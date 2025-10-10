Обзор iPhone Air 2025: дизайн, цвета, камеры, батарея и цены

На сентябрьской презентации Apple представила линейку iPhone 17 и совершенно новую модель iPhone Air. В этой статье мы подробно расскажем о новой iPhone Air, которая стала самым тонким смартфоном в истории компании.

Содержание статьи

Дизайн и эргономика

iPhone Air – самый тонкий iPhone от Apple, его толщина составляет всего 5,6 мм. Весит он 165 граммов, что значительно легче iPhone 17 Pro (206 граммов) и уж тем более iPhone 17 Pro Max (233 грамма).

Тонкий и легкий корпус — основная причина, по которой рассматривают iPhone Air, и здесь мнения пользователей кардинально разделились.

Одни пользователи отмечают, что это самый удобный iPhone за последние годы. После тяжелых Pro-моделей носить его с собой — одно удовольствие. Он почти не ощущается в кармане легких шорт или брюк, не тянет их и не мешает при сидении.

Другие пользователи наоборот столкнулись с неожиданной проблемой — очень тонкий и гладкий корпус выскальзывает из рук, а острые грани при длительном использовании могут неприятно впиваться в пальцы.

Рамка смартфона изготовлена из титана 5 класса, стекло Ceramic Shield 2 спереди и Ceramic Shield сзади. Защита экрана от царапин стала лучше в 3 раза, если сравнивать со смартфонами предыдущего поколения, а задняя панель в 4 раза лучше противостоит ударам.

Сзади у смартфона появилась новая панель во всю ширину корпуса, на которой расположена одна 48 Мп основная камера. Не спешите огорчаться тому, что камера всего одна, ведь новая система «Fusion» имитирует работу сразу четырёх объективов: широкоугольного, кастомных 28 мм и 35 мм, а также телеобъектива с двойным оптическим зумом.

Спереди расположена 18-мегапиксельная фронтальная камера со множеством улучшений, включая возможность делать фото и видео горизонтальной ориентации с помощью функции «В центре внимания», даже если вы держите смартфон вертикально. Кроме того, смартфон поддерживает одновременную съёмку на фронтальную и основную камеры.

У iPhone Air большой 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц. От кнопки «Контроллер камеры» Apple пока что не отказалась, хотя многие пользователи и находят её бесполезной.

Смартфон доступен в следующих цветах: «чёрный космос», «облачный белый», «светлое золото» и «небесно-голубой». Все цвета не насыщенные и выглядят очень сдержанно, особенно на фоне остальных моделей линейки.

Размеры iPhone Air

Длина : 156,2 мм

: 156,2 мм Ширина : 74,7 мм

: 74,7 мм Толщина : 5,64 мм

: 5,64 мм Вес: 165 г

В целом дизайн у модели iPhone Air абсолютно новый и не похож ни на одну предыдущую модель от Apple. К тому же, смартфон невероятно тонкий, что является его главной особенностью.

Дисплей

У iPhone Air 6,5-дюймовый (по диагонали) OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 2736 на 1260 пикселей. На дисплее осталась панель «Dynamic Island» с камерой и системой Face ID.

Смартфон поддерживает функцию всегда включенного дисплея, а также технологию ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Всегда включенный дисплей отображает на экране уведомления, время и виджеты, даже когда экран выключен, а адаптивная частота обновления сделала прокрутку максимально плавной. Также есть уже традиционная поддержка HDR, True Tone и расширенной цветовой гаммы (P3).

Помимо олеофобного покрытия, защищающего экран смартфона от следов от пальцев, появилось новое антибликовое покрытие, благодаря которому контент на экране более различим даже под прямыми солнечными лучами.

Защищён экран iPhone Air с помощью текла Ceramic Shield 2-го поколения. Оно в три раза лучше противостоит царапинам по сравнению с технологией предыдущего поколения.

Яркость дисплея достигает 3000 кд/м2, что делает его одним из самых ярких на рынке. Контрастность в условиях внешнего освещения стала выше в два раза. Смартфон отлично подходит как для игр, так и для просмотра HDR-видео и работы с фотографиями.

Процессор, оперативная память, ёмкость

У iPhone Air чип A19 Pro, благодаря которому он работает быстрее и более эффективно расходует энергию. Чип A19 Pro создан на основе 3-нм техпроцесса третьего поколения. Шестиядерный CPU стал в полтора раза быстрее, а GPU – в два раза более производительным. Это отличные новости для качества изображения в играх и мультимедиа.

Однако, здесь необходимо отметить, что графический процессор в iPhone Air имеет 5 ядер вместо 6, как в версиях Pro. На практике это может означать слегка сниженную производительность в самых требовательных играх.

Также из-за недостатка места в корпусе iPhone Air лишен системы охлаждения с испарительной камерой, которая используется в Pro-моделях. Это может приводить к более сильному нагреву и троттлингу (снижению производительности) при длительных нагрузках.

У чипа появился улучшенный 16-ядерный Neural Engine для более быстрой работы функций Apple Intelligence. Кроме того, фотографические стили и перевод в реальном времени теперь работают быстрее и без задержек.

Смартфон доступен в трёх вариантах ёмкости: на 265 ГБ, на 512 ГБ и 1 ТБ. Количество ёмкости у базовой модели увеличили. Оперативной памяти у iPhone Air 12 ГБ.

Камеры

Да, у iPhone Air всего одна основная камера, но зато какая. Это 48 Мп камера Fusion на 26 мм с диафрагмой ƒ/1.6. Она поддерживает оптическую стабилизацию изображения со сдвигом сенсора, 100% Focus Pixels и фото высокого разрешения (24 Мп и 48 Мп). Всё это позволяет смартфону делать чёткие снимки с огромным количеством деталей как на портретах, так и на пейзажах.

Основная камера поддерживает цифровой зум с приближением до 10x. Все остальные характеристики в целом совпадают с камерами моделей предыдущего поколения кроме возможности съемки в форматах ProRes и Log.

В этом году Apple представила обновлённую 18 Мм фронтальную камеру с поддержкой инновационной функции «В центре внимания» (Center Stage). Камера захватывает на кадр больше пространства, позволяя делать более широкие селфи без необходимости разворачивать телефон горизонтально, что просто отлично для групповых селфи.

Функция «В центре внимания» работает на основе искусственного интеллекта для оптимизации кадра. Когда в кадре находится несколько людей, камера сама подстраивает кадр, все поместились на фото. Видеозвонки по FaceTime и в сторонних приложениях тоже стали удобнее, поскольку алгоримы удерживают пользователя в центре экрана, даже когда он передвигается в кадре.

Стабилизация 4K HDR видео обеспечивает плавную съёмку, а поддержка пространственного аудио делает видео ещё более живыми.

Кроме того, появилась функция «Dual Capture», которая позволяет вести запись видео одновременно на переднюю и заднюю камеры, что особенно полезно для влогов или съёмки своих впечатлений в путешествиях и т.п.

Благодаря всем вышеперечисленным улучшениям фронтальная камера iPhone Air теперь подходит не только для селфи, а для создания профессионального контента.

Аккумулятор и зарядка iPhone Air

Продуманная внутренняя архитектура устройства отдаёт куда больше пространства аккумулятору, а iOS 26 с адаптивным режимом энергопотребления продлевает работу. Формат только-eSIM экономит место и повышает безопасность — плюс, новый тонкий MagSafe-аккумулятор даёт до 40 часов работы при просмотре видео.

Благодаря тщательно продуманному внутреннему дизайну смартфона у Apple получилось вместить в тонкий iPhone Air достаточно ёмкий аккумулятор. К тому же, система iOS 26 с адаптивным режимом питания помогают максимально продлить работу смартфона.

Важно отметить, что модель iPhone Air доступна только с технологией eSIM, а слота для физической SIM-карты у смартфона нет. Это нужно было для экономии внутреннего пространства.

Вместе с iPhone Air компания выпустила новый портативный аккумулятор MagSafe для смартфона, который тоже значительно продлевает его работу. Даже ходят слухи, что и для портативного аккумулятора, и для самого смартфона Apple использовала одну и ту же батарею.

Согласно данным Apple, iPhone Air может воспроизводить видео до 27 часов (до 40 с аккумулятором MafSafe). Смартфон поддерживает быструю зарядку, благодаря которой с нуля до 50% он заряжается всего за 30 минут. Для этого нужно использовать адаптер мощностью 20 Вт и выше, который нужно покупать отдельно, а также кабель USB‑C. Также подходит адаптер на 30 Вт и выше с зарядкой MagSafe, которые тоже нужно покупать отдельно.

Среди всей линейки iPhone 17 модель iPhone Air работает меньше всего, но даже это время автономной работы впечатляет, учитывая настолько тонкий дизайн смартфона.

Защита от воды и пыли

Смартфон защищён от воды и пыли по сертификации IP68. Это значит, что его можно погружать в воду на максимальную глубину до 6 метров на срок до 30 минут.

Связь и коммуникация на iPhone Air

У iPhone Air кастомный модем сотовой связи C1X от Apple нового поколения. Он поддерживает связь 5G, а также Gigabit LTE.

У смартфона есть поддержка Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6. Чип Ultra Wideband второго поколения обеспечивает работу различных функций, связанных с определением местоположения, а также технологии NFC с режимом считывания.

Кроме того, смартфон поддерживает навигационные спутниковые системы GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и BeiDou.

Датчики, кнопки, звук

У iPhone Air стандартный набор сенсоров и датчиков, среди которых: Face ID, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения, а также двойной датчик освещённости. Внизу находится разъём USB-C.

У смартфона два микрофона и, к сожалению, всего один динамик, расположенный в верхней части. Нижняя решетка служит только для микрофонов. Это означает отсутствие стереозвука, что является большим шагом назад по сравнению с другими современными iPhone. Это связано с ограниченным пространством внутри тонкого iPhone Air.

Имеются привычные кнопки громкости, боковая кнопка питания, а также программируемая кнопка «Действия» и «Контроллер камеры».

Несмотря на поддержку быстрой зарядки, iPhone Air заряжается медленнее своих Pro-собратьев. Также он использует стандарт USB 2.0 для порта Type-C, что сильно ограничивает скорость передачи файлов

Функции безопасности

В США и некоторых других странах новые смартфоны поддерживают экстренные вызовы по спутниковой связи на случай, если других вариантов не будет. Кроме того, смартфоны умеют распознавать аварии и автоматически вызывать экстренные службы и оповещать близких. По спутниковой связи также работают сообщения и функция «Локатор».

Экстренная спутниковая связь недоступна на iPhone в Армении, России, Беларуси, Казахстане и в некоторых других странах.

Комплектация iPhone Air

Как и раньше, помимо самого смартфона в комплекте с iPhone Air идёт только кабель USB-C для быстрой зарядки и передачи данных.

Покупать адаптер питания придётся отдельно. Важно, что для полноценной работы быстрой зарядки необходим адаптер на 20 Вт и выше. Для быстрой зарядки MagSafe придётся покупать адаптер на 30 Вт или более мощный.

Технические характеристики (таблица)

Технические характеристики iPhone Air Цвета Черный космос, белое облако, светлое золото, небесно-голубой Ёмкость﻿ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ Размеры и вес Размеры: 156,2 мм × 74,7 мм × 5,64 мм

