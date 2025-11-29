С выходом iOS 26 в приложении «Фото» появилась новая функция «Spatial Scenes» (Пространственная сцена). Это не просто очередной фильтр, а настоящая магия, которая вдыхает жизнь в обычные двухмерные снимки, превращая их в объемные трехмерные сцены с эффектом глубины и параллакса.

Что делает функция «Spatial Scenes» (Пространственная сцена) на iPhone? Пример

Когда вы наклоняете iPhone, просматриваемая фотография оживает — передний план и фон начинают двигаться относительно друг друга, создавая удивительное ощущение глубины. Это и есть та «пространственная магия», которую Apple привнесла в повседневное использование iPhone с выходом iOS 26. Технология использует возможности Neural Engine (ускоритель искусственного интеллекта) и продвинутые алгоритмы компьютерного зрения, чтобы проанализировать изображение и реконструировать его глубину, фактически создавая 3D-сцену из обычного снимка.

На каких iPhone работает функция «Spatial Scenes»

Хотя iOS 26 и устанавливается на смартфоны Apple, начиная с iPhone 11, к сожалению, волшебство Spatial Scenes доступно не всех совместимых устройствах.

Функция «Пространственная сцена» работает на iPhone 12 и всех более новых моделях. Все дело в вычислительной мощности. Neural Engine в этих устройствах достаточно производителен для сложных задач по анализу изображения и построению карты глубины в реальном времени.

Для работы функции не требуется доступ к функциям Apple Intelligence, что делает ее доступной для широкого круга пользователей.

Как из обычной фотографии сделать трехмерную в приложении «Фото» на iPhone и iPad

1. Откройте приложение «Фото» и выберите любую фотографию.

Функция отлично работает даже со старыми снимками, сделанными много лет назад или даже на другие камеры.

2. В правом верхнем углу экрана найдите значок шестиугольника. Это и есть главный тумблер Spatial Scenes. Коснитесь его. Начнется мгновенная обработка, и ваше фото преобразится.

3. Наклоните телефон. Легкого движения достаточно — вы сразу увидите, как снимок обретает объем, а объекты на нем начинают двигаться с эффектом параллакса.

Исходное фото остается неизменным. Для выхода из режима «Пространственная сцена» коснитесь крестика в правом верхнем углу экрана.

Как сделать объемное фото на экране блокировки iPhone и iPad

Чтобы постоянно наблюдать любимые фото в режиме Spatial Scenes вы можете установить их в качестве обоев на экран блокировки.

1. Перейдите на экран блокировки и коснитесь его, удерживая палец, чтобы войти в режим редактирования.

2. Нажмите на кнопку «+» (плюс) в правом нижнем углу.

3. Выберите источник «Фото» и найдите нужный снимок.

4. Коснитесь перечеркнутого значка шестиугольника внизу экрана, чтобы активировать эффект пространственной сцены.

5. Наклоните устройство, чтобы убедиться в работе эффекта, и нажмите «Добавить», а затем «Сделать парой обоев»

Для экрана блокировки лучше всего подходят портреты, а также широкоугольные снимки, такие как пейзажи и городские виды.

Как установить несколько объемных фото на экран блокировки iPhone или iPad и автоматически менять их

Функция «Перемешивание фото» позволяет использовать выборку ваших любимых обоев на экране блокировки. Чтобы создать выборку:

1. Отройте экран блокировки и коснитесь его, удерживая палец, чтобы войти в режим редактирования.

2. Нажмите кнопку «+» (плюс) в правом нижнем углу.

3. Выберите «Перемешивание фото».

4. В выпадающем списке «Частота перемешивания» настройте автоматическую смену обоев с разными интервалами:

При касании экрана

Ежедневно

Ежечасно

При блокировке устройства

5. Выберите нужный альбом с подходящими фото или нажмите «Выбрать фото вручную» и выделите необходимые фотографии. Вы можете добавить до 50 фото.

6. Нажмите синюю кнопку в правом верхнем углу.

7. Коснитесь кнопку Spatial Scenes в форме шестиугольника, чтобы она стала не перечеркнутой. Этим действием вы активируете 3D-режим для выбранной фотографии.

8. Проверьте действие эффекта «Пространственная сцена». При необходимости увеличьте размер часов и настройте их прозрачность.

9. Нажмите кнопку «Добавить», а затем во всплывающем окне коснитесь кнопки «Сделать парой обоев».

Готово! Теперь у вас есть выборка фотографий (обоев), которые будут автоматически сменяться на Экране блокировки в соответствии с указанным сценарием. К сожалению, вы не сможете применить режим Spatial Scenes ко всем фотографиям подборки обоев, поэтому вам придется изменять настройки (нажимать значок шестиугольника) для каждого изображения по отдельности, которое будет активным на Экране блокировки. Это нужно сделать только один раз.

Почему на некоторых фото нет значка «Пространственная сцена» или эффект может не работать?

Иногда значок шестиугольника может не появляться или функция не срабатывает. Вот самые частые причины и их решения:

Нечеткий объект: Spatial Scenes работает лучше всего, когда на фото есть четко выраженный основной объект — человек, животное, архитектура. Алгоритмам нужна опора, чтобы отделить передний план от заднего. Со сложными или слишком «плоскими» текстурами функция может не справиться.

Проблемы с iCloud: Если вы используете синхронизацию «Фото в iCloud» с опцией «Оптимизировать хранилище», полноразмерное фото может храниться в облаке. Для работы Spatial Scenes нужна полная версия на устройстве. В качестве решения перейдите по пути «Настройки» → [ваше имя] → «iCloud» → «Фото» и установите галочку напротив пункта «Сохранение оригиналов».

Нехватка места: Для создания 3D-эффекта требуется немного свободного пространства. Убедитесь, что на вашем устройстве есть достаточно свободного места (хотя бы 1 ГБ).

Режим энергосбережения: В «Режиме энергосбережения» анимация на экране блокировки отключается для экономии батареи.

Вы увеличили фото: Значок шестиугольника исчезает, если вы приблизили изображение. Вернитесь к исходному масштабу, и он снова появится.

Нужна перезагрузка: Иногда помогают простые действия: закройте приложение «Фото» и откройте его снова или полностью перезагрузите ваше устройство.

«Пространственная сцена» в iOS 26 — это тот редкий случай, когда технология не усложняет, а обогащает наше восприятие. Она позволяет заново открыть для себя любимые фотографии и делает взаимодействие с устройством более живым.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли просматривать фотографии во всегда активном режиме «Пространственная сцена»? Нет. К сожалению вы не сможете перейти к следующему фото из режима «Пространственная сцена» не закрыв просмотр текущей фотографии. Можно ли сохранить режим «Пространственная сцена» для определенной фотографии, чтобы он не сбрасывался? Да, вы можете это сделать, но только установив эту фотографию (или несколько) в качестве обоев на Экране блокировки.

