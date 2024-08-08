Как отключить встроенный браузер в Telegram

Летом 2024 года в популярном мессенджере Telegram появился встроенный браузер. По умолчанию, все ссылки в «телеге» теперь открываются не через Safari, а во встроенном браузере. Однако, подобное новшество понравилось далеко не всем. В этом материале я расскажу о недостатках встроенного браузера Телеграм, а также, как его отключить.

Недостатки встроенного браузера в Telegram

Встроенный браузер Телеграм обладает значительно меньшим функционалом, чем Safari или любой другой популярный браузер для iOS.

Приведем список самых заметных и важных недостатков:

в адресную строку нельзя ввести поисковый запрос.

отсутствует история посещений.

отсутствует автоматическое заполнение логинов и паролей.

в Телеграме используется собственное хранилище «сookie», следовательно, на все сайты, где вы уже были авторизованы посредством Safari или любого другого браузера, придется повторно проходить процедуру идентификации.

отсутствует функция перевода страниц.

используемые плагины для Safari (или других браузеров), например, блокировщик рекламы, не будет работать во встроенном браузере Телеграм.

некорректное отображение некоторых сайтов.

Как отключить встроенный браузер в Телеграме и подключить Safari, Chrome или Яндекс.Браузер?

К счастью, функцию можно отключить и снова открывать ссылки через полноценный браузер, который вы выберете сами.

На iPhone и iPad

1. Откройте приложение Telegram и внизу выберите вкладку «Настройки».

2. Здесь выберите раздел «Данные и память» и перейдите в меню «Браузер».

3. В списке установленных на устройстве браузеров выберите нужный.

На Android

1. Откройте приложение Telegram, нажмите на значок меню сверху и выберите «Настройки».

2. Здесь выберите секцию «Настройки чатов».

3. Пролистайте вниз и отключите опцию «Встроенный браузер».

В Telegram на Android нельзя выбрать, в каком именно браузере будут открываться ссылки. Используется браузер по умолчанию.

Теперь все ссылки будут открываться в привычном вам браузере, не считая TON-сайтов.

🔥 Смотрите также: