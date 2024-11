iPhone перезагружается через 4 дня, если его не разблокировать: новая функция iOS 18

В ноябре 2024 года от правоохранительных органов США стали поступать многочисленные сообщения о том, что iPhone, находящиеся в криминалистических отделах, начали самопроизвольно перезагружаться, активируя при этом дополнительные функции безопасности.

Изначально правоохранители предполагали, что Apple внедрила в iOS 18 «новую функцию безопасности, которая заставляет рядом находящиеся iPhone перезагружаться, если они были отключены от сотовой сети на некоторое время».

Однако это оказалось не так. На самом деле в iOS 18.1 была добавлена функция, которая автоматически перезагружает iPhone, если его не разблокировали в течение определенного периода бездействия. После перезагрузки смартфон переходит в особое защитное состояние, что, по мнению нескольких экспертов по безопасности, значительно повышает общую безопасность устройства и затрудняет его взлом как правоохранительными органами, так и злоумышленниками.

По словам исследователя в области безопасности Джиски Классен (Jiska Classen), функция «Перезагрузка при бездействии» предназначена для автоматической перезагрузки iPhone, если он не был разблокирован в течение определенного времени. Согласно последующему отчету основателя компании Corellium Криса Уэйда (Chris Wade), перезагрузка происходит через четыре дня. Это означает, что каждый раз, когда iPhone не используется более четырех дней, он автоматически перезагружается.

Это нововведение вызвало негативную реакцию у сотрудников правоохранительных органов, которые считают, что оно затрудняет процесс получения доступа к iPhone для проведения необходимых криминалистических исследований.

По всей видимости, после перезагрузки устройство переходит в особое состояние безопасности, назовем его «До первой разблокировки» (Before First Unlock, BFU), в котором разблокировать его становится намного сложнее. Обычно проще всего получить доступ к iPhone, когда он находится в состоянии «После первой разблокировки» (After First Unlock, AFU).

Хотя в появившихся публикациях в прессе это нововведение обсуждалось в контексте работы правоохранительных органов, оно также может способствовать повышению безопасности от краж и других преступлений, связанных с данными.

Мэтью Грин, криптограф и преподаватель Университета Джонса Хопкинса, считает, что: «Настоящая угроза безопасности вашего iPhone исходит не от правоохранителей, а от тех, кто может украсть ваш телефон с целью наживы. Эта функция является дополнительным препятствием — в случае кражи вор не сможет воспользоваться вашим iPhone в течение нескольких месяцев, пока не найдет способ его взломать. Я убежден, что автоматическая перезагрузка после определенного периода бездействия не доставит неудобств его настоящему владельцу, но сделает его более безопасным».

Apple не прокомментировала это изменение.