Вес: 165 г

Комплект пост﻿авки

iPhone Air Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Дисплей 6,5-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR Разрешение: 2 736 × 1 260 пикселей при 460 ppi Динамический остров Всегда включенный дисплей HDR Wide color (P3) True Tone Haptic Touch Контраст: 2 000 000 : 1 Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев Яркость: максимальная яркость 1000 нит (типичная); пиковая яркость 1600 нит (HDR); пиковая яркость 3000 нит (на открытом воздухе); минимальная яркость 1 нит Устойчивость к брызгам, воде и пыли IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 Чип Чип A19 Pro 6-ядерный процессор с 2 производительностью и 4 ядрами эффективности 5-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine Камера Основная камера 48 Мп: 26 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, 100 % пикселей фокусировки, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 Мп и 48 Мп) Также позволяет использовать 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным увеличением: 52 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы Цифровой зум до 10x Крышка объектива из сапфирового стекла Адаптивная вспышка True Tone Deep Fusion Smart HDR 5 Портретный режим нового поколения с контролем фокуса и глубины Портретное освещение с шестью эффектами Ночной режим Панорама (до 63 Мп) Фотографические стили нового поколения Live Photo Продвинутая коррекция красных глаз Автоматическая стабилизация изображения Геотегирование фотографий Форматы захвата изображений: HEIF и JPEG Видеозапись Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с Запись видео 720p Dolby Vision со 30 к/с Поддержка замедленного видео с частотой 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с Двойной захват до 4K Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду Режим «Экшн» до 2,8K Dolby Vision при 60 кадрах в секунду Замедленное видео со стабилизацией Ночной режим Time-lapse Видео QuickTake Оптическая стабилизация изображения Цифровой зум до 6x Вспышка True Tone Автофокус Стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K Видеоформаты записи: HEVC и H.264 Пространственное аудио и стереозапись Снижение шума ветра Аудиомикс Камера TrueDepth

(фронтальная камера) 18-мегапиксельная камера с функцией "В центре внимания" Диафрагма ƒ/1,9 Автофокус Вспышка Retina Flash Сверхстабилизированное видео В центре внимания: для фото и видеозвонков Двойной захват Deep Fusion Smart HDR 5 Портретный режим нового поколения с контролем фокуса и глубины Портретное освещение с шестью эффектами Animoji и Memoji Ночной режим Фотографические стили нового поколения Live Photo Коррекция объектива Автоматическая стабилизация изображения Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с Поддержка замедленной съемки в 1080p при 120 к/с Замедленное видео со стабилизацией Ночной режим Time-lapse Видео QuickTake Стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Пространственное аудио и стереозапись Снижение шума ветра Аудиомикс Сотовая связь и беспроводные технологии 5G Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6 NFC с режимом считывания SIM﻿-карта Только eSIM. iPhone Air не имеет слота для физической SIM-карты (nano-SIM) Датчики﻿ Face ID

Барометр

Гироскоп с высоким динамическим диапазоном

Акселерометр

Датчик приближения

Двойные датчики внешней освещенности Зарядка и возможности расширения Разъем USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 2 (до 480 Мбит/с)

Питание и аккумулятор Воспроизведение видео: до 27 часов работы Воспроизведение видео (в потоковом режиме): до 22 часов работы Воспроизведение звука: до 90 часов работы Встроенный литий-ионный аккумулятор

Беспроводная зарядка Qi мощностью до 7,5 Вт

Возможность быстрой зарядки: примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт или адаптером мощностью 30 Вт или выше в сочетании с зарядным устройством MagSafe (оба приобретаются отдельно)

Цена iPhone Air

В США iPhone Air стоит от 999 долларов за модель с ёмкостью на 256 ГБ. Апгрейд до 512 ГБ повышает стоимость до 1 199 долларов, а до 1 ТБ – до 1 399 долларов.

Официальный старт продаж iPhone Air и линейки iPhone 17 состоялся 19 сентября, но в России смартфоны можно будет купить только через сторонних реселлеров.

Цены на iPhone Air в России стартуют от 85 тысяч рублей.

Итог

iPhone Air — это гаджет для конкретной аудитории, которая готова пожертвовать функциональностью ради уникального дизайна и непревзойденной портативности.

Он вам подойдет, если:

Вы в первую очередь цените легкость и стиль.

Вам надоели «кирпичи» в кармане.

Вы не увлекаетесь мобильной фотографией сверх необходимого и вам хватает одной качественной камеры.

Вы всегда рядом с розеткой или повербанком и не ждете рекордной автономности.

От покупки стоит воздержаться, если:

Вы много снимаете и вам нужны все типы объективов.

Для вас важен стереозвук, максимальная производительность в играх и быстрая передача данных.

Вы предпочитаете смартфоны с надежным и удобным хватом без чехла.

Вы пользуетесь физическими SIM-картами.

