Как отключить встроенный браузер в Telegram

Летом 2024 года в популярном мессенджере Telegram появился встроенный браузер. По умолчанию, все ссылки в «телеге» теперь открываются не через Safari, а во встроенном браузере. Однако, подобное новшество понравилось далеко не всем. В этом материале я расскажу о недостатках встроенного браузера Телеграм, а также, как его отключить.
Недостатки встроенного браузера в Telegram
Встроенный браузер Телеграм обладает значительно меньшим функционалом, чем Safari или любой другой популярный браузер для iOS.
Приведем список самых заметных и важных недостатков:
- в адресную строку нельзя ввести поисковый запрос.
- отсутствует история посещений.
- отсутствует автоматическое заполнение логинов и паролей.
- в Телеграме используется собственное хранилище «сookie», следовательно, на все сайты, где вы уже были авторизованы посредством Safari или любого другого браузера, придется повторно проходить процедуру идентификации.
- отсутствует функция перевода страниц.
- используемые плагины для Safari (или других браузеров), например, блокировщик рекламы, не будет работать во встроенном браузере Телеграм.
- некорректное отображение некоторых сайтов.
Как отключить встроенный браузер в Телеграме и подключить Safari, Chrome или Яндекс.Браузер?
К счастью, функцию можно отключить и снова открывать ссылки через полноценный браузер, который вы выберете сами.
На iPhone и iPad
1. Откройте приложение Telegram и внизу выберите вкладку «Настройки».
2. Здесь выберите раздел «Данные и память» и перейдите в меню «Браузер».
3. В списке установленных на устройстве браузеров выберите нужный.
На Android
1. Откройте приложение Telegram, нажмите на значок меню сверху и выберите «Настройки».
2. Здесь выберите секцию «Настройки чатов».
3. Пролистайте вниз и отключите опцию «Встроенный браузер».
В Telegram на Android нельзя выбрать, в каком именно браузере будут открываться ссылки. Используется браузер по умолчанию.
Теперь все ссылки будут открываться в привычном вам браузере, не считая TON-сайтов.
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