Apple официально анонсировала WWDC26: iOS 27 покажут 8 июня

Apple объявила даты проведения WWDC26 — конференция пройдет с 8 по 12 июня 2026 года. Компания прямо пообещала «прорывы в области ИИ» и анонс iOS 27.

WWDC26: даты, формат и как смотреть

Apple официально подтвердила: ежегодная конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2026 пройдет с 8 по 12 июня. Старт — в понедельник, 8 июня, с традиционного кейноута в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния.

Формат остается гибридным. Основная программа — онлайн и бесплатно для всех. Смотреть можно тремя способами:

Через приложение Apple Developer

На сайте Apple Developer

На YouTube-канале Apple

Неделя традиционно открывается предзаписанной презентацией для широкой аудитории, где показывают все ключевые новинки. Следом идет более технический доклад Platforms State of the Union, а затем — несколько дней видеосессий от инженеров и дизайнеров Apple.

Apple перешла на онлайн-формат в 2020 году из-за пандемии и с тех пор не вернулась к полностью очным сессиям. Зато охват аудитории вырос многократно — любой разработчик (и любой пользователь) может следить за происходящим в реальном времени.

iOS 27 и другие новые операционные системы Apple

Главное, что покажут на WWDC26, — следующее поколение операционных систем Apple:

iOS 27 — для iPhone

— для iPhone iPadOS 27 — для iPad

— для iPad macOS 27 — для Mac

— для Mac watchOS 27 — для Apple Watch

— для Apple Watch tvOS 27 — для Apple TV

— для Apple TV visionOS 27 — для Vision Pro

Сразу после презентации Apple выпустит бета-версии для разработчиков, а публичный релиз для всех пользователей традиционно состоится осенью — обычно в сентябре, одновременно с запуском новых iPhone.

ИИ-прорыв Apple: что ожидать от искусственного интеллекта на WWDC26

Пожалуй, самый интригующий момент анонса — Apple прямо упомянула «прорывы в области ИИ» в официальном пресс-релизе:

WWDC26 представит невероятные обновления платформ Apple, включая прорывы в области ИИ, а также новые инструменты для разработчиков.

Казалось бы, упоминание ИИ в 2026 году — дело привычное, этим занимаются все компании поголовно. Но для Apple такая прямота необычна. Компания редко анонсирует что-то конкретное заранее. Если Apple открыто обещает «AI advancements» за три месяца до события — значит, ей есть что показать. И показать нужно убедительно.

Контекст тоже важен. Прошлогодняя WWDC25 в плане ИИ получилась сдержанной — Apple Intelligence дебютировал, но с ограничениями по языкам (русский до сих пор не поддерживается), функциям и устройствам. Многие обещанные возможности Siri так и не были реализованы в срок. Критики заговорили об отставании Apple от OpenAI, Google и других игроков. На этом фоне WWDC26 — момент, когда Apple должна доказать, что ее ИИ-стратегия работает.

Новая Siri

По данным Bloomberg, значительная часть ИИ-улучшений в iOS 27 станет результатом партнерства Apple с Google. Модель Gemini, интегрированная в Siri, может наконец превратить голосового ассистента Apple в полноценного конкурента ChatGPT и Google Assistant. Если это произойдет — WWDC26 войдет в историю как поворотный момент для Apple в области искусственного интеллекта.

Apple готовит серьезную переработку голосового ассистента:

Интерфейс в стиле чат-бота — Siri получит текстовый интерфейс, похожий на ChatGPT, где можно вести полноценный диалог, а не отдавать отдельные голосовые команды

— Siri получит текстовый интерфейс, похожий на ChatGPT, где можно вести полноценный диалог, а не отдавать отдельные голосовые команды Глубокая интеграция с приложениями — Siri сможет выполнять сложные многошаговые действия внутри приложений

— Siri сможет выполнять сложные многошаговые действия внутри приложений Улучшенное понимание контекста — ассистент будет лучше запоминать предыдущие запросы и учитывать персональные данные пользователя

Часть этих улучшений, по слухам, могла появиться в промежуточном обновлении iOS 26.5, но, похоже, Apple решила приберечь главные козыри для iOS 27 и WWDC26. Стратегически это имеет смысл: лучше один мощный анонс, чем несколько половинчатых.

По моему мнению, именно Siri станет центральной темой презентации. Apple годами получала критику за отставание голосового ассистента — и если новая Siri действительно будет работать на уровне ChatGPT, это изменит отношение и пользователей, и разработчиков к ИИ-возможностям Apple.

iOS 27 как «Snow Leopard»: чистка и оптимизация

Помимо ИИ-функций, iOS 27 готовит еще одно важное изменение. Многие СМИ сравнили iOS 27 с легендарной Mac OS X Snow Leopard (2009) — обновлением, которое не добавляло новых функций, а сосредоточилось на оптимизации, исправлении ошибок и общей стабильности системы.

Apple признает (пусть и косвенно), что ее операционные системы стали перегруженными и местами нестабильными. Ежегодное добавление десятков новых функций привело к тому, что старые баги не успевают исправлять, а новые появляются с каждым обновлением.

Подход «Snow Leopard» означает:

Меньше новых функций ради функций — только действительно нужные вещи

— только действительно нужные вещи Глубокая чистка кода — устранение застарелых багов и неэффективных решений

— устранение застарелых багов и неэффективных решений Улучшение производительности — система должна работать быстрее, особенно на старых устройствах

— система должна работать быстрее, особенно на старых устройствах Повышение стабильности — меньше вылетов, зависаний и неожиданных перезагрузок

Сочетание «прорывы в ИИ» + «генеральная уборка системы» — это, пожалуй, именно то, чего ждали пользователи. Мощный ИИ на стабильной основе — звучит как идеальный рецепт.

Будут ли новые устройства на WWDC26

WWDC — традиционно софтверное мероприятие. Но Apple иногда показывает на нем и новое железо. В 2023 году, например, именно на WWDC дебютировали очки-шлем Vision Pro.

В этом году, по данным Bloomberg, крупных анонсов нового железа на WWDC26 не ожидается. Все главные аппаратные новинки Apple приберегает на осень:

Складной iPhone и iPhone 18 Pro — традиционная презентация в сентябре

и — традиционная презентация в сентябре MacBook Pro с сенсорным экраном — возможный анонс в октябре

Так что если вы ждете новых устройств — WWDC26 не про это. Но если хотите понять, каким будет ваш iPhone через полгода после обновления до iOS 27 — презентация 8 июня обязательна к просмотру.

Очное мероприятие в Apple Park 8 июня

Для разработчиков, которые хотят побывать на WWDC лично, Apple предлагает специальное очное мероприятие в Apple Park в понедельник, 8 июня. Участники смогут:

Посмотреть кейноут и Platforms State of the Union вместе с другими разработчиками

Пообщаться с экспертами Apple в формате один-на-один и групповых лабораторий

Прогуляться по кампусу Apple Park

Принять участие в специальных мероприятиях

Места ограничены и распределяются случайным образом. Подать заявку могут действующие участники Apple Developer Program и Apple Developer Enterprise Program, а также победители Swift Student Challenge 2024–2026 годов. Прием заявок закрывается 30 марта 2026 года в 23:59 по тихоокеанскому времени. Результаты объявят до конца дня 2 апреля.

Победители Swift Student Challenge категории Distinguished Winners получают автоматическое приглашение на расширенную трехдневную программу в Купертино.

Что WWDC26 означает для обычных пользователей

WWDC формально — мероприятие для разработчиков. Но на практике оно определяет, каким будет ваш iPhone, iPad и Mac на следующий год. Вот что конкретно ждать обычному пользователю:

Июнь 2026 — Apple покажет все ключевые нововведения iOS 27, macOS 27 и других систем. Вы увидите, как будет выглядеть и работать ваш iPhone после обновления.

Июнь–август 2026 — бета-тестирование. Публичная бета обычно появляется в июле. Смелые могут попробовать новую iOS заранее, но на свой страх и риск — баги в бета-версиях неизбежны.

Сентябрь 2026 — публичный релиз iOS 27 для всех. Обычно выходит за несколько дней до старта продаж новых iPhone.

Часто задаваемые вопросы

Когда будет WWDC 2026?

WWDC26 пройдет с 8 по 12 июня 2026 года. Главная презентация — состоится 8 июня в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния.

Что покажут на WWDC 2026?

Apple покажет iOS 27, macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Компания прямо пообещала «прорывы в области ИИ», включая обновленную Siri. Новое железо на WWDC26 не ожидается — основные аппаратные анонсы перенесены на осень.

Когда выйдет iOS 27?

Бета-версия iOS 27 для разработчиков появится сразу после презентации 8 июня. Публичная бета обычно выходит в июле. Финальный релиз для всех пользователей ожидается в сентябре 2026 года.

Какие iPhone получат iOS 27?

Точный список совместимых устройств Apple объявит на WWDC26. Традиционно компания отсекает модели старше 6–7 лет. Можно ожидать, что iPhone 11 и более старые модели не получат iOS 27, но официального подтверждения пока нет.

Покажут ли складной iPhone на WWDC26?

Нет. По данным Bloomberg, крупных аппаратных анонсов на WWDC26 не планируется. Складной iPhone, iPhone 18 Pro и MacBook Pro с сенсорным экраном ожидаются во второй половине 2026 года — скорее всего, на осенних мероприятиях Apple.

Что значит «Snow Leopard» в контексте iOS 27?

Это отсылка к Mac OS X Snow Leopard (2009) — обновлению, которое не добавляло новых функций, а сосредоточилось на оптимизации, исправлении багов и повышении стабильности. iOS 27, по данным Bloomberg, пойдет по тому же пути: меньше новых функций ради функций, больше внимания стабильности и производительности.

Будет ли Apple Intelligence работать на русском языке в iOS 27?

Пока Apple не объявляла о поддержке русского языка в Apple Intelligence. На WWDC26 компания может расширить список поддерживаемых языков, но гарантий нет. Следите за анонсами 8 июня.

🔥 Смотрите также:

