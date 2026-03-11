От 2 мегапикселей без вспышки до трех камер по 48 МП. От 4 ГБ памяти за $499 в 2007-м до 2 ТБ за 2 449 евро в 2025-м. За 19 лет Apple выпустила десятки моделей iPhone, каждая из которых двигала индустрию вперед. Я собрал 50 фактов об iPhone с 2007 по 2026 год, которые вы наверняка не знали — или успели забыть.

1. Первый iPhone был представлен 9 января 2007 года

Стив Джобс представил первое поколение iPhone публике 9 января 2007 года на конференции Macworld 2007 в Moscone Center в Сан-Франциско. В продажу устройство поступило позже — 29 июня 2007 года — по цене от $499 в США и требовало двухлетний контракт с оператором AT&T. Тот день, без преувеличения, перевернул всю мобильную индустрию.

2. Торговая марка «iPhone» принадлежала не Apple

Мало кто помнит, но название iPhone было зарегистрировано компанией Infogear еще в 1996 году, а в 2000-м торговая марка перешла к Cisco вместе с покупкой Infogear. Apple все равно представила свой iPhone в январе 2007 года, прекрасно зная, что марка принадлежит другой компании — и на следующий день Cisco подала в суд. Стороны договорились 21 февраля 2007 года: обе компании получили право использовать название iPhone по всему миру.

3. iPhone 2 никогда не существовал

Интересный факт: модели iPhone 2 никогда не было. Apple сразу перепрыгнула от первого iPhone (который неофициально назывался iPhone 2G) к iPhone 3G и 3GS. Цифра «3G» означала не третье поколение аппарата, а поддержку сети 3G. Это до сих пор путает многих, кто пытается выстроить модели в хронологическом порядке.

4. Цену первого iPhone урезали через два месяца

Через два месяца после старта продаж Apple снизила цену iPhone на треть с $700 до $499. Волна жалоб ранних покупателей вынудила Джобса принести извинения и предложить частичную компенсацию. Это один из немногих случаев, когда Apple пошла на попятную под давлением пользователей.

5. При Джобсе вышло всего 5 моделей iPhone

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года. За его жизнь увидели свет: первый iPhone (2007), iPhone 3G (2008), iPhone 3GS (2009), iPhone 4 (2010) и iPhone 4S — его анонсировали буквально за день до смерти Джобса, 4 октября 2011 года. Все остальные десятки моделей — это уже эпоха Тима Кука.

6. Операционная система Айфона называлась «iPhone OS» первые три года

Изначально операционная система называлась iPhone OS — в версиях с 1 по 3, выходивших с 2007 по 2009 год. На WWDC в июне 2010 года систему переименовали в iOS 4, чтобы подчеркнуть работу не только на iPhone, но и на недавно вышедшем iPad.

7. Торговая марка «iOS» тоже была изначально не «яблочной»

В июне 2010 года Apple переименовала iPhone OS в iOS, но торговая марка IOS уже более десяти лет принадлежала Cisco, которая использовала это название для операционной системы своих маршрутизаторов. Чтобы избежать судебного разбирательства, Apple лицензировала торговую марку у Cisco. Так что обе ключевые «яблочные» торговые марки — iPhone и iOS — изначально принадлежали одной и той же компании.

8. Сколько всего моделей iPhone выпущено

По состоянию на 2026 год Apple выпустила 52 модели iPhone с 2007 года.

9. Рекорд — 5 моделей за один год

В 2020 году Apple установила рекорд, выпустив iPhone SE (2-го поколения) в апреле, а затем сразу четыре модели серии iPhone 12 осенью. Аналогичный рекорд — по пять штук — повторился в 2022 и 2025 годах. А с 2007 по 2012 год компания скромно обходилась одной моделью ежегодно.

10. Камера: от 2 МП до трех по 48 МП

Первый iPhone имел камеру всего 2 мегапикселя — без автофокуса и без вспышки. У iPhone 17 Pro Max три камеры по 48 МП — включая телефото с на 56% увеличенным сенсором и 8-кратным оптическим зумом. Рост качества за 19 лет — астрономический.

11. Первый iPhone с видео — iPhone 3GS

Видеосъемка стала возможна только с iPhone 3GS в 2009 году. Сегодня это кажется дикостью, но на момент запуска и простая фотосъемка на телефон воспринималась как маленькая магия. Возможность съемки 4K-видео появилась только в iPhone 6S и 6S Plus.

12. Кнопка «Домой» продержалась 15 лет

Физическая кнопка «Домой» была отличительной чертой каждого iPhone на протяжении 15 лет. Последний аппарат с ней — iPhone SE 3-го поколения (2022).

13. Touch ID появился в 2013 году

iPhone 5S стал первым iPhone с датчиком отпечатков пальцев Touch ID, 64-битным процессором и золотым цветом корпуса. Touch ID казался фантастикой в 2013 году. Впрочем, Touch ID жив до сих пор — в планшетах iPad и Mac.

14. Разъем Lightning продержался 11 лет

iPhone 5 в 2012 году заменил 30-пиновый коннектор на новый двусторонний Lightning. Этот разъем прослужил верой и правдой 11 лет — с 2012 по 2023 год, пока iPhone 15 не перешел на USB-C.

15. Удаление аудиоджека вызвало бурю

3,5-мм аудиоджек прожил в iPhone всего 9 лет (2007–2015). Apple убрала разъем для наушников в iPhone 7, вызвав колоссальный резонанс. Тогда все называли это безумием, но прошли годы — и беспроводные наушники стали нормой, а Apple оказалась права (как бы неприятно это ни было признавать).

16. iPhone 7 Plus — первый с двойной камерой

iPhone 7 Plus стал первым айфоном с двойной камерой, что открыло возможности портретного режима. Двойная камера стала трендом всей индустрии — и iPhone задал этот тренд.

17. Пластиковый корпус был не только у iPhone 5c

iPhone 5c стал знаменитым «пластиковым экспериментом» Apple — поликарбонатный корпус в ярких цветах по сниженной цене. Но мало кто помнит, что пластик использовался и раньше: задние панели iPhone 3G и 3GS тоже были пластиковыми, а у первого iPhone нижняя часть задней крышки была из пластика.

18. SIM-карты прошли четыре эволюции

iPhone проделал огромный путь по размерам SIM: от mini-SIM в первом iPhone → micro-SIM в iPhone 4 → nano-SIM в iPhone 5 → полностью eSIM в iPhone 14 (в США) и далее. iPhone Air — первый смартфон Apple, который использует только eSIM и не поддерживает физические SIM-карты.

19. Память: от 4 ГБ до 2 ТБ

Первый iPhone начинался с 4 ГБ встроенной памяти, и на тот момент это казалось чем-то невероятным по сравнению с «раскладушками». iPhone 17 Pro Max впервые в истории iPhone получил вариант на 2 ТБ. Рост в 500 раз — за неполных два десятилетия.

20. Толщина: вдвое тоньше за 19 лет

Толщина первого iPhone составляла 11,6 мм. iPhone Air, вышедший в сентябре 2025 года, имеет толщину всего 5,6 мм, став самым тонким iPhone в истории. Вдвое тоньше — при несравнимо более мощной начинке.

21. Экран вырос с 3,5 до 6,9 дюймов

Первый iPhone оснащался 3,5-дюймовым мультитач-дисплеем. У iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED. Диагональ почти удвоилась, а рамки при этом практически исчезли — вся передняя часть смартфона теперь занимает дисплей.

А разрешение экрана увеличилось в более 25 раз! На изображении ниже показана разница в разрешении iPhone 17 Pro Max и iPhone 2G.

22. iPhone 12 mini легче первого iPhone

iPhone 12 mini 2020 года весит 133 грамма, тогда как первый iPhone 2007 года тянул на 135 граммов. При этом экран у mini на целых 2 дюйма больше. Прогресс в миниатюризации впечатляет: за 13 лет Apple умудрилась запихнуть куда больше технологий в меньший корпус.

23. «Антеннагейт» — первый большой скандал

Пользователи iPhone 4 сообщали о разрывах и потерях сигнала при определенном хвате телефона — и этот инцидент получил прозвище «антеннагейт». Джобс посоветовал «просто держать его иначе», а потом Apple раздала бесплатные чехлы-бамперы. С тех пор каждый крупный скандал с Apple получает суффикс «-гейт».

24. «Бендгейт» — телефон, который гнется

iPhone 6 и iPhone 6 Plus прославились тем, что некоторые пользователи обнаруживали: он гнется от давления в кармане. После вирусного скандала Apple внедрила алюминий серии 7000 в iPhone 6S, чтобы устранить проблему. История стала мемом и серьезным уроком для инженеров Apple.

25. Первый App Store появился только в 2008 году

На первом iPhone не было App Store — только Safari, Mail и горстка встроенных приложений. App Store запустили вместе с iPhone OS 2.0 — 11 июля 2008 года. На старте в магазине было более 500 приложений, из которых 125 были бесплатными.

26. Apple сначала не хотела пускать сторонних разработчиков

Изначально Apple не планировала выпускать SDK для разработчиков и не хотела допускать сторонние приложения в iPhone. Стив Джобс утверждал, что разработчики могут создавать веб-приложения, которые будут «вести себя как нативные». К счастью, компания быстро передумала — иначе мы бы не увидели ни Instagram, ни TikTok на наших айфонах.

27. Хакерский магазин Cydia был альтернативой App Store

В золотую эпоху джейлбрейка (примерно 2008–2015) миллионы владельцев iPhone, и я в том числе, взламывали систему, чтобы установить Cydia — неофициальный магазин приложений, созданный Джеем Фрименом (известным под ником Saurik).

Через Cydia можно было ставить твики, темы, эмуляторы и приложения, которые Apple никогда бы не пропустила в App Store — по сути, это был параллельный мир кастомизации, недоступный обычным пользователям.

Со временем Apple настолько усилила защиту iOS, что джейлбрейк стал практически невозможен на новых устройствах — и Cydia тихо ушла в историю, а в декабре 2018 года Saurik официально закрыл магазин покупок.

28. Почти 300 обновлений iOS за 19 лет

С момента запуска iPhone в июне 2007 года вышло 19 мажорных версий iOS — от iPhone OS 1 до iOS 26, и около 290 официальных публичных обновлений (включая все минорные релизы вроде 15.7.9 или 16.7.14), не считая бета-версий. Самыми «плодовитыми» по количеству патчей стали iOS 12, 15 и 16 — каждая из которых получила более 30 обновлений, в основном из-за длительной поддержки безопасности старых устройств.

29. Apple не выпускала iPhone 9

Apple перепрыгнула с iPhone 8 сразу на iPhone X (десять) в 2017 году — в честь десятилетия iPhone. Модели iPhone 9 так и не появилось (как и iPhone 2 когда-то). А дальше нумерация стала еще причудливее: iPhone XS, XR, 11, 12 mini, SE, Air, и так далее.

30. Эра mini оказалась короткой

Apple попробовала формат 5,4 дюйма с iPhone 12 mini (2020) и iPhone 13 mini (2021), но свернула линейку из-за слабых продаж. Последняя модель mini была снята с продажи в сентябре 2023 года. Компактные телефоны, увы, голосовали кошельком хуже, чем фанаты ожидали.

31. Самый дорогой iPhone

iPhone 17 Pro Max стал первым iPhone, преодолевшим планку в $2000 — в конфигурации с 2 ТБ памяти (в Европейском Apple Store его цена составляет 2 449 евро) Базовая версия начинается с $1199. По сути, за эти деньги вы получаете накопитель уровня десктопа в кармане — это больше, чем у многих MacBook из коробки.

32. iPhone 5 — первый с 4-дюймовым экраном

iPhone 5 был представлен 12 сентября 2012 года. Он получил увеличенный 4-дюймовый экран, сменив 3,5-дюймовый формат всех предыдущих моделей, а также более быструю связь 4G LTE. Казалось бы, прибавка всего полдюйма — но пользователи приняли его с восторгом. Этот экран стал новым стандартом на несколько лет.

33. Первые процессоры для iPhone делала Samsung

Apple использовала процессоры производства Samsung с 2007 по 2009 год, а собственный чип начала ставить с A4 в 2010 году. Первый iPhone работал на 32-битном процессоре Samsung с частотой 412 МГц и 128 МБ оперативной памяти.

34. Беспроводная зарядка пришла только в 2017 году

iPhone 8 и iPhone X (2017) стали первыми моделями с беспроводной зарядкой — вместе с ней вернулся стеклянный задник

8. До этого пользователям Android приходилось подкалывать владельцев iPhone — мол, у них так не могут. Apple, впрочем, компенсировала задержку MagSafe — собственной магнитной системой, которая стала стандартом.

35. Время работы выросло в 5 раз

Время воспроизведения видео выросло с 7 часов на первых моделях до 39 часов на iPhone 17 Pro Max — более чем пятикратное улучшение автономности.

36. От 2G EDGE до 5G и Wi-Fi 7

Первый iPhone работал на 2G EDGE и Wi-Fi 1, а iPhone 17 поддерживает 5G и Wi-Fi 7. В серии iPhone 17 Apple впервые установила собственный сетевой чип N1, обеспечивающий Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

37. ProMotion 120 Гц стал доступен всем

Начиная с iPhone 17 (2025) технология ProMotion с адаптивной частотой 120 Гц пришла в стандартные модели — ранее она была эксклюзивом Pro-версий. Пользователи обычных iPhone годами завидовали «прошникам» из-за плавности интерфейса. Теперь — справедливость восторжествовала.

38. Переключатель «Бесшумно» убрали после 16 лет

Тумблер отключения звука, который стоял на каждом iPhone с 2007 года, уступил место программируемой кнопке «Действия» в iPhone 15 Pro. 16 лет верной службы. Многие пользователи, привыкшие переключать звук вслепую, поначалу были в растерянности.

39. iPhone перешел на USB-C под давлением ЕС

Европейский союз обязал производителей электроники перейти на единый стандарт зарядки. Apple долго сопротивлялась, но в 2023 году iPhone 15 получил порт USB-C вместо Lightning.

40. iPhone Air — самый тонкий в истории

iPhone Air, выпущенный в сентябре 2025 года, стал прорывом в дизайне — толщина всего 5,6 мм, при этом внутри стоит флагманский чип A19 Pro. Apple применила бренд «Air», который раньше использовался только для MacBook и iPad.

41. Apple карты родом из провала

В iOS 6 Apple заменила Google Maps собственным приложением Карты, но оно вышло с грубыми ошибками и получило жесткую критику. Тим Кук был вынужден публично извиниться, а шефа отдела карт уволили. Прошло более десяти лет — и Apple Maps превратились в достойного конкурента Google.

42. Первый iPhone с тройной камерой — iPhone 11 Pro

Именно тогда появился и ночной режим, который наконец-то вывел съемку при слабом освещении на новый уровень. «Плитка» из трех объективов на задней панели сначала вызвала мемы, а потом стала нормой.

43. iPhone 6S поддерживался обновлениями 7 лет

iPhone 6S (2015) получал обновления iOS вплоть до iOS 15 в 2021 году — около семи лет поддержки. Это рекордный показатель, которому могут позавидовать все производители Android-смартфонов. Именно продолжительная поддержка — одна из главных причин, по которой люди выбирают iPhone.

44. iPhone 6 — самый продаваемый в истории

iPhone 6 держит титул самого продаваемого iPhone всех времен — более 220 миллионов проданных единиц. Apple продала 10 миллионов iPhone 6 и 6 Plus за первые три дня — это был абсолютный рекорд.

45. Все часы на рекламе iPhone всегда показывают 9:41

Если вы посмотрите на любой официальный рекламный баннер или видео с iPhone, время на экране почти всегда будет 9:41. Это не случайность. Именно в это время (примерно 40 минут после начала презентации в 9:00) в 2007 году Стив Джобс произнес легендарную фразу: «Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон», и на экране за спиной появился первый iPhone.

46. В мире более 1,56 миллиарда активных iPhone

По состоянию на 2025 год в мире насчитывается более 1,56 миллиарда активных пользователей iPhone — это больше, чем население Европы и Северной Америки вместе взятых. А общая установленная база устройств Apple превышает 2,5 миллиарда — и iPhone остается центром всей этой экосистемы.

47. Siri не была разработана Apple

Голосовой ассистент Siri изначально был самостоятельным приложением, созданным стартапом SRI International. Apple купила компанию в 2010 году и интегрировала Siri в iPhone 4S в 2011 году, сделав ее ключевой частью iOS.

48. В 2007 году iPhone принес всего $630 миллионов

Apple продала более 1,4 миллиона iPhone в 2007 году, получив выручку $630 миллионов. В 2025 году выручка от iPhone достигла $209 миллиардов — рост более чем в 330 раз за 19 лет. От скромного дебюта до главного «кормильца» самой дорогой компании мира — путь, который не повторил ни один гаджет в истории.

49. Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году

Согласно многочисленным утечкам и отчетам, Apple представит «foldable iPhone» осенью 2026 года. Устройство, вероятно, получит название iPhone 18 Ultra и будет иметь «безморщинный» дисплей размером около 7,5 дюймов в разложенном виде, что станет значительным шагом в дизайне смартфонов компании.

50. ТОП-5 стран по количеству пользователей iPhone

По количеству пользователей iPhone в мире лидируют: Китай (~230–270 млн), США (~150 млн пользователей) и Япония (~80–85 млн), далее идут Индия (~50–60 млн) и Великобритания (~30–35 млн). Китай при доле рынка всего 24% обгоняет остальных за счет гигантского населения, а Япония с долей почти 70% — абсолютный рекордсмен по «плотности» айфонов на душу населения.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос