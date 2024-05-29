Команде китайский учёных и врачей впервые удалось вылечить пациента с диабетом с помощью клеточной терапии.

Пациент – 59-летний мужчина, который 25 лет болел диабетом 2-го типа, страдал от различных осложнений, связанных с болезнью. Несмотря на пересадку почки, которую он перенёс в 2017 году, он лишился практически всей поджелудочной железы. Поджелудочная железа играет очень важную роль в регулировании уровней глюкозы. В связи с этим мужчине приходилось делать несколько инъекций инсулина в день.

«Данный случай доказывает важность клеточной терапии для лечения диабета», – рассказал Тимоти Киффер, профессор Кафедры клеточных и физиологических наук Университета Британской Колумбии изданию South China Morning Post (SCMP).

Исследователи по всему миру изучают трансплантацию островковых клеток как многообещающую альтернативу лечения. Спустя более десяти лет исследований команде китайских учёных удалось добиться значительного прогресса.

Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы — это хирургическая процедура, при которой поджелудочная железа извлекается из тела недавно умершего донора. Затем островковые клетки поджелудочной железы отделяются и вводятся путем инъекции человеку с тяжелой формой сахарного диабета. После пересадки островковые клетки начинают вырабатывать инсулин, тем самым активно регулируя уровень глюкозы в крови.

В июле 2021 году пациент пережил трансплантацию клеток. Спустя 11 недель ему больше не требовалось делать инъекции инсулина, а спустя год исчезла нужда в таблетках для регулирования уровней сахара.

Команда под руководством Иня Хао, главного исследователя клиники «Чандженг» в Шанхае, использовала мононуклеарные клетки периферической крови самого пациента (специализированные иммунные клетки, защищающие организм от различных патогенов, прим. ред). Их превратили в «семенные клетки» и с их помощью восстановили ткань поджелудочной железы в искусственных условиях.

Главная трудность в подобных пересадках – это превратить стволовые клетки в высококачественные клетки, продуцирующие инсулин, в больших масштабах для использования в лечении. В исследовании, опубликованном в издании Stem Cell Research & Therapy ранее в этом году, команда учёных под руководством Тимоти Киффера описала методы повышения масштабов производства.

Команда определила ключевые параметры для отслеживания качества в процессе производства клеток. Их открытия внесли большой вклад в масштабное производство клеток поджелудочной железы, полученных из плюрипотентных стволовых клеток человека (hPSC). Учёные также предложили пути стандартизации процесса производства.

Вероятно, уже в ближайшем будущем это открытие позволит многим пациентам освободиться от нужды ежедневно принимать лекарства, а также улучшить качество жизни и здоровья.

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