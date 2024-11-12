Сколько внешних дисплеев поддерживает MacBook Pro или MacBook Air

В вопросе возможного подключения внешних дисплеев к ноутбукам Apple достаточно просто запутаться, ведь их количество напрямую зависит от модели MacBook, версии чипа, а также от того, открыта ли у него крышка. В этом материале разберемся, сколько внешних дисплеев может поддерживать каждая модель MacBook Pro или MacBook Air с процессором серии «M».
Дополнительные мониторы значительно повышают продуктивность работы пользователей MacBook. Чем больше экранов, тем больше рабочего пространства, что особенно актуально для владельцев 13- и 14-дюймовых ноутбуков. Даже 16-дюймовый экран может показаться небольшим по сравнению с монитором настольного компьютера.
В настоящее время к ноутбукам Apple можно подключить максимум четыре дисплея, если использовать подходящую модель и версию чипа..
Каждая серия чипов «M» (M1, M2, M3, M4 и т.д.) состоит из нескольких модификаций: Pro, Max, Ultra и без приставки, например, M1, M4 Pro, M3 Max и M2 Ultra.
Количество внешних мониторов, которые можно подключить к компьютеру, напрямую зависит от числа графических ядер в чипе. В свою очередь количество графических ядер зависит от модификации чипа.
Отчасти неразбериха в наименованиях компьютеров Apple возникает из-за того, как пользователи называют чипы Apple. Например, «M1» — это отдельный чип, но иногда его используют как сокращение для обозначения целой линейки: M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra. То же самое касается M2, M3 и M4 и т.д.
Это и приводит к путанице. Например, можно услышать название «MacBook Pro M3», когда на самом деле речь идёт о ноутбуке с чипом M3 Pro. Возможно, по этой причине может подумать, что у каждого ноутбука с процессором из семейства M3 есть ограничение на количество внешних дисплеев, поскольку базовый M3 поддерживает только один внешний монитор.
MacBook Pro на базе M1 был популярен, и многие до сих пор им пользуются. Но поскольку к нему можно подключить лишь один внешний монитор, некоторые люди могут ошибочно считать, что это относится ко всем MacBook серии «M».
Чтобы развеять все сомнения, мы подготовили для вас таблицу, в которой указаны поддерживаемые внешние дисплеи для ноутбуков Apple с чипом серии «M»:
Количество внешних мониторов, подключаемых к MacBook Air и MacBook Pro (таблица)
Модель
Количество поддерживаемых внешних мониторов
MacBook Pro M4 2024 год
Один внешний дисплей
MacBook Pro M4 Max 2024 год
Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt или HDMI
🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt или HDMI
MacBook Air M3 2024 год
Один внешний дисплей
MacBook Pro M3 2023 год
Один внешний дисплей
Один дисплей с разрешением до 4K при частоте 144 Гц по HDMI
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц и один дисплей с разрешением до 5K при 60 Гц через Thunderbolt
MacBook Pro M2 Pro 2023 год
Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt
🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI
MacBook Pro M2 Max 2023 год
Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt
🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI
🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI
🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI
🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI
MacBook Air M2 2023 год
Один внешний дисплей
13-дюймовый MacBook Pro M2 2022 год
Один внешний дисплей
MacBook Pro M1 Pro 2021 год
Два внешних дисплея
MacBook Pro M1 Max 2021 год
Четыре внешних дисплея
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