С выходом обновления iOS 18.4 Apple добавила в штатный браузер дополнительное отображение истории поисковых запросов пользователя. Список недавних искомых фраз появляется по умолчанию при нажатии на строку ввода адреса в новой вкладке. К счастью, из соображений конфиденциальности разработчики предусмотрели и возможность отключения этой функции при помощи отдельного переключателя.

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Многие пользователи встретили эту функцию с негативом, ведь она может раскрыть ваши поисковые запросы в общественных местах, если кто-то случайно заглянет вам через плечо.

Как отключить отображение поисковых запросов в адресной строке Safari на iPhone и iPad?

Чтобы скрыть историю поисковых запросов при касании адресной строки, выполните следующие шаги:

1. Откройте приложение «Настройки» вашего устройства и перейдите в раздел «Приложения».

2. Выберите меню «Safari».

3. В разделе «Поиск» установите переключатель «Недавние поиски» в положение «Выключено».

После этого история ваших недавних запросов перестанет отображаться каждый раз, когда вы нажимаете на адресную строку или открываете новую вкладку в Safari.

Если же вы не хотите отключать эту функцию, то вы всегда можете воспользоваться кнопкой «Очистить все», которая удалит все недавние поисковые запросы.

К сожалению, удалять поисковые запросы по одному, как это можно делать с историей посещенных страниц в Safari, эта функция не позволяет.

В заключение

Функция отключения отображения поисковых запросов может быть полезна, например, родителям, чьи дети часто пользуются их iPhone, чтобы избежать случайного доступа к личным данным в истории поиска, а также тем, кто делится своим телефоном с друзьями или коллегами и не хочет, чтобы их поисковые запросы были видны другим.

Если же вы часто ищете одни и те же вещи, например, адреса, рецепты или расписания, эта функция поможет вам быстро вернуться к недавним запросам без необходимости повторного ввода. Поэтому, если конфиденциальность не является для вас самым важным аспектом, оставьте переключатель «Недавние поиски» включенным.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто