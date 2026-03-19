Аккумулятор iPhone теряет емкость не только от зарядки и разрядки — он стареет просто от того, что существует. Даже если телефон три года пролежал новым в запечатанной коробке, его батарея уже не та, что была на заводе. Это называется календарное старение, и о нем важно знать каждому, кто планирует купить iPhone прошлых поколений.

Что такое календарное старение аккумулятора iPhone

Календарное старение — это процесс деградации литий-ионного аккумулятора, который происходит просто с течением времени, вне зависимости от того, пользуетесь вы устройством или нет.

Проще говоря: батарея стареет, даже если iPhone лежит выключенным в ящике стола. Не от зарядки. Не от приложений. Не от активного использования. Просто от того, что проходят дни, месяцы и годы.

Это фундаментальное свойство литий-ионных аккумуляторов — технологии, которую используют абсолютно все современные смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, электромобили и вообще практически любая портативная электроника. Химические реакции внутри батареи не останавливаются, когда вы нажимаете кнопку выключения. Они замедляются — но не прекращаются.

Для обычного пользователя это означает одну конкретную вещь:

Новый iPhone, который пролежал на складе или в магазине 2–3 года, будет иметь аккумулятор с меньшей емкостью, чем точно такой же iPhone, купленный сразу после выхода.

И это не брак. Это физика.

Чем календарное старение отличается от обычного износа батареи

Чтобы понять масштаб проблемы, нужно разделить два типа деградации аккумулятора:

Циклическое старение

Это то, о чем знают почти все. Вы заряжаете iPhone, пользуетесь им, разряжаете, снова заряжаете — и с каждым таким циклом батарея теряет крошечную часть емкости. Apple указывает, что аккумуляторы в новых моделях iPhone рассчитаны на сохранение 80% исходной емкости после 1000 полных циклов зарядки (для моделей до iPhone 15 — после 500 циклов).

Это износ от использования. Он логичен и понятен: пользуешься — изнашивается.

Календарное старение

А вот это — износ от существования. Аккумулятор деградирует, даже если его ни разу не зарядили и не разрядили. Телефон может лежать в коробке с завода — и батарея все равно потихоньку теряет емкость.

В реальной жизни оба процесса происходят одновременно. Когда вы пользуетесь смартфоном каждый день, его батарея стареет и от циклов зарядки, и от времени. Но если телефон просто лежит без дела — работает только календарное старение. И именно это делает покупку «нового» iPhone двух-трехлетней давности рискованной затеей с точки зрения аккумулятора.

Почему аккумулятор теряет емкость без использования: что происходит внутри

Для тех, кто хочет понять суть процесса, а не просто принять на веру — заглянем внутрь батареи. Не пугайтесь, обойдемся без формул.

Литий-ионный аккумулятор — это, по сути, химический реактор. Внутри него два электрода (анод и катод), между ними — жидкий электролит, через который ионы лития перемещаются при зарядке и разрядке. Вся эта конструкция работает благодаря тонкому химическому балансу. И вот этот баланс со временем нарушается.

Рост SEI-слоя

На поверхности анода (отрицательного электрода) в процессе первых зарядок формируется тонкая пленка — так называемый SEI-слой (Solid Electrolyte Interphase). Этот слой, по данным исследований, опубликованных в журнале Journal of The Electrochemical Society, продолжает медленно расти на протяжении всего срока жизни батареи — даже когда устройство не используется. Каждый дополнительный нанометр этого слоя «связывает» часть ионов лития, и они больше не участвуют в процессе зарядки-разрядки. Результат — емкость падает.

Разложение электролита

Электролит — жидкость внутри аккумулятора — тоже не вечен. Он медленно разлагается в результате побочных химических реакций. Продукты разложения повышают внутреннее сопротивление батареи, что приводит к снижению и емкости, и максимальной мощности.

Саморазряд

Даже полностью выключенный iPhone медленно теряет заряд. Это нормально — абсолютно все литий-ионные аккумуляторы саморазряжаются. Скорость невелика (порядка 1–2% в месяц), но за 2-3 года хранения аккумулятор точно разрядится до критически низкого уровня, что само по себе значительно ускоряет деградацию. Подробнее об этом — в разделе о глубоком разряде.

Все эти процессы протекают постоянно. Тихо, незаметно, необратимо. Вы не можете их остановить — только замедлить. Как именно — расскажу ниже.

Какие факторы ускоряют календарное старение батареи iPhone

Скорость календарного старения сильно зависит от условий, в которых хранится или эксплуатируется устройство. Вот три главных фактора:

Температура хранения

Это фактор номер один. Жара — главный враг литий-ионных аккумуляторов.

По данным Battery University, при повышении температуры хранения на каждые 10°C скорость химической деградации аккумулятора примерно удваивается. iPhone, который хранился в прохладном складском помещении при 15–20°C, потеряет значительно меньше емкости, чем точно такой же телефон, пролежавший на витрине магазина под лампами или на складе без кондиционирования летом при 35–40°C.

Именно поэтому Apple рекомендует избегать воздействия температуры выше 35°C. А длительное хранение при температурах выше 45°C может нанести аккумулятору необратимый ущерб.

Уровень заряда при хранении

Второй критический фактор. Аккумулятор, хранящийся полностью заряженным (100%), деградирует значительно быстрее, чем аккумулятор, хранящийся наполовину заряженным (40–50%).

Почему? При высоком уровне заряда напряжение на электродах выше, что ускоряет все те побочные реакции, о которых шла речь выше: рост SEI-слоя, разложение электролита, коррозию катода.

Кстати, эта логика лежит в основе более новой функции — «Лимит заряда 80%», доступной на последних моделях iPhone. Она позволяет вообще не заряжать телефон выше этого уровня, что помогает сохранить здоровье батареи при ежедневном использовании.

Время

Третий фактор — очевидный, но неумолимый. Чем дольше аккумулятор существует, тем больше емкости он теряет. Календарное старение нельзя «поставить на паузу». Можно только замедлить его, контролируя температуру и уровень заряда.

Есть и четвертый фактор, который заслуживает отдельного разговора — глубокий разряд. Он тесно связан с саморазрядом и временем, но его разрушительное воздействие настолько серьезно, что я выделил его в отдельный раздел.

Глубокий разряд — что это и почему он так опасен для батареи iPhone

Отдельно стоит разобрать сценарий, который напрямую касается темы этой статьи — длительное нахождение аккумулятора в состоянии глубокого разряда. Именно это происходит с iPhone, которые месяцами и годами лежат в запечатанных коробках на складах: батарея медленно саморазряжается до нуля, и никто ее не подзаряжает.

Что такое глубокий разряд

Когда iPhone полностью разряжается и отключается, в аккумуляторе на самом деле еще остается небольшой запас энергии. Apple специально выключает устройство раньше, чем батарея достигнет по-настоящему критического уровня — это защитный механизм.

Но если телефон продолжает лежать разряженным — дни, недели, месяцы — напряжение в ячейках продолжает падать из-за саморазряда. И когда оно опускается ниже определенного порога (примерно 2,0–2,5 В при номинальных 3,7 В — 3,85 В), начинаются процессы, которые наносят аккумулятору серьезный и необратимый ущерб.

Что происходит внутри батареи при глубоком разряде

При критически низком напряжении запускаются разрушительные химические процессы, которых при нормальном уровне заряда не происходит:

Растворение медной фольги токосъемника анода . Медь, которая используется в конструкции отрицательного электрода, начинает растворяться в электролите. Это необратимый процесс, который повреждает внутреннюю структуру батареи и снижает ее емкость.

. Медь, которая используется в конструкции отрицательного электрода, начинает растворяться в электролите. Это необратимый процесс, который повреждает внутреннюю структуру батареи и снижает ее емкость. Образование внутренних микрозамыканий . Растворенная медь может осаждаться в других частях ячейки, создавая токопроводящие «мостики» между электродами. Это снижает емкость и, в худшем случае, делает аккумулятор нестабильным.

. Растворенная медь может осаждаться в других частях ячейки, создавая токопроводящие «мостики» между электродами. Это снижает емкость и, в худшем случае, делает аккумулятор нестабильным. «Мертвая зона» аккумулятора. Когда напряжение падает слишком низко, контроллер заряда может вообще отказаться заряжать батарею, расценив ее как поврежденную. В таком случае iPhone просто не включится, даже если подключить его к зарядному устройству.

За сколько месяцев выключенный iPhone с 50% заряда уйдет в глубокий разряд

Apple отправляет iPhone с завода с уровнем заряда около 50% — это оптимальное значение для хранения. Но саморазряд никто не отменял. При скорости около 1–2% в месяц (подробнее об этом — в разделе о саморазряде) несложная арифметика дает ответ: от 50% до нуля — примерно 2–3 года.

После этого телефон проходит через защитное отключение, но напряжение продолжает падать, и батарея постепенно уходит в глубокий разряд. А поскольку коробка запечатана, никто не подзаряжает устройство до рекомендуемых 50%.

Именно поэтому iPhone, пролежавший в коробке год или полтора, как правило, в полной безопасности — запас заряда еще далек от критического. А вот после двух лет ситуация начинает ухудшаться, и к трем годам хранения аккумулятор почти наверняка какое-то время провел в состоянии глубокого разряда.

Сколько времени в глубоком разряде — уже опасно

Чем дольше аккумулятор остается в состоянии глубокого разряда, тем больше необратимого вреда он получает:

Несколько дней — практически безвредно. Встроенная защита iPhone оставляет достаточный запас напряжения, чтобы батарея не пострадала.

— практически безвредно. Встроенная защита iPhone оставляет достаточный запас напряжения, чтобы батарея не пострадала. 2–4 недели — начинается заметная дополнительная деградация сверх обычного календарного старения.

— начинается заметная дополнительная деградация сверх обычного календарного старения. 1–3 месяца — потеря емкости может составить несколько процентов, особенно если телефон хранится в теплом помещении.

— потеря емкости может составить несколько процентов, особенно если телефон хранится в теплом помещении. Полгода и больше — аккумулятор может потерять значительную часть емкости или в редких случаях вовсе перестать заряжаться.

Именно поэтому «новые» iPhone трехлетней давности через пару недель после активации нередко показывают емкость аккумулятора заметно ниже 100% — часть деградации приходится как раз на период глубокого разряда. Конкретные цифры потерь для разных сценариев хранения — в следующем разделе.

Сколько емкости теряет новый iPhone за 1, 2 и 3 года на полке

С учетом всего, что мы разобрали выше — календарное старение, влияние температуры, уровня заряда и глубокого разряда, — можно составить примерную картину потерь.

Конкретных данных по календарному старению именно аккумуляторов iPhone Apple не публикует. Но на основе исследований литий-ионных батарей (включая работы, опубликованные в Battery University), а также своего личного практического опыта и отзывов пользователей можно оценить масштаб деградации.

Внимание! Приведенные ниже цифры — это оценочные значения, основанные на исследованиях литий-ионных аккумуляторов и опыте пользователей. Точный процент потери емкости может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая незначительные различия в химии батареи и условиях хранения на складе.

Оптимистичный сценарий

iPhone хранился в прохладном складском помещении или при комнатной температуре (5–25°C):

Через 1 год : потеря ~0–1% емкости

: потеря ~0–1% емкости Через 2 года : потеря ~1–3% емкости

: потеря ~1–3% емкости Через 3 года: потеря ~3–6% емкости

Реалистичный сценарий

iPhone хранился на складе магазина или у дистрибьютора при температуре выше комнатной (26–44°C):

Через 1 год : потеря ~1–2% емкости

: потеря ~1–2% емкости Через 2 года : потеря ~2–4% емкости

: потеря ~2–4% емкости Через 3 года: потеря ~4–8% емкости

Пессимистичный сценарий

iPhone хранился в жарком помещении (45–60°C) — например, на складе без кондиционирования летом, на витрине магазина под прямым солнцем, лампами или на балконе:

Через 1 год : потеря ~2–3% емкости

: потеря ~2–3% емкости Через 2 года : потеря ~3–8% емкости

: потеря ~3–8% емкости Через 3 года: потеря ~8–15% емкости

В реалистичных и пессимистичных сценариях, когда iPhone хранится дольше двух лет, к календарному старению добавляется эффект глубокого разряда. За это время батарея успевает саморазрядиться до нуля и длительно находиться в таком состоянии, что заметно ускоряет потерю емкости.

