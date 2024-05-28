Если вы запускаете видео на YouTube и сразу видите его концовку, знайте, дело не в настройках самого сервиса или используемого браузера. Вероятно, это происходит из-за работающего на вашем устройстве блокировщика рекламы.

Ещё в октябре 2023 года руководство YouTube высказалось о том, что сервисы и расширения, блокирующие рекламу, нарушают правила платформы, а также не дают зарабатывать создателям контента. В январе 2024 года Google сильно замедлила время загрузки видео для пользователей с «Адблоком». Теперь компания приняла более серьёзные меры, и видео с работающим блокировщиком рекламы вообще невозможно посмотреть. Если же его отключить, видео становится доступно.

Часть пользователей сообщает, что при использовании блокировщика рекламы видео просто воспроизводятся без звука. Если повысить громкость, звук на секунду вернётся и снова исчезнет.

Google подошла к проблеме серьёзно. Доходы с рекламы на YouTube с января по март этого года выросли на 21% в сравнении с прошлым. Более того, они составили примерно 10% от общих доходов компании Alphabet, которая владеет платформой.

Google не просто заботится о заработке для создателей контента. Компания также склоняет пользователей к тому, чтобы они оформили платную подписку YouTube Premium без рекламы.

Первый месяц преимуществами подписки можно пользоваться бесплатно, а затем придётся платить 14 долларов в месяц за индивидуальный тариф. Для студентов доступна скидка.

Напомним, что в России подписка YouTube Premium временно недоступна.

Пользователи уже нашли способ обойти новое ограничение. Если через VPN-сервис выбрать страну Албания, реклама появляться не будет, поскольку платформа не поддерживает албанский язык. Соответственно, с Россией способ тоже работает, поскольку реклама в ней не отображается из-за ограничений Google.

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