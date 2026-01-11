Согласитесь, странно сохранить снимок на iPhone, а потом не найти его среди последних фото. Это не глюк, а особенность работы приложения «Фото», которая многих ставит в тупик. В этом материале расскажу, как устроена «Медиатека» в приложении «Фото» на iPhone начиная с iOS 26 и как сделать так, чтобы ваши фотографии находились там, где вы их ждете.

Как фото попадают в Медиатеку фото и почему «теряются»

Представьте, что ваша «Медиатека» — это умная хронологическая лента, а не просто корзина для снимков. По умолчанию приложение «Фото» в iOS сортирует фото и видео по дате их создания (съемки), а не по моменту сохранения на устройстве. В этом есть логика: берется дата из метаданных, зашитых в файл. Если вы сохранили картинку, снятую год назад, система поместит ее в раздел той даты, когда она была сделана и это, на мой взгляд, логично и верно.

Поэтому если вы скачали архивный снимок из мессенджера или облака, то он может и не появиться в конце галереи. Используйте вкладки «Годы» и «Месяцы» — они помогают легко перемещаться по шкале времени.

Как изменить сортировку в приложении Фото на iPhone

Если вам неудобно пользоваться «Медиатекой» фото в iPhone начиная с iOS 26 по хронологическому принципу, то это можно легко изменить.

1. Откройте приложение «Фото» и перейдите во вкладку «Медиатека».

2. Нажмите на значок с тремя горизонтальными линиями в правом верхнем углу.

Перед вами появятся два варианта:

«Сортировать по недавно добавленным»: выстроит снимки по дате загрузки в галерею. Самые свежие — внизу.

«Сортировать по дате съемки»: стандартный хронологический порядок, о котором мы говорили выше.

Выбирайте первый вариант, если хотите, чтобы все новые файлы появлялись в конце галереи, независимо от их «возраста».

Также обратите внимание на различные фильтры, которые помогут быстро отфильтровать определенный контент по различным критериям: избранные, измененные, фото, видео, снимки экрана и т.д.

