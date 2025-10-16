Мы живем в мире, где смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники и даже игровые консоли требуют постоянной подпитки. Лично я давно перестал использовать отдельные зарядки для каждого устройства — это нерационально, неудобно и попросту устарело. Поэтому на рынке все чаще появляются мощные, многофункциональные зарядные устройства — с поддержкой нескольких портов, быстрой зарядки и современными технологиями GaN.

Сегодня я расскажу о зарядке, которая не просто справляется с этой задачей, а делает это с характером — UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W. Это 100-ваттное зарядное устройство с поддержкой четырех портов и всеми актуальными протоколами быстрой зарядки в виде мини-робота является улучшенной версией зарядки Ugreen Nexode Robot 65W GaN, о которой я рассказывал ранее.

По размерам 100-ваттный робот значительно больше, чем 65-ваттная версия.

Я протестировал его в реальных условиях, подключал ноутбуки, смартфоны, планшеты, и даже с игровую консоль Steam Deck — и готов поделиться своими впечатлениями. Спойлер: зарядка действительно хороша, но не без нюансов.

Упаковка и комплектация

Когда я впервые взял в руки коробку UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W, сразу понял — передо мной не просто утилитарная вещь, а продукт с характером. Черная коробка выполнена из плотного картона, с качественной полиграфией и минималистичным, но стильным оформлением. На лицевой стороне — изображение самого «робота» и сносно объясненные эмодзи с экрана зарядки. На тыльной — характеристики, сертификация и контактная информация.

Внутри — аккуратно уложенное устройство в пластиковом ложементе, инструкция и гарантийный талон.

Все просто и надежно. Кабеля в комплекте нет — это, пожалуй, единственный минус. Однако при заказе на Aliexpress, можно выбрать вариант с фирменным кабелем USB-C/USB-C на 100 Вт, который я настоятельно рекомендую. Он поддерживает PD 3.0, 20 В/5 А, с надежной нейлоновой оплеткой и металлическими коннекторами.

Дизайн и внешний вид

UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W — это не просто зарядка, а маленький настольный робот, который кажется живым. И это не преувеличение — у него есть «лицо» с дисплеем, которое показывает эмоции в процессе зарядки. Каждая рожица соответствует определенному режиму зарядки.

Такое решение не только добавляет индивидуальности, но и делает взаимодействие с устройством более человечным.

Корпус выполнен из качественного матового пластика в черно-сером цвете. На верхней части — глянцевая вставка, стилизованная под наушники. На нижней — съемная подставка-ботинки с магнитами, которая помогает удерживать зарядку в вертикальном положении и не теряется благодаря магнитам.

На тыльной стороне — «блок питания робота», а на боках — углубления-наушники, за которые удобно вытаскивать устройство из розетки. Вилка — съемная, европейского формата, но можно заказать и с US или UK.

Габариты у UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W следующие:

Размер: 99 × 46 × 49 мм (без учета вилки — 63 мм);

Вес: 255 г.

Устройство достаточно компактное, но явно ощущается в руке — это внушает доверие.

Технические характеристики и возможности

Теперь к самому интересному — возможностям. UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W — это 100-ваттная зарядка с четырьмя портами: три USB-C и один USB-A. Все порты поддерживают современные протоколы быстрой зарядки.

Распределение мощности при одновременной зарядке

Вот как UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W справляется с несколькими подключениями:

1 порт / до 100 Вт на USB-C1 или C2

2 порта / 65 Вт + 30 Вт (C1 + C2), 65 Вт + 22,5 Вт (C1 + A)

3 порта / 45 Вт + 30 Вт + 20 Вт (C1 + C2 + C3)

4 порта / 45 Вт + 30 Вт + 7,5 Вт + 7,5 Вт

На практике и в рамках тестов я заряжал:

MacBook Pro 16″ — до 43% за 30 минут;

iPhone 16 Pro — до 60% за то же время;

Steam Deck — стабильно на 45 Вт;

iPad Air и Galaxy A55 — одновременно, без потери скорости.

Нагрев, энергоэффективность и система защиты

GaN зарядки славятся низким нагревом, но при 100 Вт — это все же серьезная нагрузка. В процессе теста я подключил ноутбук, нагружающий порт на максимум. Через 43 минуты мощность снизилась до 65 Вт — термозащита сработала корректно.

Температуры у UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W получились такими:

Корпус ЗУ / 57–67 °C

Порт USB-C2 внутри / до 92 °C

Вставленный адаптер / 76–81 °C

Это не критично, но важно понимать: 100 Вт у UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W — не постоянный режим, а пиковый. После нагрева устройство сбрасывает мощность для защиты.

При подключении нагрузки к порту USB-C1, добавление нагрузки к другим портам не приводит к его перезапуску, если мощность на USB-C1 не превышает 65 Вт. Однако, если через USB-C1 идет зарядка устройства с потреблением 100 Вт (например, ноутбука), то при активации любого другого порта USB-C1 перезапускается и ограничивает мощность до 65 Вт. В случае использования порта USB-C3, подключение ноутбука к USB-C1 не вызывает перезагрузки USB-C3, однако мощность на USB-C1 также будет ограничена 65 Вт. Описанные особенности были замечены при использовании моих тестовых устройств. При эксплуатации других устройств поведение может немного отличаться.

Также отмечу низкие пульсации:

19,9 В/5А — 37 мВ;

15 В/3 А — 29 мВ;

11,8 В/3 А — 42 мВ.

Это говорит о стабильной работе и отсутствии вредных скачков напряжения, что критично для дорогостоящих гаджетов.

Кроме того UGREEN заявляет 8-уровневую защиту: от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, перегрузки и так далее. В моих тестах все работало корректно — ни одного сбоя.

Выводы

UGREEN Uno RG 4-port Robot GaN Fast Charger 100 W — это зарядка, к которой хочется возвращаться. Она не только заряжает быстро и стабильно, но и очень футуристично выглядит. В мире скучных прямоугольников она выглядит как маленький помощник-робот, который не только полезен, но и поднимает настроение.

Что мне однозначно понравилось

100 Вт мощности — заряжает ноутбук, планшет и смартфон одновременно;

4 порта — без компромиссов;

Поддержка всех популярных протоколов;

Дисплей с эмоциями — это не игрушка, а удобный индикатор;

Компактность и надежный корпус;

Многоуровневая защита.

Что хотелось бы улучшить

В комплекте не хватает кабеля (но он доступен опционально);

После 40–45 минут в режиме 100 Вт — сброс мощности;

Довольно ощутимый нагрев при пиковой нагрузке.

