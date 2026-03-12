Помните слухи о том, что iPhone 18 Pro получит компактный Dynamic Island? Можно забыть. Свежие утечки говорят: ничего подобного в следующем поколении не будет.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Инсайдер Digital Chat Station, который ранее сам же и заявлял о планах Apple уменьшить вырез-«островок» в iPhone 18 Pro, теперь сдал назад. В своем посте на Weibo он написал, что уменьшенный вырез экрана Dynamic Island отложен до iPhone 19 Pro. То есть ждать минимум до 2027 года. Мало того — по его данным, Apple рассматривает возможность использовать для iPhone 18 Pro те же пресс-формы корпуса, что и для iPhone 17 Pro. Грубо говоря, снаружи отличить одно поколение от другого будет практически невозможно.

Другой известный инсайдер, Ice Universe, подлил масла в огонь. «Изменений реально нет, — пишет он на Weibo. — Даже габариты корпуса почти не поменялись». По его информации, толщина iPhone 18 Pro Max составит 8,8 мм против 8,75 мм у iPhone 17 Pro Max. Разница — полсотни микрон. Возможно, этот едва заметный прирост связан с установкой более емкого аккумулятора, но визуально вы этого точно не заметите.

А что тогда вообще нового?

Если верить ранее утекшим характеристикам, iPhone 18 Pro получит процессор A20 Pro, чуть более долгую автономность и камеру с переменной диафрагмой. Digital Chat Station называет это «ключевыми обновлениями» и считает, что этого достаточно для покупки или апгрейда. Ну, тут можно поспорить.

Для тех, кому важно, чтобы окружающие видели в руках именно новый iPhone, такой набор — слабое утешение. И если инсайдеры правы, то Apple, скорее всего, сделает ставку на новые эксклюзивные цвета корпуса. Старый трюк, но работает безотказно: когда нечем удивить внутри, удивляй снаружи.

Конечно, все это пока слухи, но тенденция настораживает. Два разных источника говорят одно и то же: iPhone 18 Pro рискует стать одним из самых «ленивых» обновлений в истории линейки Pro.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос