Обзор Ugreen Nexode Robot 65W GaN: мощная универсальная зарядка с уникальным дизайном

Современный мир буквально пронизан множеством электронных устройств, от смартфонов до ноутбуков и планшетов. Все они нуждаются в регулярной подзарядке, и предпочтение часто отдается зарядным устройствам, которые могут справляться с этой задачей максимально быстро и эффективно. Одним из таких решений является Ugreen Nexode Robot 65W GaN. Это зарядное устройство, сочетающее в себе высокую мощность, инновационные технологии и стильный дизайн, не только удовлетворяет потребности современного пользователя, но и привносит нотку уникальности в мир зарядных аксессуаров.

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Упаковка и комплектация Ugreen Nexode Robot 65W GaN

Устройство поставляется в коробке из плотного картона, выполненной в черных тонах с минималистичным дизайном. На передней стороне упаковки изображено само устройство, а также представлены ключевые технические характеристики. Коробка также информирует пользователя о поддерживаемых протоколах зарядки, что позволяет уже на стадии покупки понять, подходит ли зарядное устройство для конкретных нужд.

Внутри коробки Ugreen Nexode Robot 65W GaN аккуратно упакован на пластиковом ложементе, что гарантирует его сохранность при транспортировке. Комплектация минимальна: само зарядное устройство и стандартная бумажная документация, включающая руководство пользователя и гарантийный талон.

Один из немногих минусов комплектации — отсутствие зарядного кабеля, который пришелся бы очень кстати. Однако, например, при заказе на AliExpress опционально можно выбрать версию с дополнительным кабелем, который производитель добавит к посылке.

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Дизайн и внешний вид Ugreen Nexode Robot 65W GaN

Один из главных козырей Ugreen Nexode Robot 65W GaN — его уникальный дизайн. Внешний вид устройства выполнен в стиле робота, что сразу привлекает внимание. Причем производитель предлагает сразу два варианта зарядки: робота-мальчика черного цвета и робота-девочку фиолетового цвета. У последней, кстати, сзади имеется характерный бантик.

Корпус устройства выполнен из качественного пластика, который не собирает отпечатки пальцев, что значительно облегчает уход за ним. Логотип компании Ugreen расположен на лицевой поверхности, чуть выше находится окошко из полупрозрачного пластика, за которым скрываются светодиоды, напоминающие глаза робота. Эти светодиоды не просто декоративны — они информируют пользователя о состоянии зарядки в зависимости от режима работы.

Еще одной отличительной чертой дизайна являются боковые поверхности зарядного устройства, которые имеют специальные углубления для удобного извлечения его из розетки. Эти углубления стилизованы под «ушки» робота, что добавляет устройству еще больше индивидуальности. В нижней части корпуса находится евровилка, которая прикрыта съемным пластиковым колпачком, напоминающим обувь робота. Такой элемент не только добавляет оригинальности, но и защищает контакты вилки от повреждений.

Габаритные размеры Ugreen Nexode Robot 65W GaN составляют:

Высота: 87,6 мм

Ширина: 46,9 мм

Глубина: 42,7 мм

Технические характеристики и возможности Ugreen Nexode Robot 65W GaN

Ugreen Nexode Robot 65W GaN — это не просто красивое устройство, но и мощный инструмент для зарядки современных гаджетов. Одним из главных преимуществ устройства является использование технологии GaN (галлий-нитрид), которая позволяет значительно повысить эффективность зарядки при одновременном уменьшении размеров и веса устройства. Эта технология обеспечивает более низкое тепловыделение и высокую энергоэффективность.

Зарядное устройство оснащено тремя портами: двумя USB-C и одним USB-A. Каждый порт поддерживает различные протоколы быстрой зарядки, включая QC (Quick Charge) и PD (Power Delivery), что делает устройство универсальным для зарядки большинства современных гаджетов (Apple, Samsung, Xiaomi и т.д.).

