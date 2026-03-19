Покупаете iPhone или iPad с рук? Первое, что стоит выяснить — реальный возраст устройства. Дата производства расскажет о гаджете больше, чем любые слова продавца: сколько аккумулятору осталось жить, не залежался ли аппарат на складе и не пытаются ли вам продать старую партию под видом свежей. Разберем три рабочих способа узнать, когда именно собрали ваш iPhone или iPad.

Зачем вообще знать дату производства iPhone или iPad и их аккумуляторов

Казалось бы — ну выпущен и выпущен, какая разница? Разница огромная. Apple долго поддерживает свои устройства обновлениями — некоторые модели iPhone получают новую iOS на протяжении 6–7 лет. Но одна и та же модель может выпускаться два-три года подряд. iPhone 14, купленный в сентябре 2022-го, и такой же iPhone 14, произведенный в июле 2024-го — это два устройства с совершенно разным пробегом аккумулятора и запасом прочности.

На вторичном рынке продавцы нередко «забывают» упомянуть возраст аппарата. Или искренне не знают — купили когда-то, пользовались, а теперь продают. По моему опыту, разница в дате производства в пределах одной модели может составлять до двух лет. А это напрямую влияет на состояние батареи и общий ресурс устройства.

Вот конкретные ситуации, когда дата производства критически важна:

Покупка на вторичке — понимаете реальный возраст, можете сторговать цену или отказаться от покупки

— понимаете реальный возраст, можете сторговать цену или отказаться от покупки Оценка состояния аккумулятора — даже если смартфон мало использовали, батарея деградирует со временем независимо от нагрузки

— даже если смартфон мало использовали, батарея деградирует со временем независимо от нагрузки Гарантийные вопросы — зная точную дату сборки, проще разобраться, попадает ли устройство под гарантию. Это на случай, если официальные способы проверки гарантии недоступны.

— зная точную дату сборки, проще разобраться, попадает ли устройство под гарантию. Это на случай, если официальные способы проверки гарантии недоступны. Проверка нового устройства — позволяет убедиться, что вам не достался экземпляр, залежавшийся на складе. Но здесь есть практическая трудность: продавец вряд ли позволит вскрыть запечатанную коробку до оплаты. Да и сам аргумент «телефон из старой партии» вряд ли станет основанием для возврата, если упаковка уже нарушена.

Как узнать дату производства iPhone 15 и новее (а также iPad Air M2 и iPad Pro M4) через настройки

Начиная с iPhone 15, iPad Air на чипе M2 и iPad Pro на чипе M4, Apple добавила информацию о дате производства аккумулятора прямо в систему. Никаких сторонних приложений, никаких компьютеров — все под рукой. Чтобы посмотреть дату выпуска батареи, сделайте следующее:

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Аккумулятор».

3. Нажмите на пункт меню «Состояние аккумулятора».

4. Найдите строки «Дата изготовления» и «Первое использование».

Важный нюанс: здесь отображается не дата сборки самого iPhone или iPad, а дата производства его аккумулятора. Но на практике это почти одно и то же. Разница между изготовлением батареи и финальной сборкой устройства обычно составляет от нескольких дней до пары месяцев. Для наших целей — вполне достаточная точность.

А вот разница между датой изготовления и датой первого использования имеет большое значение. Литий-ионный аккумулятор — штука капризная. Он стареет, даже если лежит в запечатанной коробке на складе. Химические процессы внутри не ставятся на паузу просто потому, что телефон никто не включал. По моему опыту, покупать «новый» iPhone, выпущенный больше трех лет назад — сомнительная затея. Батарея в таком аппарате может потерять 3-10% емкости (в зависимости от условия хранения) — а это ощутимая разница в автономности с первого же дня.

Кстати, если вы хотите, чтобы ваш аккумулятор прослужил как можно дольше, рекомендую почитать о способах продлить время автономной работы и о том, стоит ли оставлять смартфон на зарядке на ночь.

Как узнать дату изготовления батареи, а также дату сборки любого iPhone или iPad через 3uTools

Для моделей старше iPhone 15 штатного способа проверки нет. Но есть отличный бесплатный инструмент — 3uTools. Программа доступна и для Windows, и для macOS, умеет вытаскивать из устройства массу полезной информации, включая точную дату сборки.

Что понадобится

Компьютер на Windows или Mac.

Оригинальный или сертифицированный кабель Lightning или USB-C для подключения устройства.

Собственно, iPhone или iPad, который хотите проверить.

Пошаговая инструкция

1. Скачайте 3uTools с официального сайта. Приложение полностью бесплатное

2. Установите программу. При первом запуске установочного файла этого приложения на macOS вы, скорее всего, увидите сообщение: «Файл «3utools_arm64.pkg» не был открыт». Ничего страшного — так работает встроенная защита системы — macOS блокирует установку программ, распространяемых вне App Store.

Я подробно рассказал, как обходить это ограничение в отдельной статье.

3. Подключите iPhone или iPad к компьютеру при помощи кабеля. К моему Mac удалось подключиться только с помощью оригинального кабеля. Качественный кабель от Baseus, казалось бы, должен был работать, но, увы, соединение так и не установилось. И еще важный момент: если подключаете устройство впервые, необходимо разблокировать его и нажать «Доверять» в появившемся диалоговом окне.

4. Запустите 3uTools. В главном окне программы сразу отобразится основная информация об устройстве, включая дату сборки (она обычно обозначена как «Mfg. Date»).

5. Для просмотра расширенного отчета нажмите кнопку «View Device Details».

В нем также будет продублирована дата сборки устройства («Mfg. Date»), а также дата релиза («Release Date»), которая совпадает с датой презентации подключенного iPhone.

6. Для просмотра даты изготовления батареи, нажмите на кнопку-ссылку «Battery Details» (см. выше на скриншоте) в правом верхнем углу экрана программы. Она будет располагаться в строке «Mfg. Date».

Я проверял через 3uTools несколько устройств разных поколений — от iPhone 8 до iPhone 14 Pro. Программа корректно определяла дату сборки телефона и дату изготовления аккумулятора во всех случаях. Бонусом получаете информацию о количестве циклов зарядки, реальной емкости батареи и т.д.

Как узнать дату изготовления батареи, а также дату сборки любого iPhone или iPad в приложении CoconutBattery

Владельцам Mac доступен еще один проверенный способ — приложение CoconutBattery. Помимо даты производства аккумулятора, оно показывает количество циклов зарядки, текущую емкость и другие параметры батареи iPhone и iPad.

1. Скачайте CoconutBattery с официального сайта. Базовая версия бесплатна.

2. Извлеките приложение из архива и перетащите его в папку «Программы». Так же, как и при установке 3uTools, macOS покажет сообщение об ошибке. Обойти ее очень просто.

3. Подключите iPhone или iPad к Mac кабелем, при помощи которого устройство определяется в Finder. При первом подключении разблокируйте устройство и подтвердите доверие к компьютеру

4. Запустите CoconutBattery и перейдите на вкладку «iPhone/iPad».

5. В нижней части окна найдите поле «Manufacture Date» — это дата производства самого устройства.

6. Нажмите кнопку «Battery Info…». Откроется дополнительное окошко, в котором будет аналогичное поле с датой производства батареи, а также другие данные об аккумуляторе.

Дата производства аккумулятора и дата сборки устройства — в чем разница

Этот момент путает многих, поэтому разберем его отдельно.

Дата производства устройства — это момент, когда iPhone или iPad сошел с конвейера в полностью собранном виде. Именно эта дата определяет реальный «возраст» гаджета.

Дата производства аккумулятора — это момент, когда была изготовлена батарея. Она может отличаться от даты сборки устройства на несколько недель (батарею произвели, потом какое-то время хранили на складе, затем установили в устройство на конвейере) или даже на несколько месяцев.

В штатных настройках iOS (на iPhone 15 и новее) отображается именно дата производства аккумулятора. Через 3uTools и CoconutBattery можно получить обе даты. Если вы видите, что между датой производства батареи и датой сборки устройства прошло больше полугода — это может быть признаком того, что аккумулятор менялся.

Также не путайте дату производства с датой первого использования — это когда пользователь впервые включает устройство и подключается к серверам Apple. Между сборкой и датой первого использования может пройти немало времени — устройство лежит на складе, едет в магазин, ждет покупателя.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли определить дату выпуска iPhone по серийному номеру?

Раньше серийные номера Apple содержали закодированную информацию о дате и месте производства. Однако с 2021 года Apple перешла на рандомизированные серийные номера, из которых извлечь дату сборки невозможно. Для старых устройств (до 2021 года) в интернете существуют онлайн-дешифраторы серийных номеров, но их точность не всегда гарантирована.

Дата производства аккумулятора и дата сборки iPhone — это одно и то же?

Не совсем. Аккумулятор производится отдельно, а затем устанавливается в устройство на этапе сборки. Разница обычно составляет от нескольких дней до пары месяцев. Для практических целей (оценка возраста при покупке) этой точности более чем достаточно.

Показывает ли 3uTools дату производства iPad?

Да. Программа 3uTools работает как с iPhone, так и с iPad. Подключите планшет к компьютеру кабелем, запустите программу — и в главном окне увидите дату сборки устройства.

Безопасно ли использовать 3uTools? Не навредит ли это iPhone?

3uTools — широко известная утилита, которой пользуются миллионы людей по всему миру. Она лишь считывает диагностическую информацию с устройства и не вносит никаких изменений в систему. Я лично использую ее регулярно и никаких проблем не встречал. Главное — скачивайте программу только с официального сайта 3u.com.

Как проверить, менялся ли аккумулятор в iPhone?

Если дата производства аккумулятора значительно отличается от даты сборки устройства (разница больше полугода), с высокой вероятностью батарея менялась. Также на iPhone, начиная с XR и XS, в разделе Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора отображается предупреждение, если установлен неоригинальный аккумулятор.

Можно ли узнать дату производства iPhone на сайте Apple?

На сайте Apple через сервис «Право на сервисное обслуживание» можно проверить статус гарантии и дату активации, но не дату производства. Для получения даты сборки используйте способы, описанные в этой статье.

Деградирует ли аккумулятор iPhone, если устройством не пользоваться?

Да. Литий-ионные батареи теряют емкость со временем даже при хранении. Скорость деградации зависит от температуры хранения и уровня заряда. Именно поэтому «новый» iPhone, пролежавший на складе полтора года, может иметь аккумулятор с емкостью ниже 100%.

Какой максимальный возраст iPhone, при котором его еще имеет смысл покупать на вторичке?

Универсального ответа нет — все зависит от модели, состояния аккумулятора и ваших задач. Но как ориентир: я бы не рекомендовал покупать устройства старше 4–5 лет с момента производства. К этому времени батарея обычно нуждается в замене, а поддержка обновлениями подходит к концу.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac.