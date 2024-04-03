Введенные в 2022 году санкции сделали невозможной работу иностранных стриминговых сервисов в России, ввиду чего их услуги оказались недоступными для пользователей. Конечно, при желании и фильмы из Netflix можно смотреть, и музыку из Spotify слушать, но для этого надо предпринять ряд нестандартных и неочевидных действий. Любопытно, что на этом фоне сервисы Apple все еще остаются доступными. Они принимают оплату, выдают контент и даже предоставляют доступ к некоторым новинкам, хотя и не ко всем. Так что, если вас по каким-то причинам не устраивают отечественные сервисы, такие, как VK Музыка, Яндекс Музыка или их аналоги, то вы вполне можете воспользоваться иностранной альтернативой в виде Apple Music.

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В 2024 году музыкальный стриминговый сервис Apple все еще работает в России. И интересен он тем, что позволяет приобщиться к новинкам мировой музыки, оставаться в тренде. Ведь так важно знать, какие иностранные исполнители сейчас популярны. Да и глубокая интеграция сервиса с iPhone очень важна, никакие другие аналогичные приложения похвастаться этим не могут. Давайте разберемся, как можно в России подключить подписку Apple Music на свое устройство (в том числе с Андроид) и при этом оплачивать её.

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Сколько стоит подписка Apple Music в России?

Несмотря на все колебания курса валют, стоимость подписки Apple Music в России по-прежнему является одной из самых низких в мире и стоит неизменно – 169 рублей за индивидуальный пакет, 269 рублей за семейную подписку, студенческая же обойдется всего в 75 рублей.

Как оплатить подписку Apple Music в России с баланса телефона?

Подобно другим подпискам Apple, оплатить услуги музыкального стримингового сервиса в России сейчас можно сразу несколькими способами:

с номера телефона в сетях МТС и Билайн;

подарочной картой.

Банковскими картами оплатить сервис не получится – из России платежи Apple не принимает, так что приходится пользоваться оставшимися возможностями. Но при этом, для сравнения, Google вообще не позволяет россиянам ничего оплачивать через Google Play, так что Apple можно лишь похвалить за то, что компания каким-то образом сохранила доступ к своему сервису. Да и в самой организации оплаты за подписки Apple есть несколько вариантов. Можно привязать к своему аккаунту номер телефона, а в заданное время средства будут автоматически сниматься.

1. На своем устройстве Apple откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел Apple ID (ваши имя и фамилия).

2. Нажмите на кнопку «Оплата и доставка».

3. Введите пароль от учетной записи и выберите пункт «Добавить способ оплаты».

4. Тут стоит выбрать в качестве варианта «Мобильный телефон» и ввести свой номер, который зарегистрирован на оператора МТС или Билайн в России.

Данный способ, конечно, не самый удобный, так как пользователь должен контролировать свой баланс, зная, что средств будет достаточно для оплаты сервиса и активации подписки. В данной ситуации можно порекомендовать пополнить внутренний счет Apple ID и держать на нем необходимую на текущие траты сумму. А пополнение возможно и с помощью номера мобильного телефона, и подарочной картой.

Как оплатить подписку Apple Music в России со счета Apple ID?

После привязки номера мобильного телефона в качестве источника оплаты, можно пополнять этим способом баланс Apple ID, с которого будет списана стоимость подписки Apple Music. Для этого:

1. Откройте приложение «App Store» и нажмите на значок профиля в правом верхнем углу экрана.

2. Нажмите кнопку «Пополнить счет Apple ID».

3. Теперь надо выбрать один из предложенных фиксированных вариантов или ввести свою сумму, выбрав вариант «Другое». Однако обратите внимание, что минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей.

Как оплатить подписку Apple Music в России с помощью подарочной карты?

Если у вас есть код подарочной карты, то вы можете пополнить ее номиналом баланс Apple ID, а после чего оплатить и подписку Apple Music. Для этого:

1. В приложении «App Store» нажмите на значок своего аккаунта в правом верхнем углу.

2. Выберите в качестве варианта «Погасить подарочную карту или код».

3. На следующем шаге надо ввести код вручную или воспользоваться для считывания камерой устройства.

Как видите, пополнение Apple ID происходит очень просто. Однако покупка подарочных карт на сторонних ресурсах может оказаться невыгодной из-за комиссии продавцов. Так что лучше воспользоваться пополнением через номера телефонов МТС или «Билайн», если такового и нет, то нетрудно будет найти знакомого с ним. Можно сгенерировать подарочные карты без дополнительных комиссий или даже завести себе специальную SIM-карту как раз на такой случай. Это позволит неплохо сэкономить при оплате подписок Apple.

Как подключиться к Apple Music в России?

После того, как вы уже выяснили для себя, как можно платить за этот сервис, можно оформлять саму подписку. Для этого нужно приложение Apple Music. И если вы его ранее удалили из-за невостребованности, то всегда можно вернуть, скачав в App Store.

Как только с вариантом оплаты вы определились, можно переходить непосредственно к оформлению подписки. Для этого вам понадобится приложение Music, которое многие удаляют из-за того, что им не пользуются. Скачать его без всяких проблем можно в App Store:

1. Если у вас нет на iPhone приложения Apple Music, то скачайте его.

2. Откройте приложение, дождитесь появления стартовой страницы сервиса.

3. На первом шаге вам сразу же предложат оформить подписку на сервис Apple Music.

4. Ознакомившись с предложением, нажмите «Начать слушать».

5. Если у вас есть пробный период, то он будет учтен приложением. В таком случае оплата подписки произойдет сразу же после истечения этого времени.

6. Осталось нажать кнопку «Подписаться», это действие надо будет подтвердить с помощью ввода пароля Apple ID или задействовав биометрию.

Так что с помощью нескольких касаний экрана можно быстро оформить подписку на музыкальный сервис Apple. Конечно, не все так идеально – в России, в отличие от большинства других стран, не получится воспользоваться сервисом Apple Music Classical, также недоступна возможность создания совместных плейлистов с другими пользователями. Но эти ограничения не настолько серьезные, чтобы подписка теряла свой смысл.

Как подписаться на Apple Music на Android?

Не стоит считать Apple Music эксклюзивом лишь для устройств этого производителя. Сервисом можно пользоваться, в том числе оформить на него подписку, даже с устройств с Андроид. Да, смартфоны с операционной системой Google не позволят пополнить счет Apple ID, но ничто не помешает привязать номер телефона и с него потом уже оплачивать подписки. Вот как это можно сделать:

1. Из Google Play скачайте приложение Apple Music (ссылка).

2. Вам надо авторизоваться с помощью своего Apple ID.

3. Теперь в правом верхнем углу окна нажмите на три вертикальные точки и выберите «Учетная запись».

4. Нажмите на строку «Платежная информация».

5. Напротив опции «Мобильный телефон» активируйте поле, а потом добавьте номер телефона МТС или Билайн. Если поля выбора телефона в качестве источника поступления средств нет, то попробуйте поменять страну на «Россия» на предыдущем окне.

6. Теперь можно вернуться на главную страницу сервиса Apple Music.

7. Нажмите на кнопку «Пробная подписка».

8. Выберите один из трех предложенных вариантов подписок и нажмите на «Подписаться сейчас».

9. После этого шага с вашего счет мобильного телефона будут списаны средства, но зато вы получите доступ ко всем песням в Apple Music. Остается лишь надеяться, что рано или поздно появится возможность пополнения счета Apple ID, что значительно упростит оплату услуг сервиса.