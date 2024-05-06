Face ID под экраном придется ждать еще несколько лет. Датчик распознавания лиц, расположенный под дисплеем, появится в смартфонах Apple не ранее 2026 года. Об этом в сети «X» заявил аналитик и консультант по поставкам Росс Янг (Ross Young). В апреле он сообщал, что дисплей без выреза появится уже в iPhone 17 Pro в 2025 году, однако теперь изменил прогноз на iPhone 18 Pro.

Понятно, что сообщения Янга — только слухи. Поэтому ничего точно утверждать нельзя. Янг утверждает, что полностью измененный внешний вид экрана без выреза для биометрического датчика получат iPhone 18 Pro и Pro Max, которые выйдут в 2026 году.

В апрельском плане Янга говорилось, что Face ID под дисплеем получит iPhone 17, и нынешние вырезы для камеры TrueDepth уйдут в прошлое. Останутся только фронтальные камеры с отверстиями. Но, по майским данным аналитика, компания Apple перенесла нововведение на год.

Получается, что iPhone 18 Pro станет первым смартфоном, в котором Apple откажется от нынешнего выреза «Dynamic Island» в пользу Face ID под экраном. Речь идет о моделях Pro и Pro Max. Обычные iPhone получат подэкранное распознавание лиц только в 19-й серии (2027 год).

Из прогнозов Янга также следует, что в iPhone 17 произойдет повсеместный переход от использования LTPS-дисплеев, созданных на основе низкотемпературного поликристаллического кремния к экранам LTPO (используется низкотемпературный поликристаллический оксид). Случится это в 2025 году. Напомним, что благодаря технологии LTPO нынешние Pro-модели смартфонов Apple могут отображать ограниченную информацию, пока телефон находится в спящем режиме. В следующем году, возможно, функция «Всегда включено» (Always on Display) станет стандартом для всех моделей iPhone.

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