включается музыка или подкасты через выбранное приложение;

: установите NFC-метку в машине или дома, и при касании iPhone к метке автоматически включается музыка или подкасты через выбранное приложение; включение умного дома: разместите NFC-метку рядом с входной дверью, и при возвращении домой одним касанием iPhone включится свет, отопление и другие устройства, подключенные к системе умного дома.

NFC-метки — это мощный инструмент для автоматизации повседневных задач, и их создание из старой банковской карты — экономичный и удобный способ воспользоваться всеми преимуществами технологии NFC.

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