Почему падают звезды: объяснение простыми словами

С давних времен люди с замиранием сердца наблюдали за ярким зрелищем, когда по ночному небу пролетали сотни падающих звезд. Древние культуры окружали это завораживающее явление мифами и легендами, пытаясь объяснить его волшебным образом.

По одной из легенд, каждый человек рождается со своей звездой на небосклоне. После его смерти звезда спешит упасть на Землю, загораясь ярким светом и исполняя последнее желание умершего. В другой мифологии падающие звезды считались ангелами, несущими младенцам души. А в Античности люди верили, что это боги метают огненные стрелы.

Однако сегодня наука способна развеять романтические легенды и дать истинное объяснение этому потрясающему природному феномену, известному как «метеорный дождь» или звездопад. И хотя небесные светила (звезды) не падают на самом деле, зрелище не становится от этого менее ослепительным. То, что мы принимаем за «падающие звезды» — на самом деле крохотные камешки, называемые метеорами или метеороидами.

Эти частицы размером всего в несколько сантиметров (до нескольких метров) врезаются в атмосферу Земли на огромных скоростях — до 250 000 км/ч! Когда они проходят через плотные слои воздуха, возникающее от трения сильнейшее торможение нагревает метеор до температуры свыше 1600°C. В результате он начинает ярко светиться, оставляя за собой впечатляющий огненный след на несколько секунд, прежде чем сгореть полностью.

Так что эти зрелищные полосы света — знаменитые «падающие звезды» — на самом деле результат воздушного торможения быстро движущихся частиц. В большинстве случаев метеороиды полностью сгорают, не долетая до земной поверхности. Но исключительно крупные из них, размером более метра, все же могут достичь Земли в виде метеоритов — горячих каменных глыб.

Если простыми словами, то метеорит — это метеороид, не сгоревший в атмосфере планеты и достигший ее поверхности.

Обычно метеорные потоки немногочисленны и слабо заметны. Но периодически Земля проходит сквозь гущи или потоки мелких метеорных частиц, выпущенных кометами при их прохождении вблизи Солнца. Хвосты комет состоят из обломков льда, пыли и каменных осколков. Когда Земля пролетает сквозь плотную часть такого хвоста, в ее атмосферу за час может врезаться десятки тысяч быстрых метеороидов. В результате на небе разыгрывается настоящий фейерверк, поразительное зрелище бесконечных падающих звезд.

Самые известные и интенсивные метеорные дожди — это Леониды, связанные с кометой Темпеля-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, поток усиливается до невероятных 100 000 метеоров в час! Столь масштабное явление в последний раз наблюдалось в 1966-ом году, а еще ранее — в 1833-ем. Очевидцы тех событий описывали невообразимое зрелище, когда казалось, будто все небо вдруг озарилось тысячами ярких звездных дождей. Другие регулярно повторяющиеся и хорошо изученные метеорные потоки — Персеиды (от кометы Свифта-Туттля), Ориониды и Геминиды. Их пиковая активность приходится на определенные периоды каждого года, что позволяет заранее прогнозировать и наблюдать эти космические фейерверки.

Сегодня астрономы регистрируют в общей сложности около 60-ти подтвержденных метеорных потоков. Но многие из них лишь незначительно усиливают фоновую активность, в то время как очень малая их часть действительно достойна названия «звездных дождей». Так что в следующий раз, когда на ночном небе промелькнет упавшая звезда, знайте — это просто крохотный осколок кометы, вспыхнувший от столкновения с атмосферой. Наука развеяла многие старинные мифы и суеверия. Но загадать желание при виде такой красоты точно будет не лишним!

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