Hoco EQ27: бюджетные беспроводные наушники с ИИ-переводчиком

В мире, где беспроводные наушники становятся чуть ли не обязательным аксессуаром для каждого, выбор между брендами и моделями порой повергает в ступор. Технологии не стоят на месте, но и ценник на флагманские решения зачастую отпугивает.

Купить наушники Hoco EQ27 можно на маркетплейсе: OZON (артикул: 2564839543) или Wildberries (артикул: 535495475)

Я всегда был сторонником взвешенного подхода: платить разумные деньги за действительно полезные функции. И вот, на мой взгляд, наушники Hoco EQ27 — тот самый случай, когда возможности опережают ожидания, а цена не заставляет задумываться о целесообразности покупки. Ниже я расскажу о реальном опыте использования Hoco EQ27 — компактных TWS-наушниках с функцией AI-переводчика на 134 языка и двойным шумоподавлением. Это не просто очередная «копия AirPods», а действительно интересный продукт для тех, кто ценит универсальность, мобильность и новые фишки.

Упаковка и комплектация

Первое знакомство начинается с коробки. Hoco EQ27 поставляются в аккуратной, симпатичной упаковке, без излишеств, но с приятным минимализмом.

Открываешь — внутри все по уму: сами наушники в матовом кейсе, короткий кабель Type-C для зарядки, набор силиконовых амбушюр трех размеров (чтобы каждый мог подобрать посадку под себя), немного бумажной макулатуры.

Дизайн и внешний вид

Hoco EQ27 — это компактные TWS-вкладыши в стильном, неброском кейсе из ABS-пластика темно-серого цвета.

Вес самого кейса — всего 45 грамм, а каждый наушник практически невесом (около 4-х грамм). Кейс матовый, что сразу плюс для практичности: не замарается в первый же день. Размеры кейса — 60×47×28,7 мм — позволяют брать его с собой куда угодно.

Сами наушники — классические «капельки» с силиконовыми амбушюрами, что, кстати, положительно сказывается на шумоизоляции и комфорте посадки. За несколько часов использования у меня не возникало ни малейшего дискомфорта — они не давят, не натирают, не выпадают даже во время бега. В ушах сидят надежно, а благодаря небольшому весу быстро забываешь, что что-то надел.

Технические характеристики и возможности

Hoco EQ27 — это не просто базовые TWS-наушники. Вот основные характеристики, которые заслуживают внимания:

Bluetooth 5.4 : современный стандарт, который обеспечивает стабильное соединение, низкую задержку и радиус действия до 10-20-ти метров;

: современный стандарт, который обеспечивает стабильное соединение, низкую задержку и радиус действия до 10-20-ти метров; Чип JL AC7003D4 : отвечает за быструю работу и поддержку всех заявленных функций, включая AI-переводчик и шумоподавление;

: отвечает за быструю работу и поддержку всех заявленных функций, включая AI-переводчик и шумоподавление; Емкость аккумулятора : 40 мАч в каждом наушнике, 320 мАч в кейсе. Это до 7-ми часов работы без шумоподавления и до 6 часов с ним. С кейсом суммарно — до 28-30 часов;

: 40 мАч в каждом наушнике, 320 мАч в кейсе. Это до 7-ми часов работы без шумоподавления и до 6 часов с ним. С кейсом суммарно — до 28-30 часов; Динамики 10 мм : для насыщенного звука и четких басов;

: для насыщенного звука и четких басов; Четыре микрофона : два на каждом наушнике для четкой передачи голоса и эффективного шумоподавления;

: два на каждом наушнике для четкой передачи голоса и эффективного шумоподавления; Защита IPX4 : не боится пота и легкого дождя;

: не боится пота и легкого дождя; ИИ-переводчик: работает с 134 языками, перевод в реальном времени.

Звучание

Звук — это, пожалуй, главный пункт, по которому у большинства бюджетных моделей появляются компромиссы. Но Hoco EQ27 приятно удивили. Я, как человек, который переслушал не один десяток наушников в разных ценовых категориях, не ждал от них чудес. Но здесь, скажу прямо, качество выше среднего для своего сегмента.

Басы — плотные и громкие, но не гудят и не забивают остальной частотный диапазон. Для хип-хопа, электронной музыки, поп-музыки — отлично. Средние частоты — сбалансированы, вокал не теряется, инструменты слышны отчетливо. Верхние частоты — не режут ухо, но и не заваливаются; достаточно детальные для жанров вроде рока или джаза.

Да, аудиофилы найдут, к чему придраться: диапазон не очень широк, детализация не как у премиальных моделей. Но это и не студийные наушники.

Шумоподавление и работа гарнитуры

Hoco EQ27 оснащены сразу двумя системами шумоподавления: ANC (Active Noise Cancelling) — активное шумоподавление, которое гасит низкочастотный гул (метро, самолет, шум дорог); ENC (Environmental Noise Cancelling) — пассивное подавление фонового шума, работает на уровне микрофонов при звонках.

Впечатления от ANC следующие: прилично глушит фоновый шум в транспорте и на улице. Гул дороги, голоса в вагоне метро — становятся заметно тише. Конечно, до премиальных моделей не дотягивает, но разница с выключенным режимом существенная. Оценил особенно в длинной поездке на автобусе: можно слушать музыку на средней громкости и не напрягаться из-за грохота снаружи. Режим прозрачности работает честно: окружающие звуки становятся слышны, но присутствует небольшой фоновый шум.

Гарнитура здесь четырехмикрофонная, и она отлично справляется со звонками. Я протестировал в нескольких сценариях — на улице, в помещении, в кафе. Собеседники слышат меня четко, без эха и сильных посторонних шумов. Сам я тоже слышу отлично. В приложении hoco.music (ссылка на iOS-версию / ссылка на Android-версию) можно выбрать режим шумоподавления, а также настроить функции управления звонками (ответить/отклонить вызов, переключить режим ANC и т.д.).

Управление осуществляется при помощи касания датчика на ножке наушника. Вы можете включить воспроизведение музыки или поставить композицию на паузу, изменять громкость, активировать голосового ассистента, переключать треки и принимать / отклонять звогки.

Одной из главных фишек этих наушников является поддержка ИИ-переводчика. Чтобы воспользоваться переводчиком необходимо установить приложение hoco.music (ссылки выше).

Существует несколько режимов перевода:

перевод в приложении : этот режим напоминает «Общение» в стандартном приложении «Перевод» на iOS. Вы с собеседником по очереди произносите фразы, и приложение автоматически переводит их.

: этот режим напоминает «Общение» в стандартном приложении «Перевод» на iOS. Вы с собеседником по очереди произносите фразы, и приложение автоматически переводит их. режим свободного общения : для этого нужно настроить разные языки на каждом наушнике. Перевод будет происходить в реальном времени. Минус этого метода в том, что наушники приходится передавать другим людям, что не очень гигиенично.

: для этого нужно настроить разные языки на каждом наушнике. Перевод будет происходить в реальном времени. Минус этого метода в том, что наушники приходится передавать другим людям, что не очень гигиенично. режим «Телефон + наушники»: этот режим — на мой взгляд, самый удобный способ общения с иностранными собеседниками. Его суть в том, чтобы назначить разные языки перевода для телефона и наушников. Вы слушаете: Поднесите телефон к собеседнику. Его речь будет переводиться в реальном времени, а готовый перевод вы услышите прямо в наушниках. Вы отвечаете: Чтобы ответить, просто нажмите кнопку на наушниках и говорите. На экране телефона мгновенно появится автоматический перевод вашей фразы.

Кроме того, вы можете переводить разговор в реальном времени во время голосовых звонков, а также использовать наушники для преобразования речи в текст на многих языках для создания голосовых заметок. Для лучшего понимания режимов работы переводчика, посмотрите видеоинструкцию в конце этой статьи.

Работа от батареи

Автономность — еще один плюс Hoco EQ27. По заявлению производителя:

До 7-ми часов воспроизведения музыки без шумоподавления;

До 6-ти часов с включенным ANC;

До 28-30-ти часов суммарно с учетом подзарядок от кейса.

Мой реальный опыт: на 80% громкости с выключенным ANC наушники прожили чуть больше 5,5 часов. В режиме подкастов — почти 7 часов. Кейс заряжал раз в три дня при среднем использовании (музыка, звонки, перевод). Полная зарядка кейса по Type-C занимает около 1,5 часов.

Видеоинструкция

Выводы

Я ношу Hoco EQ27 уже несколько недель и могу с уверенностью сказать: это отличный вариант для тех, кто ищет функциональные, удобные и современные наушники без переплаты за бренд.

Что понравилось

Удобная посадка и легкий вес;

Стабильная связь по Bluetooth 5.4;

Достойное качество звука для своей цены, возможность тонкой настройки эквалайзера;

Эффективное шумоподавление;

AI-переводчик.

Что можно улучшить

Переводчик работает только при наличии интернета;

Звуковой диапазон не дотягивает до флагманских моделей;

Режим прозрачности добавляет фоновый шум.