Ugreen Nexode Robot 65W GaN поддерживает широкий спектр протоколов быстрой зарядки, что делает его универсальным решением для различных устройств. Устройство совместимо с протоколами USB PD 3.0, QC 4.0 и другими распространенными стандартами. Однако стоит отметить, что зарядное устройство не поддерживает фирменные протоколы, используемые в смартфонах Vivo, Oppo и OnePlus, что может быть ограничением для пользователей этих брендов.

Режимы работы портов Ugreen Nexode Robot 65W GaN

USB-C 1 : Этот порт обеспечивает максимальную мощность в 65 Вт, что делает его идеальным для зарядки ноутбуков и других энергоемких устройств. Поддерживаемые режимы: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А и 20 В/3,25 А.

: Этот порт обеспечивает максимальную мощность в 65 Вт, что делает его идеальным для зарядки ноутбуков и других энергоемких устройств. Поддерживаемые режимы: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А и 20 В/3,25 А. USB-C 2 : Порт USB-C2 может выдавать до 30 Вт мощности, что отлично подходит для зарядки смартфонов, планшетов и других устройств с меньшим энергопотреблением. Поддерживаемые режимы: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2 А и 20 В/1,5 А.

: Порт USB-C2 может выдавать до 30 Вт мощности, что отлично подходит для зарядки смартфонов, планшетов и других устройств с меньшим энергопотреблением. Поддерживаемые режимы: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2 А и 20 В/1,5 А. USB-A: Этот порт обеспечивает мощность до 22,5 Вт, что подходит для устройств, не требующих быстрой зарядки. Поддерживаемые режимы: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/1,5 А и 10 В/2,25 А.

Одной из ключевых особенностей устройства является функция автоматического распределения мощности между портами в зависимости от количества подключенных устройств. Это позволяет оптимизировать процесс зарядки и увеличить эффективность использования зарядного устройства.

Примеры распределения мощности:

При использовании двух портов USB-C 1 и USB-C 2: 45 Вт + 20 Вт.

При использовании USB-C 1 и USB-A: 45 Вт + 18 Вт.

При одновременном использовании всех трех портов: 45 Вт + 7,5 Вт + 7,5 Вт.

Нагрев, энергоэффективность и система защиты Ugreen Nexode Robot 65W GaN

При интенсивной эксплуатации зарядного устройства важным фактором является его способность сохранять стабильную температуру. В ходе тестирования Ugreen Nexode Robot 65W GaN показал отличные результаты в этом аспекте. Максимальная температура корпуса достигала 44,3°C, что является вполне допустимым значением для зарядного устройства такой мощности. Порт для зарядки прогревался до 59°C, что также является нормой.

Устройство продемонстрировало высокую энергоэффективность, сохраняя стабильные показатели мощности и напряжения во всех режимах работы. Защитные механизмы, встроенные в зарядное устройство, срабатывают на пороге 3,27 А, что предотвращает перегрузки и защищает подключенные устройства. Кроме того, Ugreen Nexode Robot 65W GaN обладает защитой от короткого замыкания и перегрева.

Выводы

Зарядное устройство Ugreen Nexode Robot 65W GaN — это добротное решение для тех, кто ищет мощное, универсальное и стильное зарядное устройство для своих гаджетов. Оно сочетает в себе все необходимые функции и характеристики, которые позволяют ему эффективно справляться с зарядкой различных устройств. Уникальный дизайн в виде робота делает это зарядное устройство не просто утилитарным предметом, а настоящим аксессуаром, который привлекает внимание и вызывает положительные эмоции.

Несмотря на некоторые недостатки, такие как отсутствие кабеля в комплекте и ограниченная поддержка фирменных протоколов быстрой зарядки, Ugreen Nexode Robot 65W GaN остается одним из лучших вариантов на рынке. Его высокая мощность, поддержка актуальных протоколов зарядки и оригинальный дизайн делают его отличным выбором.

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Купить Ugreen Nexode Robot 65W GaN на Яндекс.Маркете

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