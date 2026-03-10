Apple готовит линейку Ultra для премиум-устройств: что это может быть?

Apple готовит сразу несколько устройств высшего класса, которые компания внутренне относит к категории «Ultra». Речь идет об iPhone Fold, AirPods Pro с камерами и обновленном MacBook Pro с OLED-дисплеем. Не все они получат приставку Ultra в названии, но по уровню технологий и ценам точно заслуживают этого статуса.

Apple делает ставку на премиум

Пока весь мир обсуждает слухи о бюджетном MacBook Neo и доступных устройствах Apple, компания из Купертино тихо работает совсем в другом направлении. Марк Гурман в свежем выпуске рассылки Bloomberg «Power On» утверждает: Apple серьезно наращивает производство устройств премиального сегмента.

Гурман называет их продуктами уровня «Ultra» и сразу оговаривается — Apple вряд ли будет использовать эту приставку в названии каждого из них. Однако по своей сути, по заложенным технологиям и ценовому позиционированию эти устройства полностью соответствуют философии Ultra.

Для тех, кто следит за Apple давно, это логичный шаг. Компания уже выстроила понятную иерархию названий: Air — для легких и доступных моделей, Pro — для профессиональных, Mini — для компактных. Ultra до сих пор оставался самой редкой и самой «тяжеловесной» приставкой в арсенале Apple. И похоже, в 2026 году ситуация начнет меняться.

iPhone Fold — главный кандидат на статус Ultra

Первый и самый громкий продукт в этом списке — iPhone Fold. Это будет первый складной смартфон Apple с большим внутренним экраном, и уже одно это делает его событием. Но дело не только в форм-факторе.

По данным Гурмана, iPhone Fold получит принципиально новые датчики, встроенные прямо в дисплей, и целый набор технологий, которых нет ни в одном существующем iPhone. Ожидаемая цена — около 2000 долларов, что автоматически ставит этот аппарат в совершенно отдельную категорию.

Apple, скорее всего, не станет называть его iPhone Ultra или iPhone Fold Ultra — компания предпочтет более описательное и простое название. Но по духу и по содержанию это устройство уровня Ultra в чистом виде. Это не просто еще один iPhone, а полноценный технологический прорыв для экосистемы Apple.

AirPods Pro с камерами

Второй продукт, который Гурман относит к уровню Ultra, — это обновленные AirPods Pro со встроенными камерами. Звучит необычно, но идея вполне понятна: камеры в наушниках будут «показывать» окружающий мир системе Apple Intelligence.

Фактически AirPods из чисто аудиоустройства превратятся в нечто гораздо большее — в сенсорный мост между пользователем и искусственным интеллектом Apple. Вы идете по улице, а наушники передают визуальную информацию ИИ, который может подсказать, помочь, предупредить.

Разумеется, добавление камер и дополнительных сенсоров скажется на цене. Эти AirPods будут заметно дороже нынешних Pro-версий. И именно этот скачок в функциональности и стоимости делает их кандидатами на статус Ultra — даже если в итоге они так и останутся просто AirPods Pro нового поколения.

MacBook Pro с OLED-экраном

Третий продукт из списка Гурмана — обновленный MacBook Pro, который ожидается ближе к концу 2026 года. Главное нововведение — переход на OLED-дисплей, что существенно поднимет и качество изображения, и цену ноутбука.

Этот MacBook Pro встанет значительно выше в линейке, чем только что выпущенные модели на чипах M5 Pro и M5 Max. По сути, он займет позицию, для которой название «MacBook Ultra» подошло бы идеально. Оно сразу сообщало бы покупателю: перед вами самый продвинутый и самый дорогой ноутбук Apple.

Но и тут Apple, вероятно, сохранит привычную схему именования MacBook Pro. Компания не торопится разбрасываться словом Ultra, предпочитая использовать его точечно и только там, где это действительно оправдано.

Что вообще значит «Ultra» у Apple

На сегодняшний день приставка Ultra используется Apple всего в трех случаях — и каждый из них стоит разобрать отдельно.

Apple Watch Ultra — единственный продукт, который прямо продается с этим словом в названии. Это самые дорогие, самые защищенные и самые функциональные часы Apple, рассчитанные на экстремальные условия. По характеристикам они настолько далеко ушли от обычных Apple Watch, что отдельное название было просто необходимо.

Чипы M-серии Ultra — это буквально два чипа Max, соединенных высокоскоростным интерконнектом. Удвоенное количество ядер, удвоенные возможности. Последним в линейке стал M3 Ultra, и вполне вероятно, что традиция продолжится.

CarPlay Ultra — расширенная версия автомобильной системы Apple, которая работает сразу на нескольких экранах и гораздо глубже интегрируется с программным обеспечением автомобиля. В отличие от обычного CarPlay, Ultra-версия может управлять климатом, приборной панелью и другими системами машины.

Во всех трех случаях прослеживается один и тот же принцип: Ultra — это не просто «чуть лучше», а качественно другой уровень, недоступный младшим моделям.

Станет ли Ultra новым стандартом линеек

У Apple есть все основания расширить использование слова Ultra на другие продуктовые линейки. Логика проста: создаете гиперпремиальную модель с уникальными характеристиками и возможностями — и даете ей имя, которое мгновенно считывается покупателем.

Впрочем, Apple может пойти и другим путем. Вспомните Studio Display XDR — там приставка XDR описывает конкретную технологию, а не позиционирование в линейке. Компания в целом осторожна с маркетинговыми ярлыками и не будет лепить Ultra на каждый дорогой продукт просто ради красивого звучания.

Тем не менее тенденция очевидна. Apple активно движется в сторону ультрапремиальных устройств. Складные iPhone за 2000 долларов, наушники с камерами, ноутбуки с OLED — все это говорит о том, что компания видит огромный потенциал в верхнем сегменте рынка. И слово Ultra — независимо от того, появится оно в названиях или нет — все точнее описывает направление, куда движется Apple в 2026 году.