Что это означает на практике? Допустим, вы покупаете «новый в коробке» iPhone, выпущенный 1–3 года назад. Вскрываете упаковку, включаете, переходите в настройки аккумулятора — и видите 100%. Но это не реальное значение: iOS нужно несколько циклов зарядки-разрядки, чтобы откалибровать показатель «Максимальная емкость». Через неделю-другую использования цифра обновится — и вместо 100% вы увидите, скажем, 92–99%. Чем старше телефон — тем ближе к нижней границе этого диапазона. Аппарат формально новый, ни разу до вас не использовался — а батарея уже потеряла часть емкости. Просто потому, что прошло несколько лет с момента производства.

По моему опыту, большинство пользователей, покупающих «новые» старые iPhone на маркетплейсах, удивляются, увидев цифру ниже 100% в течение первого месяца использования. Теперь вы знаете, почему так происходит.

Означает ли улучшенная батарея iPhone 15 и новее меньшую деградацию при хранении

Apple указывает, что аккумуляторы в iPhone 15 и новее рассчитаны на сохранение 80% исходной емкости после 1000 полных циклов зарядки. Для моделей до iPhone 15 этот показатель вдвое скромнее — 500 циклов. Улучшение впечатляющее. Но означает ли это, что запечатанный iPhone 17 за три года на полке сохранит больше емкости, чем, скажем, iPhone 13 в тех же условиях?

Короткий ответ: не обязательно. И вот почему.

1000 циклов вместо 500 — это улучшение циклического старения. То есть батарея лучше переносит многократные зарядки и разрядки. Apple добилась этого за счет усовершенствованной химии аккумулятора: улучшенные катодные материалы, оптимизированный электролит, более продвинутые алгоритмы управления зарядкой.

Но календарное старение — это другой процесс. Рост SEI-слоя, разложение электролита, саморазряд — все это происходит вне зависимости от того, сколько циклов выдерживает батарея. Можно провести аналогию: представьте шину, которая рассчитана на 100 000 км пробега вместо 50 000. Она прослужит дольше при езде — но если просто лежит в гараже, резина все равно стареет, трескается и теряет свойства. Календарное старение шины не зависит в большей степени от того, на сколько километров она рассчитана.

Справедливости ради, улучшения в химии аккумулятора, которые позволили удвоить количество циклов, теоретически могут дать и некоторое замедление календарного старения. Более стабильный электролит медленнее разлагается. Улучшенное покрытие электродов может замедлить рост SEI-слоя. Но Apple не делала никаких заявлений об улучшении календарной стойкости аккумуляторов в новых моделях. Компания говорит только о циклах — и это важная оговорка.

Кроме того, главные факторы календарного старения — температура хранения и уровень заряда — остаются одинаковыми для всех литий-ионных аккумуляторов вне зависимости от поколения. А глубокий разряд одинаково разрушителен для любой литий-ионной батареи — что в iPhone 11, что в iPhone 17.

Вывод: Таким образом, двукратное увеличение циклического ресурса в iPhone 15 и новее — это значимое преимущество при ежедневном использовании. Однако на календарное старение оно влияет лишь косвенно и в гораздо меньшей степени. Главные враги батареи на полке — жара, полный заряд и глубокий разряд — остаются одинаково опасными для всех поколений iPhone. Поэтому утверждать, что iPhone 17 гарантированно сохранит за 3 года хранения больше емкости, чем iPhone 13, нельзя — условия хранения будут играть в этом уравнении главную, а модель телефона — второстепенную роль.

Стоит ли покупать новый iPhone прошлых поколений

Давайте разберемся с самым практичным вопросом: стоит ли покупать «новый» iPhone, который вышел 1–3 года назад? Конкретные цифры потери емкости для разных условий хранения я привел в разделе выше — здесь сфокусируемся на практических выводах.

iPhone прошлого года (1 год на полке)

Безопасная покупка. Потеря емкости минимальна и незаметна в повседневном использовании. Аккумулятор еще далек от глубокого разряда — запас заряда с завода не успевает опуститься до критического уровня. Если модель прошлого года продается с хорошей скидкой — смело берите.

iPhone двухлетней давности (2 года на полке)

Стоит быть внимательнее. За два года батарея успевает саморазрядиться до низкого уровня и какое-то время может провести в состоянии глубокого разряда. Активный пользователь почувствует разницу в автономности. Покупать можно, но закладывайте в бюджет возможную замену аккумулятора в перспективе 1–2 лет.

iPhone трехлетней давности и старше (3+ года на полке)

Зона повышенного риска. Аккумулятор такого телефона почти наверняка находился в состоянии глубокого разряда год и более. Потеря емкости может быть существенной. Имеет смысл покупать только с большой скидкой и с пониманием, что замена батареи — вопрос ближайшего времени.

Что делать, если батарея уже потеряла емкость

Допустим, вы купили «новый» iPhone прошлых лет и через пару недель увидели в настройках не 100%, а, скажем, 97%. Паниковать не надо. Вот ориентиры:

97–100% — все в порядке. Потеря минимальна, на автономности практически не скажется. Пользуйтесь спокойно.

— все в порядке. Потеря минимальна, на автономности практически не скажется. Пользуйтесь спокойно. 92–96% — заметно, но не критично. Вы потеряете примерно 30–50 минут экранного времени по сравнению со свежим аккумулятором. Менять батарею пока нет смысла — она прослужит еще минимум год.

— заметно, но не критично. Вы потеряете примерно 30–50 минут экранного времени по сравнению со свежим аккумулятором. Менять батарею пока нет смысла — она прослужит еще минимум год. 85–91% — уже ощутимо, особенно если вы активно пользуетесь телефоном в течение дня. Стоит задуматься о замене аккумулятора.

— уже ощутимо, особенно если вы активно пользуетесь телефоном в течение дня. Стоит задуматься о замене аккумулятора. Ниже 84% — iOS сама покажет предупреждение о необходимости обслуживания. Замена батареи — лучшее решение.

Я бы настоятельно не рекомендовал покупать «новым» iPhone трехлетней давности и старше. Во-первых, батарея с высокой вероятностью уже деградировала — об этом я подробно рассказал выше. Во-вторых, покупая «новый» старый iPhone можно нарваться на перепакованное б/у устройство с замененными деталями (не путать с официальными «рефами») — коробку запаяли, пленочки наклеили, и вот он уже «новый, запечатанный». В-третьих, Apple поддерживает iPhone обновлениями в среднем 5–6 лет. Три из них уже позади — и через пару лет телефон останется без новых версий iOS. По сути, вы покупаете устройство, которое потеряло почти половину своего жизненного цикла, даже не побывав в чьих-то руках.

А что насчет б/у iPhone?

Все цифры в этой статье рассчитаны для сценария хранения без использования. Если же вы покупаете подержанный iPhone, который предыдущий владелец активно эксплуатировал, к календарному старению добавляется еще и циклический износ от ежедневных зарядок-разрядок. Итоговая деградация батареи будет выше. В этом случае обязательно проверяйте максимальную емкость и количество циклов зарядки перед покупкой — как это сделать, описано в следующем разделе.

Как проверить состояние аккумулятора iPhone после покупки

Apple встроила в iOS удобный инструмент мониторинга здоровья батареи. Найти его просто:

1. Откройте «Настройки» на iPhone.

2. Перейдите в раздел «Аккумулятор».

3. Нажмите «Состояние аккумулятора» или («Состояние аккумулятора и зарядка» в смартфонах старше iPhone 15).

Здесь вы увидите параметр «Максимальная емкость» — это процент от первоначальной емкости аккумулятора. У нового iPhone этот показатель должен быть 100%. Но помните: как я объяснял выше, реальный показатель появляется только через 1–2 недели активного использования.

Сразу после вскрытия коробки вы почти наверняка увидите 100% — это еще не откалиброванное значение. Пользуйтесь телефоном в обычном режиме пару недель, а затем загляните в настройки снова.

Сторонние инструменты для более точной диагностики батареи iPhone

Встроенный индикатор iOS показывает только процент максимальной емкости. Для более детальной картины пригодятся сторонние приложения:

CoconutBattery (бесплатно, только Mac) — показывает реальную емкость аккумулятора в мАч, количество пройденных циклов зарядки и дату производства батареи. По моему опыту — лучший инструмент для быстрой диагностики.

(бесплатно, только Mac) — показывает реальную емкость аккумулятора в мАч, количество пройденных циклов зарядки и дату производства батареи. По моему опыту — лучший инструмент для быстрой диагностики. 3uTools (бесплатно, Windows и Mac) — предоставляет аналогичные данные, а также информацию о дате сборки устройства и состоянии отдельных компонентов.

Оба инструмента дают более детальную информацию, чем встроенный индикатор iOS. Особенно полезен показатель количества циклов — он помогает отличить «новый» залежавшийся iPhone от устройства, которым активно пользовались.

Кстати, при желании в этих же приложениях вы можете определить точную дату сборки iPhone и дату изготовления его аккумулятора — это особенно актуально при покупке телефона на вторичном рынке или при оценке «свежести» нового устройства из старой партии.

Рекомендации Apple по долгосрочному хранению iPhone

Вот несколько простых, но важных правил, которые помогут сохранить здоровье литий-ионного аккумулятора при длительном хранении устройства:

Не заряжайте и не разряжайте полностью. Перед хранением зарядите аккумулятор примерно до 50%. Полностью заряженный аккумулятор будет деградировать быстрее из-за повышенного напряжения на электродах. А полностью разряженный рискует уйти в глубокий разряд — состояние, при котором внутри батареи запускаются необратимые разрушительные процессы. Подробнее об этом — в нашей статье о том, почему батарею iPhone нельзя разряжать в ноль.

Перед хранением зарядите аккумулятор примерно до 50%. Полностью заряженный аккумулятор будет деградировать быстрее из-за повышенного напряжения на электродах. А полностью разряженный рискует уйти в глубокий разряд — состояние, при котором внутри батареи запускаются необратимые разрушительные процессы. Подробнее об этом — в нашей статье о том, почему батарею iPhone нельзя разряжать в ноль. Выключите устройство. Это замедлит саморазряд и снизит нагрузку на аккумулятор.

Это замедлит саморазряд и снизит нагрузку на аккумулятор. Храните в прохладном сухом месте. Идеальная температура — ниже 32°C. Apple особо предупреждает: не оставляйте устройство в автомобиле в жаркую погоду.

Идеальная температура — ниже 32°C. Apple особо предупреждает: не оставляйте устройство в автомобиле в жаркую погоду. Подзаряжайте каждые 6 месяцев. Если устройство хранится долго, раз в полгода включайте его и подзаряжайте до 50%. Это предотвращает глубокий разряд и связанные с ним повреждения аккумулятора.

Обратите внимание: Apple сама признает, что хранение влияет на батарею, и дает рекомендации по минимизации ущерба. Это лучшее подтверждение реальности календарного старения.

Все описанное в этой статье в полной мере относится не только к iPhone. iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch — любое устройство с литий-ионным аккумулятором подвержено календарному старению и рискует уйти в глубокий разряд при длительном хранении. Если у вас в ящике стола лежит iPad, которым вы не пользовались пару лет, — его батарея тоже уже не та, что была при покупке. Те же правила: прохладное место, 50% заряда, подзарядка раз в полгода, а то и чаще.

Вопрос в том, соблюдают ли эти рекомендации розничные магазины, маркетплейсы и дистрибьюторы, у которых iPhone может лежать на складе месяцами и годами. Ответ: как правило, нет. Телефоны хранятся в тех условиях, которые есть, — и повлиять на это вы не можете.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что аккумулятор iPhone стареет, даже если телефоном не пользоваться?

Да. Это называется календарное старение. Химические реакции внутри литий-ионного аккумулятора протекают постоянно, вне зависимости от того, включен iPhone или лежит выключенным в коробке. Емкость батареи уменьшается просто с течением времени.

Сколько емкости теряет аккумулятор нового iPhone за год хранения?

Зависит от условий. При хранении в прохладном помещении и при комнатной температуре — 0–2%. В жарких условиях — до 2–3%. Подробные сценарии с разбивкой по годам — в соответствующем разделе статьи.

Стоит ли покупать новый iPhone, который пролежал в магазине 2–3 года?

С осторожностью, но я бы не советовал, но все зависит от цены. Аккумулятор такого iPhone мог потерять в среднем от 3 до 15% емкости из-за календарного старения и глубокого разряда при длительном хранении. Закладывайте в бюджет возможную замену батареи.

Влияет ли глубокий разряд на деградацию аккумулятора iPhone?

Да, и существенно. Время, проведенное в состоянии глубокого разряда, — один из самых разрушительных факторов для литий-ионной батареи.

Как Apple рекомендует хранить iPhone длительное время?

Apple рекомендует перед длительным хранением зарядить устройство примерно до 50%, выключить его и поместить в сухое прохладное место — рекомендуемая температура хранения от -20 до +45º . Кроме того, раз в шесть месяцев желательно включать устройство и при необходимости подзаряжать аккумулятор до этого уровня.

Можно ли остановить календарное старение аккумулятора?

Нет. Календарное старение — это фундаментальное свойство литий-ионной химии. Его нельзя остановить, но можно замедлить, соблюдая оптимальные условия хранения: прохладная температура, уровень заряда около 50%, отсутствие длительного глубокого разряда.

Если iPhone хранить в холодильнике, аккумулятор не будет стареть?

Низкая температура действительно замедляет календарное старение. Но хранение в холодильнике — плохая идея: при извлечении на электронике может образоваться конденсат, что приведет к повреждению компонентов. Apple рекомендует прохладное и сухое место — не холодное и влажное.

Правда ли, что аккумуляторы в iPhone 15 и новее лучше переносят хранение?

Не обязательно. Apple заявляет, что батареи в iPhone 15 и новее рассчитаны на 1000 циклов зарядки вместо 500 — но это улучшение циклического старения, а не календарного. Главные факторы деградации при хранении — температура, уровень заряда и глубокий разряд — остаются одинаковыми для всех поколений литий-ионных аккумуляторов.

Можно ли вернуть iPhone, если батарея деградировала из-за хранения на складе?

Календарное старение — не производственный дефект, а естественное свойство литий-ионных аккумуляторов. Вернуть устройство или получить гарантийную замену батареи только на основании того, что емкость снизилась за время хранения, скорее всего, не получится.

Разберем на примере. Допустим, вы купили «новый» iPhone, выпущенный три года назад. Через пару недель использования видите в настройках 95% максимальной емкости. Идете к продавцу или в сервис Apple и говорите: «Батарея уже изношена». Что будет? Скорее всего, вам ответят, что 95% — это нормальный рабочий показатель, аккумулятор функционирует в пределах спецификаций, а снижение емкости — естественный процесс, не подпадающий под гарантийные обязательства.

Чтобы добиться замены, придется доказывать, что аккумулятор именно неисправен, а не просто постарел. А это принципиально разные вещи. Неисправность — это когда батарея вздулась, телефон внезапно отключается при 30% заряда, показатель емкости падает аномально быстро или iOS прямо сообщает о необходимости обслуживания. Если ничего из этого нет, а батарея просто показывает 95-97% — формально она работает штатно.

Apple заявляет, что iPhone сохраняет 80% емкости после определенного количества циклов (500 или 1000 в зависимости от модели). Если емкость нового iPhone упала ниже 80% до истечения гарантийного срока (1 или 2 года), это может быть расценено как гарантийный случай. Но на практике даже в самых жестких условиях хранения потеря редко превышает 15% — то есть до гарантийного порога в 80% «новый» залежавшийся телефон обычно не дотягивает.

Это сложный вопрос, который решается индивидуально. Результат зависит от конкретного продавца, страны покупки, условий гарантии, показателей диагностики и даже от того, насколько настойчив покупатель. Универсального ответа нет. Именно поэтому проще не попадать в такую ситуацию — и не покупать «новые» iPhone трехлетней давности, о чем я писал выше.

