Компания Apple готовится к радикальному изменению в подходе к наименованию своих операционных систем, что станет частью масштабного обновления программного обеспечения для всех устройств бренда. Согласно информации от издания Bloomberg со ссылкой на инсайдерский источник, начиная с 2025 года, операционные системы Apple будут обозначаться по году выпуска, а не по порядковому номеру версии.

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Это означает, что iOS 18, macOS 15, watchOS 12, tvOS 18 и visionOS 2 трансформируются в iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26 соответственно.

Основная цель такого шага — унификация брендинга и устранение путаницы, которая возникает из-за разных номеров версий, обусловленных неодновременным запуском систем. Например, iOS и macOS стартовали в разные годы, из-за чего их версии не синхронизированы. Новый подход сделает названия более интуитивными для пользователей и разработчиков. По сообщению Bloomberg, представитель Apple отказался комментировать эти планы.

Ожидается, что Apple официально объявит об изменении нейминга названий ОС на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 9 июня 2025 года. В рамках обновления, получившего внутреннее кодовое название Solarium, Apple представит новый дизайн пользовательских интерфейсов для всех своих платформ, включая tvOS, watchOS и частично visionOS. Это обеспечит более цельный и плавный опыт взаимодействия при переходе между устройствами.

Интересно, что Apple вдохновлялась примерами других технологических гигантов. В 2020 году Samsung переименовала свою флагманскую линейку Galaxy S, назвав модель Galaxy S20 по году выпуска, а не по порядковому номеру (предыдущая модель была Galaxy S10). Аналогичный подход использовала Microsoft, выпустив Windows 95, Windows 98 и Windows 2000. Однако Apple решила пойти дальше, называя свои системы по следующему году: обновления, которые выйдут в сентябре 2025 года, будут носить название 2026, что напоминает стратегию автопроизводителей, продвигающих модели следующего года.

Apple уже экспериментировала с подобным подходом в прошлом. В 2007 году компания представила пакеты приложений iWork ’08 и iLife ’08, а в 2010 году — iLife ’11. Однако новая инициатива распространяется на все операционные системы, что делает её более амбициозной.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто