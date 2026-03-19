Forbes: Роскомнадзор не справляется с блокировками в РФ из-за Telegram

Оборудование для блокировки интернет-ресурсов в России перегружено и периодически пропускает трафик без фильтрации. Заблокированные сервисы — WhatsApp*, YouTube и другие — время от времени становятся доступными без VPN. Разбираемся, почему система не справляется и какое отношение к этому имеет Telegram.

ТСПУ Роскомнадзора не справляются с нагрузкой

Оборудование, через которое Роскомнадзор фильтрует весь интернет-трафик в стране, работает на пределе возможностей. Об этом сообщил Forbes, ссылаясь на источники среди операторов связи и специалистов по информационной безопасности.

Результат перегрузки заметили и журналисты, и обычные пользователи: периодически становятся доступными сервисы, которые должны быть заблокированы. WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России) начал работать у части пользователей без каких-либо средств обхода. У некоторых операторов на отдельных подсетях заработал YouTube.

Корреспонденты Forbes подтвердили это на личном опыте, а также опросив знакомых и родственников. При этом в пресс-службе РКН заявили, что никаких решений о снятии ограничений в отношении WhatsApp не поступало. То есть ресурс по-прежнему должен быть заблокирован — просто система не тянет.

Что такое ТСПУ и как работает блокировка сайтов в России

ТСПУ — технические средства противодействия угрозам. За этой аббревиатурой скрывается оборудование для глубокой фильтрации трафика, установленное на сетях всех российских операторов связи. По сути, это гигантский фильтр, через который проходит весь интернет-трафик страны.

Работает система на основе технологии DPI (Deep Packet Inspection) — глубокого анализа содержимого сетевых пакетов. Представьте таможню, которая не просто смотрит на адрес посылки, но и вскрывает каждую коробку, чтобы проверить содержимое. Примерно так DPI работает с интернет-трафиком — анализирует не только адреса, но и содержание пакетов данных.

Система появилась благодаря закону о суверенном интернете. Идея простая: поставить оборудование у всех операторов, пропускать через него весь трафик и при необходимости блокировать доступ к нежелательным ресурсам. На бумаге звучит надежно. На практике — все упирается в железо.

Режим bypass: почему заблокированные сервисы иногда открываются

У ТСПУ есть встроенный аварийный режим — bypass (в переводе с английского — «обход»). Если оборудование не справляется с объемом трафика, оно переключается в этот режим и пропускает данные напрямую, без фильтрации.

Логика понятна: лучше пропустить трафик без проверки, чем положить интернет для миллионов пользователей. Замедление или обрыв интернет-соединения у крупного оператора — это куда более заметная и болезненная проблема, чем временная доступность заблокированного мессенджера.

По данным источника Forbes в сфере информационной безопасности, мощность узлов ТСПУ неоднородна. Какие-то узлы справляются с нагрузкой, какие-то — нет. Когда перегруженный узел включает bypass, пользователи в зоне его обслуживания получают доступ к заблокированным ресурсам. Именно поэтому WhatsApp* или YouTube «оживают» не у всех одновременно, а хаотично — у кого-то работает, у кого-то нет.

Есть и еще один фактор. По словам партнера Comnews Research Леонида Коника, РКН периодически удаленно перезагружает оборудование ТСПУ. Во время перезагрузки происходит сброс всех настроек, и на какое-то время трафик идет без фильтрации. Кроме того, сами операторы иногда отключают электропитание ТСПУ по собственным причинам — и блокировки тоже временно перестают работать.

Причем тут Telegram и MTProxy

По данным Forbes, одна из главных причин перегрузки ТСПУ — попытки замедлить работу Telegram. Причем проблема не столько в блокировке самого мессенджера, сколько в его встроенном механизме обхода цензуры — MTProxy.

Что такое MTProxy

MTProto Proxy (MTProxy) — сетевой протокол, разработанный командой Telegram специально для защиты и маскировки трафика мессенджера. Он работает хитрее обычного VPN: заставляет трафик Telegram выглядеть как обычное зашифрованное HTTPS-соединение. Со стороны это выглядит так, будто пользователь просто зашел на какой-то сайт по защищенному протоколу.

Бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий объяснил, почему MTProxy создает такую серьезную нагрузку на ТСПУ:

Поскольку MTProxy специально разрабатывался для обхода цензуры, он реализует несколько совершенно различных методов сокрытия трафика Telegram. Это заставляет ТСПУ тратить больше вычислительных ресурсов на попытки анализа содержимого или вынуждает их блокировать трафик полностью, что требует обработки каждого пакета.

Проще говоря, Telegram создал механизм, который вынуждает фильтрующее оборудование работать на износ. Каждый пакет нужно проанализировать, понять, Telegram это или обычный веб-трафик, и принять решение. При миллионах пользователей это колоссальная вычислительная нагрузка.

Мусорный трафик

По словам источника Forbes на телекоммуникационном рынке, встроенный прокси Telegram генерирует много «мусорного» трафика, который не похож на трафик мессенджера. Это создает дополнительную нагрузку на ТСПУ, которые вынуждены анализировать и его тоже.

Независимый IT-эксперт Филипп Кулин допускает, что подобные прокси-протоколы могут заставлять клиент генерировать тысячи небольших валидных запросов в разные стороны. Когда количество таких запросов превышает норму, ТСПУ захлебывается.

Что говорят эксперты и операторы связи

Источник Forbes в одном из операторов фиксированной связи прямо заявил: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками.

Причина, почему ТСПУ не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей.

Источник в магистральном операторе подтвердил — у РКН не хватает пропускной способности, чтобы обработать весь трафик Рунета и полностью заблокировать все запрещенные ресурсы.

Леонид Коник из Comnews Research не исключает, что временная доступность заблокированных ресурсов связана с переброской всех мощностей ТСПУ на замедление Telegram. По его оценке, на работу DPI-оборудования влияют несколько параметров: пропускная способность (100 Гбит/с), емкость таблицы состояний (определяет стабильность под нагрузкой) и глубина анализа (определяет, успеет ли устройство разобрать поток без задержек).

Алексей Лукацкий из Positive Technologies резюмировал ситуацию так:

Возможно, именно эта работа «на пределе» и приводит к тому, что ТСПУ не справляется с нагрузкой и начинает пропускать трафик, который должен блокировать.

Крупнейшие операторы — «Ростелеком», МТС, «Билайн» и «Мегафон» — от комментариев отказались.

Что это значит для обычных пользователей

Для обычного человека ситуация выглядит примерно так: заблокированные сервисы могут периодически «оживать» без всяких VPN и прокси. WhatsApp* начинает работать, YouTube грузит видео — а через какое-то время все снова пропадает.

Важно понимать несколько вещей:

Это не разблокировка. Никаких решений о снятии ограничений не принималось. Сервисы становятся доступными не потому, что кто-то их разрешил, а потому, что фильтрующее оборудование не справляется с нагрузкой и пропускает трафик мимо себя.

Доступность хаотична. Нет никакого расписания или предсказуемости. У одного оператора работает, у другого — нет. В одном регионе все в порядке, в соседнем — ничего. Все зависит от загруженности конкретного узла ТСПУ.

Ситуация нестабильна. Полагаться на случайную доступность заблокированных сервисов — плохая стратегия. Узел перезагрузится, мощности перераспределятся — и все вернется к прежнему состоянию.

Telegram, вероятно, усугубляет проблему. Если эксперты правы и замедление Telegram действительно оттягивает на себя значительную часть мощностей ТСПУ, то чем активнее пользователи мессенджера, тем выше шансы на «прорывы» в блокировках других сервисов. Ирония в том, что попытка заблокировать один ресурс может открывать доступ к другим.

Для тех, кому важна стабильная связь через сервисы, подверженные блокировкам, VPN по-прежнему остается самым надежным вариантом. Рассчитывать на перегрузку ТСПУ — все равно что планировать дорогу через пробку в надежде, что светофор сломается.

Часто задаваемые вопросы

Почему WhatsApp* стал работать без VPN?

WhatsApp не разблокировали. Оборудование ТСПУ, через которое Роскомнадзор фильтрует трафик, перегружено и периодически переключается в режим bypass — пропускает данные без фильтрации. В такие моменты заблокированные сервисы становятся временно доступными. Это может происходить хаотично и непредсказуемо.

Что такое ТСПУ простыми словами?

ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи для фильтрации интернет-трафика. Оно анализирует все данные, проходящие через сеть оператора, и блокирует доступ к запрещенным ресурсам. По сути — интернет-фильтр государственного масштаба.

Правда ли, что YouTube заработал у некоторых пользователей?

Да. По данным Forbes, у ряда операторов на некоторых подсетях IP-адресов YouTube стал доступен без VPN. Это связано с перегрузкой ТСПУ — когда отдельные узлы не справляются с фильтрацией трафика, они пропускают его без анализа. Доступность YouTube в таких случаях нестабильна и может пропасть в любой момент.

Связана ли перегрузка ТСПУ с замедлением Telegram?

Эксперты допускают такую связь. Замедление Telegram — ресурсоемкая задача, особенно из-за встроенного протокола MTProxy, который маскирует трафик мессенджера и генерирует дополнительную нагрузку на фильтрующее оборудование. Переброска мощностей на борьбу с Telegram может ослаблять блокировку других сервисов.

Что такое MTProxy и зачем он нужен?

MTProxy (MTProto Proxy) — протокол, разработанный командой Telegram для обхода интернет-цензуры. Он маскирует трафик мессенджера под обычное зашифрованное HTTPS-соединение, из-за чего ТСПУ тратит значительные ресурсы на анализ каждого пакета. Поддержка MTProxy встроена в настройки Telegram и не требует установки сторонних приложений.

Могут ли операторы сами отключать ТСПУ?

Формально ТСПУ принадлежит Роскомнадзору, и операторы не имеют к нему административного доступа. Однако электропитание для оборудования предоставляют и оплачивают сами операторы. По данным экспертов, операторы иногда отключают электропитание ТСПУ по различным причинам, что также приводит к временному прекращению фильтрации.

Сколько правил фильтрации использует ТСПУ?

По оценке источника Forbes в сфере информационной безопасности, в настоящее время используется около 2,5 миллионов правил фильтрации. Это параметры, по которым ТСПУ анализирует каждый пакет трафика. Чем больше правил — тем выше нагрузка на оборудование.

Означает ли перегрузка ТСПУ, что блокировки скоро отменят?

Нет. Перегрузка ТСПУ — техническая проблема, а не изменение политики. Роскомнадзор может нарастить мощности оборудования, оптимизировать правила фильтрации или перераспределить ресурсы. Временная доступность заблокированных сервисов — побочный эффект, а не сознательное решение.

*WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

