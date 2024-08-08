Как отключить встроенный браузер в Telegram и открывать ссылки в Safari, Chrome или Яндекс.Браузере

08 августа 2024 |

Летом 2024 года в популярном мессенджере Telegram появился встроенный браузер. По умолчанию, все ссылки в «телеге» теперь открываются не через Safari, а во встроенном браузере. Однако, подобное новшество понравилось далеко не всем. В этом материале я расскажу о недостатках встроенного браузера Телеграм, а также, как его отключить.

Как отключить встроенный браузер в Telegram

Как в Telegram находить людей рядом, изменять иконку приложения и добавлять людей, которых нет в контактах.

 

Недостатки встроенного браузера в Telegram

Встроенный браузер Телеграм обладает значительно меньшим функционалом, чем Safari или любой другой популярный браузер для iOS.

Приведем список самых заметных и важных недостатков:

  • в адресную строку нельзя ввести поисковый запрос.
  • отсутствует история посещений.
  • отсутствует автоматическое заполнение логинов и паролей.
  • в Телеграме используется собственное хранилище «сookie», следовательно, на все сайты, где вы уже были авторизованы посредством Safari или любого другого браузера, придется повторно проходить процедуру идентификации.
  • отсутствует функция перевода страниц.
  • используемые плагины для Safari (или других браузеров), например, блокировщик рекламы, не будет работать во встроенном браузере Телеграм.
  • некорректное отображение некоторых сайтов.

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Как отключить встроенный браузер в Телеграме и подключить Safari, Chrome или Яндекс.Браузер?

К счастью, функцию можно отключить и снова открывать ссылки через полноценный браузер, который вы выберете сами.

 

На iPhone и iPad

1. Откройте приложение Telegram и внизу выберите вкладку «Настройки».

2. Здесь выберите раздел «Данные и память» и перейдите в меню «Браузер».

Как отключить встроенный браузер в Telegram

 

3. В списке установленных на устройстве браузеров выберите нужный.

Как отключить встроенный браузер в Telegram

 

На Android

1. Откройте приложение Telegram, нажмите на значок меню сверху и выберите «Настройки».

2. Здесь выберите секцию «Настройки чатов».

Как отключить встроенный браузер в Телеграме

3. Пролистайте вниз и отключите опцию «Встроенный браузер».

Как отключить встроенный браузер в Телеграме

В Telegram на Android нельзя выбрать, в каком именно браузере будут открываться ссылки. Используется браузер по умолчанию.

Теперь все ссылки будут открываться в привычном вам браузере, не считая TON-сайтов.

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