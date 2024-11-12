Сколько внешних дисплеев поддерживает MacBook Pro или MacBook Air (таблица)

12 ноября 2024 |

В вопросе возможного подключения внешних дисплеев к ноутбукам Apple достаточно просто запутаться, ведь их количество напрямую зависит от модели MacBook, версии чипа, а также от того, открыта ли у него крышка. В этом материале разберемся, сколько внешних дисплеев может поддерживать каждая модель MacBook Pro или MacBook Air с процессором серии «M».

Сколько внешних дисплеев поддерживает MacBook Pro или MacBook Air

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Дополнительные мониторы значительно повышают продуктивность работы пользователей MacBook. Чем больше экранов, тем больше рабочего пространства, что особенно актуально для владельцев 13- и 14-дюймовых ноутбуков. Даже 16-дюймовый экран может показаться небольшим по сравнению с монитором настольного компьютера.

В настоящее время к ноутбукам Apple можно подключить максимум четыре дисплея, если использовать подходящую модель и версию чипа..

Каждая серия чипов «M» (M1, M2, M3, M4 и т.д.) состоит из нескольких модификаций: Pro, Max, Ultra и без приставки, например, M1, M4 Pro, M3 Max и M2 Ultra.

Количество внешних мониторов, которые можно подключить к компьютеру, напрямую зависит от числа графических ядер в чипе. В свою очередь количество графических ядер зависит от модификации чипа.

Отчасти неразбериха в наименованиях компьютеров Apple возникает из-за того, как пользователи называют чипы Apple. Например, «M1» — это отдельный чип, но иногда его используют как сокращение для обозначения целой линейки: M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra. То же самое касается M2, M3 и M4 и т.д.

Это и приводит к путанице. Например, можно услышать название «MacBook Pro M3», когда на самом деле речь идёт о ноутбуке с чипом M3 Pro. Возможно, по этой причине может подумать, что у каждого ноутбука с процессором из семейства M3 есть ограничение на количество внешних дисплеев, поскольку базовый M3 поддерживает только один внешний монитор.

MacBook Pro на базе M1 был популярен, и многие до сих пор им пользуются. Но поскольку к нему можно подключить лишь один внешний монитор, некоторые люди могут ошибочно считать, что это относится ко всем MacBook серии «M».

Чтобы развеять все сомнения, мы подготовили для вас таблицу, в которой указаны поддерживаемые внешние дисплеи для ноутбуков Apple с чипом серии «M»:

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Количество внешних мониторов, подключаемых к MacBook Air и MacBook Pro (таблица)

Модель﻿

Количество поддерживаемых внешних мониторов

MacBook Pro M4 2024 год

MacBook Pro M4 Pro 2024 год

Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt или HDMI

Два внешних дисплея
🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt и  один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI

MacBook Pro M4 Max 2024 год

Один внешний дисплей

🖥️  Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt или HDMI


Два внешних дисплея

🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI


Три внешних дисплея
🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt

🖥️ 🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt или HDMI
🖥️ 🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt, один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI


Четыре внешних дисплея
🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI
🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ Четыре дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц (или 4K при 144 Гц) через Thunderbolt (требуется док-станция Thunderbolt с двумя выходами для дисплеев или последовательное подключение дисплеев Thunderbolt)

MacBook Air M3 2024 год

Один внешний дисплей
🖥️ Один внешний дисплей с разрешением до 6 КБ при частоте 60 Гц


Два внешних дисплея
🖥️ 🖥️ Один внешний дисплей с разрешением до 6 КБ при частоте 60 Гц
Закройте крышку MacBook Air, чтобы использовать второй внешний дисплей с разрешением до 5K при частоте 60 Гц

MacBook Pro M3 2023 год

Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

Один дисплей с разрешением до 4K при частоте 144 Гц по HDMI


Два внешних дисплея при закрытой крышке ноутбука

🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц и один дисплей с разрешением до 5K при 60 Гц через Thunderbolt
🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 100 Гц через HDMI

MacBook Pro M2 Pro 2023 год

MacBook Pro M3 Pro 2023 год

Один внешний дисплей

🖥️ Один дисплей с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI


Два внешних дисплея
🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI



MacBook Pro M2 Max 2023 год

MacBook Pro M3 Max 2023 год

Один внешний дисплей

🖥️ Один дисплей с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

🖥️ Один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI


Два внешних дисплея

🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

🖥️ 🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI


Три внешних дисплея

🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6К при 60 Гц через Thunderbolt

🖥️ 🖥️ 🖥️ Два дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 8K при 60 Гц (или 4K при 240 Гц) через HDMI


Четыре внешних дисплея

🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ Три дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц через Thunderbolt и один дисплей с разрешением до 4K при 144 Гц через HDMI

MacBook Air M2 2023 год

MacBook Air M1 2020 год


Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при частоте 60 Гц через Thunderbolt

13-дюймовый MacBook Pro M2 2022 год

MacBook Pro M1 2020 год

Один внешний дисплей
🖥️ Один дисплей с разрешением до 6K при частоте 60 Гц через Thunderbolt

MacBook Pro M1 Pro 2021 год

Два внешних дисплея
🖥️ 🖥️ Два внешних дисплея с разрешением до 6K при частоте 60 Гц через Thunderbolt

MacBook Pro M1 Max 2021 год

Четыре внешних дисплея
🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ Три внешних дисплея с разрешением до 6K при частоте 60 Гц через Thunderbolt и один внешний дисплей с разрешением до 4K при частоте 60 Гц через HDMI

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
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