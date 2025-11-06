Всего через день после выпуска финальной версии iOS 26.1 компания Apple выкатила новое обновление — iOS 26.2 beta 1. Пока только для разработчиков. Новая бета-версия приносит с собой ряд значимых улучшений, включая запуск функции живого перевода для AirPods в странах Европейского Союза, изменения в приложении «Напоминания», новый ползунок для «Liquid Glass» на экране блокировки и многое другое.

Я собрал все новые функции iOS 26.2, обнаруженные на данный момент.

Содержание статьи

Ползунок изменения прозрачности часов на экране блокировки

На экране блокировки появился новый ползунок, который позволяет настраивать прозрачность часов. При активированном режиме отображения часов «Стекло» с помощью этого ползунка можно добиться почти полной прозрачности отображения времени или придать ему более матовый, «морозный» вид.

В настройках по-прежнему остался режим «Монолит», который полностью отключает эффект «Жидкого стекла» для часов, если вы предпочитаете более плотный, непрозрачный дизайн. Также осталась возможность менять цвет часов, а также их размер.

Новые уровни в функции «Оценка сна»

Вместе с обновлениями iOS 26.2 и watchOS 26.2 Apple скорректировала уровни для функции «Оценка сна». Новые значения оценок лучше соответствуют тому, как человек может чувствовать себя после ночного сна.

Новые уровни выглядят так:

Очень плохо : 0-40 (ранее 0-29)

: 0-40 (ранее 0-29) Плохо : 41-60 (ранее 30-49)

: 41-60 (ранее 30-49) Средне : 61-80 (ранее 50-69)

: 61-80 (ранее 50-69) Хорошо : 81-95 (ранее 70-89)

: 81-95 (ранее 70-89) Очень высокое: 96-100 (ранее 90-100)

Функция «Оценка сна» доступна на всех моделях Apple Watch, совместимых с watchOS 26.2, и просмотреть ее можно в приложении «Здоровье» на iPhone. Apple разработала эту функцию, чтобы дать пользователям общее представление об их режиме сна и помочь выявить привычки, которые могут на него влиять.

Для формирования ночной оценки, которая отражает качество сна, система учитывает его продолжительность, время отхода ко сну и количество пробуждений. Продолжительность сна «весит» 50 баллов, соблюдение режима — 30 баллов, а ночные пробуждения — 20 баллов, что в сумме дает максимально возможные 100 баллов за ночь.

Меню «Исключения» в настройках приложения «Пароли»

В разделе настроек приложения «Пароли» появилось новое меню, в котором можно управлять списком веб-сайтов, для которых сохранение пароля отключено при входе в аккаунт. Эта функция будет полезна тем, кто предпочитает вводить данные вручную на определенных ресурсах.

Живой перевод AirPods для стран ЕС

iOS 26.2 расширяет географию работы функции Live Translation на страны Европейского Союза. Ранее Apple была вынуждена отложить запуск этой функции в ЕС для проведения необходимых работ, обеспечивающих соответствие требованиям законодательства.

Функция живого перевода для AirPods работает с моделями AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4 с системой активного шумоподавления (ANC). На данный момент перевод поддерживается для английского, французского, немецкого, португальского, испанского, итальянского, китайского (упрощенный и традиционный мандарин), японского и корейского языков. О сроках внедрения русского языка пока не сообщается.

Редактирование и добавление таблиц в Freeform

Приложение для совместной работы Freeform теперь поддерживает добавление и редактирование таблиц. Это долгожданное нововведение, которое значительно расширяет возможности использования приложения для планирования, структурирования данных и мозговых штурмов.

Будильники в Напоминаниях

В приложении «Напоминания» появилась новая опция, которая позволяет установить звуковой сигнал на время срабатывания напоминания. Настроить такой будильник можно с помощью переключателя «Срочное» при создании или редактировании напоминания.

В списке напоминаний справа от записи появится значок будильника.

Когда сигнал напоминания срабатывает, на экране появляется опция «Отложить» или ползунок «Смахнуть и остановить». При выборе любого из вариантов на экране блокировки появляется обратный отсчет, а также кнопки для выполнения или переноса напоминания. Apple визуально отличает такие сигналы от стандартных будильников, используя для них новый синий цвет кнопки и надпись «Напоминания».

Подкасты

Приложение «Подкасты» получило поддержку трех новых функций: автоматически создаваемых глав, возможности просматривать упоминания других подкастов прямо в расшифровке и плеере, а также доступа к ссылкам, упомянутым в эпизоде, на его странице.

AirDrop

В коде iOS 26.2 обнаружены многочисленные ссылки на новую опцию для AirDrop. Она позволит двум пользователям обмениваться друг с другом PIN-кодом, после чего специальный код будет открывать возможность использовать AirDrop в течение последующих 30 дней.

Стандартно AirDrop ограничен 10-минутным интервалом для людей, не входящих в список контактов, поэтому эта новая настройка позволит существенно расширить этот период для доверенных лиц.

Экранная вспышка при уведомлениях

Меню «Вспышка предупреждений», находящееся по пути: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Аудиовизуализация» получило новое название «Мигание при предупреждениях» (возможно, привычное название будет возвращено на одной из последующих стадий бета-тестирования).

Так вот, теперь в этом меню появилась новая опция под названием «Экран», которая позволяет настроить мигание экраном при уведомлениях. Ранее здесь можно было настроить мигание только при помощи вспышки камеры на тыльной стороне iPhone.

Эта функция будет полезна тем, кто использует вспышку камеры для уведомлений и звонков. Однако, когда телефон лежит экраном вверх, мигания можно не заметить. Новое решение устраняет эту проблему.

Отныне пользователи могут выбрать мигание экраном, вспышкой камеры или одновременно обоими вариантами при поступлении уведомлений.

Как установить iOS 26.2?

Чтобы установить iOS 26.2 прямо сейчас, вы можете зарегистрироваться для участия в программе публичного бета-тестирования.

Совместимость

iOS 26.2 доступна для всех iPhone, которые поддерживают iOS 26.

Дата выхода официальной версии iOS 26.2

Apple уже подтвердила, что iOS 26.2 будет выпущена в декабре для всех пользователей.

Однако, глядя на предыдущие выпуски x.2 от компании, можно составить более точное представление о том, когда выйдет обновление.

iOS 18.2: среда, 11 декабря

iOS 17.2: понедельник, 11 декабря

iOS 16.2: вторник, 13 декабря

iOS 15.2: понедельник, 13 декабря

Следовательно, вероятнее всего, что Apple выпустит финальную версию iOS 26.2 в период с 9 по 16 декабря 2025 года.

